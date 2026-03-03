Στίβεν Χόκινγκ: Η αλήθεια πίσω από τις γυναίκες με μπικίνι δίπλα του στα αρχεία Έπσταϊν

Η δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν έφερε στο προσκήνιο την εμπλοκή ανθρώπων που ήταν πέραν πάσης υποψίας, σε ένα σκάνδαλο που μέχρι στιγμής στη Βρετανία έχει προκαλέσει τη σύλληψη, έστω προσωρινά, δύο επιφανών προσωπικοτήτων, του πρώην πρίγκιπα Άντριου και του πρώην υπουργού Μάντελσον.

Όμως αίσθηση προκάλεσε όταν από τον ορυμαγδό των φωτογραφιών, αναδείχθηκε μία που απεικόνιζε τον παγκοσμίου φήμης Βρετανό φυσικό, Στίβεν Χόκινγκ, να βρίσκεται πλαισιωμένος από δύο γυναίκες με μπικίνι, οι οποίες κρατούσαν στα χέρια τους κάποιο είδος κοκτέιλ, οδηγώντας σε άγριες εικασίες για την προέλευσή τους.

Οι δύο γυναίκες ταυτοποιήθηκαν. Η Μόνικα Γκάι και η Νικόλα Ο'Μπράιεν ήταν οι πλήρους απασχόλησης φροντιστές του.

Ωστόσο, παρά τις άγριες διαδικτυακές εικασίες, προέκυψε ότι το πρωτότυπο, μη επεξεργασμένο αντίγραφο της φωτογραφίας τραβήχτηκε στο ξενοδοχείο Ritz-Carlton στο Ορλάντο της Φλόριντα το 2007 και χρησιμοποιήθηκε από τη Μόνικα σε blog που επαινούσε πόσο φιλικά προς τα αναπηρικά αμαξίδια είναι τα ξενοδοχεία των ΗΠΑ.

Το πώς ακριβώς κατέληξε στα αρχεία του Έπσταϊν παραμένει ανεξήγητο.

Ένας εκπρόσωπος της οικογένειας Χόκινγκ επιβεβαίωσε προηγουμένως ότι οι γυναίκες ήταν οι φροντιστές του πλήρους απασχόλησης. Και η Μόνικα, τώρα στέλεχος δημοσίων σχέσεων, έγραψε για τα ταξίδια της δίπλα στον διάσημο αστροφυσικό, αναφέρει η Daily Mirror.

Ο Χόκινγκ, ο οποίος έζησε με μια σπάνια μορφή νόσου του κινητικού νευρώνα (MND) για περισσότερα από 50 χρόνια, ήταν μεταξύ των 21 διεθνούς φήμης επιστημόνων που παρακολούθησαν ένα συνέδριο που διοργάνωσε ο Έπσταϊν στο νησί και στο κοντινό St Thomas το 2006.

Προηγουμένως εικαζόταν ότι η φωτογραφία είχε τραβηχτεί κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, αλλά αυτός ο μύθος έχει πλέον καταρριφθεί.

Ο φυσικός, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 76 ετών το 2018, παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε τρία παιδιά. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε σχέση με μία από τις νοσηλεύτριές του, 40 χρόνια νεότερή του, κάτι που παραλίγο να οδηγήσει σε τρίτο γάμο.

Όσον αφορά στη γνωριμία του με τον Έπσταϊν, οι New York Times ανέφεραν ότι ο καταδικασμένος παιδεραστής ήταν προσηλωμένος στον «μετανθρωπισμό», μια πεποίθηση ότι το ανθρώπινο είδος μπορεί να προωθηθεί σκόπιμα μέσω τεχνητών τεχνολογικών ανακαλύψεων όπως η γενετική μηχανική και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η επιθυμία του να αναπτύξει μια βελτιωμένη υπερ-φυλή ανθρώπων τον έκανε να φλερτάρει με κορυφαίους επιστήμονες όπως ο Χόκινγκ και συχνά διοργάνωνε δείπνα, γεύματα και συνέδρια.

