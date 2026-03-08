Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Εκτός ο Μιλουτίνοφ, με… ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»
Με απουσίες θα παραταχθούν οι «ερυθρόλευκοι» στον αγώνα, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, για την 20η αγωνιστική της Greek Basketball League - O Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να δώσει «ανάσες» στον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ, έγινε γνωστή η αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία αποτελείται από 11 παίκτες.
Εκτός έμειναν οι τραυματίες Βεζένκοφ, Ουόκαπ και Μόρις, καθώς και ο Μιλουτίνοφ για λόγους αποφόρτισης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να δώσει «ανάσες» στον Σέρβο σέντερ, ο οποίος ήταν ο ξένος που «κόπηκε» από την εξάδα.
Η… ενδεκάδα της ομάδας του Πειραιά για το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Ντορσεϊ, Μπουρνελές, Ουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ.
