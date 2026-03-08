Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου - Οι εκπτώσεις, τα SOS και οι «εκπλήξεις»

Ανοίγει η πύλη του Taxisnet για τα εισοδήματα του 2025 – Ποιες είναι οι κλιμακωτές εκπτώσεις για την εφάπαξ εξόφληση και τα σημεία-παγίδες που απαιτούν προσοχή

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου - Οι εκπτώσεις, τα SOS και οι «εκπλήξεις»
Σε πλήρη εξέλιξη τίθεται ο φορολογικός σχεδιασμός για το 2026, καθώς η ΑΑΔΕ προετοιμάζεται για την ταυτόχρονη διαχείριση των δηλώσεων εισοδήματος και των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, δίνοντας το σύνθημα για μια περίοδο τεσσάρων μηνών (έως τις 15 Ιουλίου), κατά την οποία τα νοικοκυριά θα κληθούν να αποτυπώσουν την οικονομική τους εικόνα για το έτος 2025.

Το στοίχημα των προσυμπληρωμένων δηλώσεων

Η μεγάλη καινοτομία για φέτος αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι θα δουν τις δηλώσεις τους πλήρως προσυμπληρωμένες. Εφόσον οι φορολογούμενοι αυτοί δεν προχωρήσουν σε καμία αλλαγή ή προσθήκη, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα από το σύστημα στις 27 Απριλίου. Παρά την ευκολία αυτή, οι ειδικοί συστήνουν προσεκτικό έλεγχο, καθώς πιθανά λάθη στα στοιχεία των φορέων (τράπεζες, εργοδότες) μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη εκκαθάριση.

Κίνητρα για πρόωρη πληρωμή: Κλιμακωτές εκπτώσεις έως 4%

Για πρώτη φορά, το υπουργείο Οικονομικών εφαρμόζει ένα σύστημα κλιμακωτών εκπτώσεων για όσους επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του φόρου έως τις 31 Ιουλίου, επιβραβεύοντας τη συνέπεια και την ταχύτητα:

  • Έκπτωση 4%: Για όσους υποβάλουν τη δήλωση και πληρώσουν το σύνολο του φόρου έως τις 30 Απριλίου.

  • Έκπτωση 3%: Για υποβολή και εξόφληση έως τις 15 Ιουνίου.

  • Έκπτωση 2%: Για όσους εξαντλήσουν το περιθώριο έως τη λήξη της προθεσμίας στις 15 Ιουλίου.

Για όσους επιλέξουν τη σταδιακή εξόφληση, ο φόρος θα καταβληθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να είναι προγραμματισμένη για το τέλος Φεβρουαρίου του 2027.

Οι 5 «σταθμοί» ελέγχου για την αποφυγή πρόσθετων φόρων

Πριν την οριστική υποβολή, κάθε φορολογούμενος οφείλει να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους κωδικούς που κρύβουν «εκπλήξεις»:

  1. Ηλεκτρονικές Αποδείξεις (Κωδικοί 049-050): Η μη κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού δαπανών μέσω κάρτας μπορεί να επιφέρει πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς.

  2. Εισοδήματα από Ακίνητα (Ε2): Απαιτείται διασταύρωση των ποσών που μεταφέρονται αυτόματα από τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις με τα πραγματικά εισπραχθέντα ενοίκια.

  3. Δωρεές και γονικές παροχές: Χρηματικά ποσά που δηλώθηκαν στο myProperty εντός του 2025 πρέπει να συμπληρωθούν χειροκίνητα, καθώς αποτελούν βασικό «όπλο» για την κάλυψη τεκμηρίων.

  4. Τεκμήρια διαβίωσης: Εάν οι αντικειμενικές δαπάνες (σπίτια, αυτοκίνητα) ξεπερνούν το πραγματικό εισόδημα, η επίκληση «ανάλωσης κεφαλαίου» από προηγούμενα έτη είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η άδικη φορολόγηση.

  5. Προστατευόμενα μέλη: Η ορθή αναγραφή των τέκνων δεν εξασφαλίζει μόνο το αφορολόγητο, αλλά αποτελεί κριτήριο και για μια σειρά κοινωνικών επιδομάτων.

