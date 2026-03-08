Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Ένας νεαρός ηλικίας 17 ετών, ο οποίος διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, και κατέληξε στο νοσοκομείο

Άλλο ένα περιστατικό με ανήλικο που κατανάλωσε αλκοόλ και κατέληξε στο νοσοκομείο καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ένας νεαρός ηλικίας 17 ετών, ο οποίος διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Ο 47χρονος συνιδιοκτήτης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου, βραδινές ώρες χθες, διότι επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μεταφερθεί σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος.

