Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Ήταν δύσκολο για μένα να μπω σε μία οικογένεια με δύο παιδιά»

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η ηθοποιός, Ευδοκία Ρουμελιώτη που μίλησε για την την οικογένεια που δημιούργησε με τον εκλεκτό της καρδιά της και τους δυο γιους του από προηγούμενο γάμο.

Ειδικότερα, η Ευδοκία Ρουμελιώτη σημείωσε στην ΕΡΤ ότι «ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα το να μπω σε μια οικογένεια μια δυο παιδιά. Δηλαδή νομίζω η σχέση μας, όπως και με τον Νικηφόρο, ενώ ο Νικηφόρος μπήκε στην ιστορία μας και πολύ γρήγορα αποφάσισε ότι “είναι η γυναίκα της ζωής μου”. Για μένα όμως πέρασε, λίγο, από διάφορα κύματα η σχέση μας εξαιτίας των παιδιών».

«Η μητέρα μου ήταν πολύ επιφυλακτική, απόλυτη. Θυμάμαι πως μου έλεγε “γιατί να το κάνεις αυτό, παιδί μου; Τι σου λείπει;”. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Την ημέρα του γάμου μου, θυμάμαι, με είχε πάρει μια ώρα πριν φύγουμε από το σπίτι, “θέλω να πάμε μέσα να σου πω κάτι” μου ‘χε πει», εξήγησε.

«Μου λέει, λοιπόν, “σήμερα παντρεύεστε πέντε”. “Τι λες μαμά;” της είπα και μου εξήγησε. “Σήμερα παντρεύεστε πέντε. Ο Νικηφόρος, η πρώην γυναίκα του, ο Πέτρος, ο Κωστής και εσύ”. Δεν έδωσα πολύ σημασία αλλά αυτό το συναντώ συνέχεια μπροστά μου. Είμαστε όντως πέντε και τώρα, με τον Δημήτρη, είμαστε έξι», ανέφερε η ηθοποιός.

«Γιατί μας ενδιαφέρει η πρώην γυναίκα του Νικηφόρου να ‘ναι καλά, γιατί θέλουμε να ‘ναι και τα παιδιά καλά και για να ‘ναι καλά τα παιδιά πρέπει να ‘ναι καλά η μαμά τους. Γιατί εγώ μπορεί να αγαπάω αυτά τα παιδιά σαν να ‘ναι δικά μου, αλλά έχουν μια άλλη μαμά που είναι μια χαρά, καλά στην υγεία της και που υπάρχει. Οπότε η ισορροπία είναι πολύ λεπτή», τόνισε.

«Αγάπησα τόσο πολύ τον Νικηφόρο που αγάπησα ό,τι υπάρχει γύρω του και η πρώην γυναίκα του υπάρχει γύρω του. Άρα κάτι υπάρχει σ’ αυτή τη γυναίκα, ένα κομμάτι, το οποίο είναι του Νικηφόρου και ένα κοινό κομμάτι τους, που ΄ναι τα δυο παιδιά που τα αγάπησα πολύ» πρόσθεσε.

