Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Εκτός ο Μιλουτίνοφ, με… ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»

Λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ, έγινε γνωστή η αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία αποτελείται από 11 παίκτες.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Βεζένκοφ, Ουόκαπ και Μόρις, καθώς και ο Μιλουτίνοφ για λόγους αποφόρτισης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να δώσει «ανάσες» στον Σέρβο σέντερ, ο οποίος ήταν ο ξένος που «κόπηκε» από την εξάδα.

Η… ενδεκάδα της ομάδας του Πειραιά για το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Ντορσεϊ, Μπουρνελές, Ουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ.

