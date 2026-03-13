ΑΑΔΕ: Με φωτογραφίες και αριθμό χιλιομέτρων πλέον τα οχήματα που δημοπρατούνται

Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αναβάθμιση της διαδικασίας των δημοπρασιών οχημάτων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε μια χρήσιμη προσθήκη.

Πλέον, οι σχετικές ανακοινώσεις συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό των οχημάτων που διατίθενται προς πώληση. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους αγοραστές να σχηματίσουν μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για την πραγματική κατάσταση και τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε οχήματος, προτού αποφασίσουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Παράλληλα με την οπτική απεικόνιση, παρέχεται πλέον και μια επιπλέον κρίσιμη πληροφορία για την ορθή αξιολόγηση των οχημάτων. Συγκεκριμένα, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αναγράφεται ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων, εφόσον η ακριβής καταγραφή τους είναι εφικτή.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, μαζί με το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό, βρίσκονται ενσωματωμένες στις επίσημες ανακοινώσεις των δημοπρασιών. Οι πολίτες μπορούν να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε αυτές μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, επιλέγοντας αρχικά την ενότητα Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Δημοπρασίες.

