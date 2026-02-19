Προειδοποίηση Στίβεν Χόκινγκ: «Δεν πιστεύω ότι η ανθρωπότητα θα επιβιώσει σε χίλια χρόνια»

Ο κορυφαίος φυσικός Στίβεν Χόκινγκ εξέφρασε στη διάρκεια της ζωής του, προβληματισμούς για το μέλλον της ανθρωπότητας, δίνοντας ως εναλλακτική επιβίωσης την κατάκτηση του διαστήματος και τη μετοίκηση σε έναν άλλο πλανήτη.

«Δεν νομίζω ότι η ανθρώπινη φυλή θα επιβιώσει τα επόμενα χίλια χρόνια, εκτός και αν εξαπλωθούμε στο διάστημα», προειδοποίησε κάποτε, υποστηρίζοντας ότι η ζωή σε έναν μόνο πλανήτη είναι απλώς πολύ εκτεθειμένη στην καταστροφή.

Acting Admin. Lightfoot on Stephen Hawking's passing: "Today, the world lost a giant among men, whose impact cannot be overstated... A longtime friend to NASA, Stephen...share[d] the excitement of discovery with all"



More: https://t.co/x7jiFLqKPa pic.twitter.com/owDbDSVyJo — NASA (@NASA) March 14, 2018

Η ανησυχία του για το εύθραυστο μέλλον του κόσμου μας, έχει διατυπωθεί μέσα από συνεντεύξεις, ομιλίες και άρθρα του, επισημαίνοντας ως απειλές για την «εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους» τον πυρηνικό πόλεμο, την ανεξέλεγκτη κλιματική αλλαγή, τις κατασκευασμένες πανδημίες, την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη και την ταχεία αύξηση του πληθυσμού.

Σε συνέντευξή του στη βρετανική The Daily Telegraph (2021) προειδοποίησε ότι «υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα που μπορούν να συμβούν στη ζωή σε έναν μόνο πλανήτη» και υποστήριξε ότι η ανθρωπότητα έπρεπε να φτάσει στα αστέρια για να μειώσει τον κίνδυνο εξαφάνισης.

Fallece a los 76 años el científico británico Stephen Hawking: su muerte coincide con la fecha de nacimiento de otro genio de la física, el alemán Albert Einstein. También hoy se celebra el día del número Pi (3-14). pic.twitter.com/AqLj4Ptfda — Jean Suriel (@JeanSuriel) March 14, 2018

Το μήνυμά του αποκτά μία προφητική διάσταση σήμερα, όπου ο πλανήτης μαστίζεται από την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, η υπερθέρμανση του πλανήτη έφτασε περίπου 1,1 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα έως το 2020.και συγκομιδές που πλήττονται από ξηρασίες ή όψιμους παγετούς.

Ταυτόχρονα, μια αξιολόγηση ορόσημο που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα διαπίστωσε ότι περίπου ένα εκατομμύριο είδη ζώων και φυτών απειλούνται τώρα με εξαφάνιση, πολλά μέσα σε δεκαετίες, καθώς η απώλεια οικοτόπων, η ρύπανση, τα χωροκατακτητικά είδη και η κλιματική αλλαγή συσσωρεύονται το ένα πάνω στο άλλο.

Και η τελευταία έκθεση για το χάσμα εκπομπών από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ υποδηλώνει ότι με τις τρέχουσες πολιτικές ο κόσμος θα μπορούσε ακόμα να οδεύει προς περίπου τρεις βαθμούς υπερθέρμανσης αυτόν τον αιώνα, πολύ πέρα από τα ασφαλέστερα όρια θερμοκρασίας που υποσχέθηκαν να επιδιώξουν οι κυβερνήσεις στη Συμφωνία του Παρισιού.

Κουτιά που μοιάζουν με τον Πύργο του Άιφελ με μια πινακίδα που γράφει «1,5 βαθμός Κελσίου υπό απειλή» και αναφέρεται στη Συμφωνία του Παρισιού κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα COP30 στο Μπελέμ της Βραζιλίας. (2025) AP/Andre Penner

Το διάστημα ως σχέδιο Β, όχι ως δωρεάν πάσο

Η πρόταση Χόκινγκ για οργανωμένους ανθρώπινους οικισμούς σε άλλους πλανήτες, θεωρητικά είναι για το άμεσο μέλλον είναι στο επίπεδο του οράτος, καθώς οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε βάση στη Σελήνη ή τον Άρη θα στέγαζε μόνο μικρά πληρώματα σε σκληρές συνθήκες, που θα προμηθεύονταν από τη Γη και θα προστατεύονταν από τεχνολογία που μπορεί να αποτύχει.

Πρακτικά, η προειδοποίηση του Χόκινγκ ακούγεται λιγότερο σαν πρόσκληση να εγκαταλείψουμε τη Γη και περισσότερο σαν υπενθύμιση ότι οι έξυπνες τεχνολογίες μας μπορούν είτε να εμβαθύνουν τους κινδύνους είτε να μας βοηθήσουν να απομακρυνθούμε από το χείλος του γκρεμού.

Υποδηλώνει ότι η συνεργασία για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τη δημόσια υγεία είναι εξίσου σημαντική με την επόμενη μεγάλη διαστημική αποστολή.