Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Άλλο ένα περιστατικό με ανήλικο που κατανάλωσε αλκοόλ και κατέληξε στο νοσοκομείο καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη.
Ένας νεαρός ηλικίας 17 ετών, ο οποίος διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, και κατέληξε στο νοσοκομείο.
Ο 47χρονος συνιδιοκτήτης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου, βραδινές ώρες χθες, διότι επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μεταφερθεί σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος.
