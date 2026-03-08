Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Εκτός ο Μιλουτίνοφ, με… ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»

Με απουσίες θα παραταχθούν οι «ερυθρόλευκοι» στον αγώνα, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, για την 20η αγωνιστική της Greek Basketball League - O Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να δώσει «ανάσες» στον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Newsbomb

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Εκτός ο Μιλουτίνοφ, με… ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ, έγινε γνωστή η αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία αποτελείται από 11 παίκτες.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Βεζένκοφ, Ουόκαπ και Μόρις, καθώς και ο Μιλουτίνοφ για λόγους αποφόρτισης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να δώσει «ανάσες» στον Σέρβο σέντερ, ο οποίος ήταν ο ξένος που «κόπηκε» από την εξάδα.

Η… ενδεκάδα της ομάδας του Πειραιά για το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Ντορσεϊ, Μπουρνελές, Ουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν τη Δευτέρα στην Κύπρο

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Κλειστά» χαρτιά από Μεντιλίμπαρ, οι σκέψεις για την ενδεκάδα του ντέρμπι

12:33LIFESTYLE

Ο Τσακ Νόρις... ξέρει: Ο κινηματογραφικός κομάντο, οι πολεμικές τέχνες και τα ανέκδοτα που τον έκαναν θρύλο

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πληροφορίες ότι έχει επιλεγεί ως ανώτατος ηγέτης ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Γιατί δεν ανακοινώνεται επίσημα

12:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Εκτός ο Μιλουτίνοφ, με… ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»

11:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Χωρίς Μπέβερλι ο «Δικέφαλος του Βορρά» στο ΣΕΦ

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Άμεση και ισχυρή απάντηση όταν κινδυνεύει έδαφος της ΕΕ - Θα αντιμετωπίσουμε ό,τι έρθει σε ενέργεια κι ανατιμήσεις αγαθών

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Αξιολόγηση Ισραηλινών αξιωματούχων για τον πόλεμο με το Ιράν: Η Τεχεράνη θα επιτεθεί με σφοδρότητα τις επόμενες ημέρες

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο από τον σεισμό στη Θεσπρωτία: Στα αυτοκίνητά τους ξημερώθηκαν κάτοικοι των Ιωαννίνων - Πού υπάρχουν ζημιές

11:30LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Ήταν δύσκολο για μένα να μπω σε μία οικογένεια με δύο παιδιά»

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Το μοναδικό ζώο που είναι ικανό να αναγεννήσει το μισό του σώμα σε λίγους μήνες

11:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις (08/03): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός και GBL

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Καμία ανοχή στη βία και την παρενόχληση στους χώρους εργασίας»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: 40χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Βίντεο με αναχαιτίσεις πυραύλων από τον «Σιδερένιο Θόλο»

10:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στη Ρεάλ Μαδρίτης: Πέθανε ο σπουδαίος Βιθέντε Πανιάγκουα – Κατέκτησε 21 τίτλους

10:30LIFESTYLE

JLo: Τι εξομολογήθηκε για τον δύσκολο χωρισμό της από τον Μαρκ Άντονι

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κίμων, η φρεγάτα «Κίμων» και η Κύπρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο από τον σεισμό στη Θεσπρωτία: Στα αυτοκίνητά τους ξημερώθηκαν κάτοικοι των Ιωαννίνων - Πού υπάρχουν ζημιές

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πληροφορίες ότι έχει επιλεγεί ως ανώτατος ηγέτης ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Γιατί δεν ανακοινώνεται επίσημα

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κατολίσθηση στην Εγνατία, ρωγμές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Β΄ Κυριακή των νηστειών, η μέση της Σαρακοστής

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ - Θα στείλουν ειδικές δυνάμεις για να πάρουν τα πυρηνικά του Ιράν

12:33LIFESTYLE

Ο Τσακ Νόρις... ξέρει: Ο κινηματογραφικός κομάντο, οι πολεμικές τέχνες και τα ανέκδοτα που τον έκαναν θρύλο

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πύρινη κόλαση στην Τεχεράνη - Φωτιά και σε κτίριο στο Κουβέιτ - Έχουμε Αμερικανούς αιχμαλώτους λέει το Ιράν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν τη Δευτέρα στην Κύπρο

05:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: 40χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η στιγμή που εξερράγη βόμβα σε ντισκοτέκ την ώρα που γινόταν συναυλία - Τουλάχιστον 40 τραυματίες

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κίμων, η φρεγάτα «Κίμων» και η Κύπρος

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα λόγω ημιμαραθωνίου - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερη αναδίπλωση του Ιρανού προέδρου – Μετά τη «συγγνώμη» νέα χτυπήματα στον Κόλπο

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: 11χρονη σκοτώθηκε την ώρα που κοιμόταν σε επίθεση με drone από το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ