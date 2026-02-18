Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τα 10 SOS για έσοδα από ενοίκια και Αirbnb

Περίπου 3,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2025 εισοδήματα από ακίνητη περιουσία πρέπει και φέτος να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISnet πρώτα το έντυπο Ε2, που φέρει την ονομασία «αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας», και κατόπιν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης, το Ε1.

Και φέτος τα στοιχεία για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2025 από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων θα είναι προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2 με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει και έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων (Αirbnb, Βooking κ.λπ.), όμως οι φορολογούμενοι θα μπορούν να επέμβουν και να τα τροποποιήσουν.

Επιπλέον, τα στοιχεία για τα λοιπά μισθώματα που εισέπραξε κάθε ιδιοκτήτης κατά τη διάρκεια του 2025 θα είναι κι αυτά προσυμπληρωμένα στο φετινό Ε2 είτε με βάση τα στοιχεία του περυσινού εντύπου Ε2 είτε με βάση τα ακόμη πιο επικαιροποιημένα στοιχεία των πιο πρόσφατων δηλώσεων μίσθωσης. Σε κάθε περίπτωση ο κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί να παρέμβει στα προσυμπληρωμένα στοιχεία, εφόσον διαπιστώνει ελλείψεις ή λάθη, και να τα μεταβάλει αναγράφοντας τα ορθά στοιχεία και ποσά.

Κωδικοί – κλειδιά

Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή του φετινού εντύπου Ε2 ισχύουν οι ακόλουθες οδηγίες:

1 Στο έντυπο Ε2 καταχωρίζεται η οικοδομημένη ακίνητη περιουσία, κάθε υπόχρεου, ανεξάρτητα αν αποκτά από αυτή εισόδημα, ενώ η μη οικοδομημένη ακίνητη περιουσία καταχωρείται μόνο αν αποφέρει εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό. Στην περίπτωση που η οικοδομημένη ακίνητη περιουσία είναι ΚΕΝΗ για όλο το χρόνο ή για συγκεκριμένο διάστημα συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο με την ένδειξη ΚΕΝΟ και συμπληρώνεται και το χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν κενή.

2 Για τη συμπλήρωση της στήλης 4, που αφορά στην κατηγορία του δηλούμενου ακινήτου, γίνεται επιλογή της κατηγορίας σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9: Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Αλλη Χρήση. Αντίστοιχη συμπλήρωση θα γίνεται και σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία.

3 Οι στήλες 13, 14 και 15 συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο κατά κατηγορία, όπως εμφανίζεται στους τίτλους των στηλών (εκμίσθωση-υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση, ιδιοχρησιμοποίηση). Στις στήλες αυτές συμπληρώνονται και τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, που δηλώθηκαν στα φορολογικά έτη 2015-2024 στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2025.

4 Η στήλη 16 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της.

5 Οσοι ιδιοκτήτες δεν κατάφεραν το 2025 να εισπράξουν ενοίκια από τους μισθωτές τους, θα χρειαστεί, προκειμένου να απαλλαγούν από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα αυτά ενοίκια, πρώτα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ψηφιακά στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ή ΔΟΥ) – μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στην ιστοσελίδα myaade.gov.gr (ή www.aade.gr) με τη χρήση κωδικών TAXISnet – ένα ξεχωριστό έντυπου με κωδικό αριθμό Ε 411. Στο έντυπο αυτό πρέπει να αναγράψουν τα στοιχεία του μισθωτή (ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, επωνυμία), τη διεύθυνση του ακινήτου για το οποίο δεν καταβλήθηκαν ενοίκια, το συνολικό ποσό των μη καταβληθέντων ενοικίων και το έτος που αφορούν. Επίσης στο έντυπο αυτό πρέπει να δηλώσουν ποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα θα συνυποβάλουν (διαταγή πληρωμής, διαταγή απόδοσης μισθίου, δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, αγωγή αποβολής ή αγωγή επιδίκασης μισθωμάτων) και ποια είναι τα στοιχεία του εγγράφου αυτού. Μαζί με το έντυπο πρέπει να συνυποβάλουν και ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-αποδεικτικά έγγραφα. Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής/υπομισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η υποβολή αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή/ υπεκμισθωτή.

Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, η οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή, ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

6 Στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται, ανά κατηγορία χρήσης ακινήτου, και όταν εισπράττεται αποζημίωση για εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 601 του Αστικού Κώδικα, η οποία εμπίπτει στο εισόδημα από ακίνητα. Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Αirbnb, Βooking κ.λπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Αirbnb, Βooking κ.λπ.) κατά το φορολογικό έτος 2025. Τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων (κωδικοί 60 και 61 της στήλης 17) θα προσυμπληρώνονται βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ με δυνατότητα μεταβολής από τον φορολογούμενο. Με την επιλογή του κωδικού 62 «Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται» δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία στη συνέχεια υπεκμισθώνεται από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα, εφόσον συμπληρωθεί, θα μεταφέρεται από την ΑΑΔΕ στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1. Με την επιλογή του κωδικού 63 «Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας» δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία υπεκμισθώνεται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα θα μεταφέρεται από την ΑΑΔΕ στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1.

Ποιοι δικαιούνται τριετή απαλλαγή

Φέτος για πρώτη φορά θα μπορεί να αναγράφεται στη στήλη 17 του εντύπου Ε2 και ο νέος κωδικός 64 «Εκμίσθωση κατοικίας που ήταν κενή», με τον οποίο θα δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που απέκτησε ο εκμισθωτήςκατά τη διάρκεια του 2025 από τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σύμβαση εκμίσθωσης κατοικίας του, εφόσον η κατοικία αυτή ήταν κενή κατά τα έτη 2022, 2023 και 2024. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται στουςνέους κωδικούς 119-120 στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1. Το εισόδημα αυτό απαλλάσσεται από τον φόρο βάσει των διατάξεων της παρ. 91 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Φέτος επίσης θα μπορεί να αναγράφεται στη στήλη 17 του Ε2 και ο κωδικός65«Εκμίσθωση κατοικίας που είχε καταχωρηθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με τον οποίο θα δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που απέκτησε ο εκμισθωτής το 2025 από τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σύμβαση εκμίσθωσης κατοικίας του, εφόσον η κατοικία αυτή ήταν σε βραχυχρόνια μίσθωση το 2024. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται στους κωδικούς 119-120 στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1. Το εισόδημα αυτό απαλλάσσεται από τον φόρο βάσει των διατάξεων της παρ. 91 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Πάντα συμπληρωμένη η παροχή ρεύματος

Κατά τη συμπλήρωση της στήλης 18 «Αριθμός Παροχής Ρεύματος» θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ή μη, από την εταιρεία που το παρέχει (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), από το είδος του παρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κ.λπ.) και ανεξάρτητα αν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».

Στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων κάθε μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Ειδικά εφόσον γίνεται επιλογή των κωδικών 64, 65 η συμπλήρωση της στήλης 19 είναι υποχρεωτική.

Ο τρόπος φορολόγησης των μισθωμάτων

Τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήματα από ακίνητα, που αποκτήθηκαν το 2025, φορολογούνται και φέτος αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ και με συντελεστές από 15% έως 45%, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί από αυτά ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων. Ειδικότερα, το 95% του αθροίσματος των ενοικίων που εισπράχθηκαν πραγματικά κατά το προηγούμενο έτος και των τυχόν τεκμαρτών μισθωμάτων που προκύπτουν για το προηγούμενο έτος σε περίπτωση ιδιόχρησης επαγγελματικής στέγης ή δωρεάν παραχώρησης ακινήτων αποτελεί το καθαρό εισόδημα από ακίνητα το οποίο υπάγεται σε φόρο εισοδήματος. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται με συντελεστές:

* 15% στα πρώτα 12.000 ευρώ του καθαρού εισοδήματος

* 35% στα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

* 45% στο πάνω από τα 35.000 ευρώ τμήμα του καθαρού εισοδήματος.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»