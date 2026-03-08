Formula 1: Θρίαμβος της Mercedes, έκανε το «1-2» στη Μελβούρνη!

Η Mercedes ξεκίνησε εντυπωσιακά τη νέα σεζόν της Formula 1, πετυχαίνοντας το «1-2» στο Grand Prix της Μελβούρνης, αποτέλεσμα που επανέλαβε την εικόνα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής του αγώνα, πραγματοποιώντας κυρίαρχη εμφάνιση, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο Κίμι Αντονέλι, περίπου τρία δευτερόλεπτα πίσω, παρά το γεγονός ότι στα πρώτα στάδια είχε πέσει μέχρι και στην έβδομη θέση.

Την τρίτη θέση του βάθρου κατέκτησε ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, με τον ομόσταβλό του, Λιούις Χάμιλτον να ακολουθεί στην τέταρτη θέση. Πέμπτος τερμάτισε ο Λάντο Νόρις με McLaren, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι δεν κατάφερε να πάρει εκκίνηση μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, καθώς είχε ατύχημα καθ’ οδόν προς το grid.

Στην έκτη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, παρότι εκκίνησε από την 20ή θέση. Αντίθετα, ο Ίσακ Χατζάρ, που βρισκόταν τρίτος σε κάποια φάση, εγκατέλειψε εξαιτίας μηχανικού προβλήματος.

Από τα 22 μονοθέσια, μόνο τα 20 κατάφεραν να πάρουν θέση στο grid, ενώ από αυτά τα 16 είδαν τελικά την καρό σημαία. Εκτός κατάταξης έμειναν ακόμη ο Νίκο Χούλκενμπεργκ, οι δύο οδηγοί της Aston Martin και ο Βάλτερι Μπότας, στον πρώτο αγώνα της Cadillac στη Formula 1.

Ο επόμενος αγώνας του πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένος για το διάστημα 13-15 Μαρτίου στην Κίνα.

Διαβάστε επίσης