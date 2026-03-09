Δυτική Όχθη: Οργή και θυμός για το φόνο Παλαιστινίων από εποίκους

Σύμφωνα με τον στρατό, δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από σφαίρες και ένας πέθανε από ασφυξία.

Newsbomb

Δυτική Όχθη: Οργή και θυμός για το φόνο Παλαιστινίων από εποίκους
Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι κάτοικοι δύο χωριών της Δυτικής Όχθης συμμετείχαν την Κυριακή στις κηδείες Παλαιστινίων, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που αποδίδονται σε ισραηλινούς εποίκους και των οποίων ο θάνατος έχει προκαλέσει θυμό σ' αυτό το κατεχόμενο από το Ισραήλ παλαιστινιακό έδαφος.

Οι παλαιστινιακές αρχές και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσαν ότι τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από εποίκους στη διάρκεια επίθεσης στο χωριό Αμπού Φάλαχ, βορειοανατολικά της Ραμάλα.

Πρόκειται για ένα νέο επεισόδιο στις βιαιότητες που ξέσπασαν στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που βρίσκεται από το 1967 υπό ισραηλινή κατοχή, μετά την επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ταυτοποίησε δύο από τους νεκρούς χωρίς να διευκρινίσει πότε έλαβε χώρα η επίθεση. Πρόκειται για τον Ταέρ Φαρούκ Χαμαγέλ, 24 ετών, και τον Φαρέα Τζαουντάτ Χαμαγέλ, 57 ετών.

Στους δρόμους του Αμπού Φάλαχ, πομπή οργισμένων χωρικών μετέφερε τα πτώματα τριών ανδρών πριν από τις κηδείες τους, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, ο Χαμίντ Χατάμπ, αφηγήθηκε ότι οι έποικοι είχαν «αρχίσει να πετάνε πέτρες» προς την κατεύθυνση των χωρικών, πριν καλέσουν ενισχύσεις. «Στην αρχή, πυροβολούσαν με πιστόλια, μετά τους έδωσαν αυτόματα όπλα», είπε.

Ο τοπικός αξιωματούχος της Φάταχ, του κόμματος του παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, ο Αμίν Σομάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «περισσότεροι από 80 έποικοι» επιχείρησαν «να καταλάβουν εξ εφόδου» το χωριό.

Ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Χουσέιν αλ-Σέιχ καταδίκασε μέσω του X μια «βάναυση επίθεση εναντίον αθώων πολιτών», η οποία προκάλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, τρεις νεκρούς και επτά τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στρατιώτες του επενέβησαν στον τομεα του Αμπού Φάλαχ αφού ενημερώθηκαν για μια επίθεση «που πραγματοποήθηκε από ισραηλινούς πολίτες εναντίον Παλαιστινίων σε κατοικημένο τομέα».

Σύμφωνα με τον στρατό, δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από σφαίρες και ένας πέθανε από ασφυξία.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο υποστράτηγος Αβί Μπλουτ, κατήγγειλε «ένα απαράδεκτο επεισόδιο» και υποσχέθηκε «μηδενική ανοχή έναντι των πολιτών που προχωρούν σε αυτοδικία».

Το Σάββατο, το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας και ένας δήμαρχος είχαν δηλώσει ότι έποικοι σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο και τραυμάτισαν τον αδελφό του στη διάρκεια επίθεσης εναντίον ενός άλλου χωριού στη Δυτική Όχθη, του Ουάντι αλ-Ραχίμ, νότια της Χεβρώνας.

Ο Μοχαμάντ Ραμπαΐ, επικεφαλής του συμβουλίου του γειτονικού χωριού Τουάνι, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έποικοι έμπαιναν μέσα σε σπίτια και επιτέθηκαν στην οικογένεια του 27χρονου Αμίρ Μοχάμαντ Σναράν, ο οποίος απεβίωσε στη συνέχεια και του οποίου η κηδεία έγινε επίσης την Κυριακή.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται στα στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 1.043 Παλαιστίνιοι, μαχητές και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους στη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Ιρανοί ορκίζονται πίστη στον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεράστιο άλμα 18% στην τιμή του πετρελαίου – Πάνω από τα 108 δολάρια το Brent με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Οργή και θυμός για το φόνο Παλαιστινίων από εποίκους

23:58WHAT THE FACT

«Χαμένοι κόσμοι» στην Καραϊβική: Άγνωστα υποθαλάσσια όρη και παράξενα πλάσματα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε από το σούπερ μάρκετ για να γίνει... Spider-Man - Bγάζει σε μία ώρα το ίδιο μεροκάματο

23:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παναθηναϊκός με πίστη, με πάθος, με την ψυχή του κόσμου του»

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Ευγενία: Η «σκιά» του Έπσταϊν τη διώχνει από τη διεθνή οργάνωση κατά της δουλείας

23:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μεσαιωνικό Φεστιβάλ 2026 στη Νίκαια: Όπου ο Μεσαίωνας ζωντάνεψε για δύο μέρες

23:35ΥΓΕΙΑ

Μελέτη αλλάζει τα δεδομένα για τις επαναλαμβανόμενες δίαιτες - Μειώνεται το επικίνδυνο σπλαχνικό λίπος

23:30LIFESTYLE

Σοφία Μανουσάκη: Η Κρητικιά τραγουδίστρια που νίκησε τον φόβο και κατέκτησε την Αθήνα

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, οριστικά στα play off ο Παναθηναϊκός

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι εξωγήινοι προσπαθούν να «επικοινωνήσουν» αλλά το διάστημα έχει... κακοκαιρία

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Τι γνωρίζουμε για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν – Η τεράστια περιουσία στο εξωτερικό με το 5αστερο ξενοδοχείο

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: 45χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του

22:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κομοτηνή: Δύο συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0: Μοιράστηκαν βαθμούς κι εντυπώσεις και άφησαν την ΑΕΚ στην κορυφή

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μπλόκο» της Τροχαίας στις κόντρες νεαρών στην ε.ο. Τρικάλων – Λάρισας

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Θρασύτατη διάρρηξη σε ιατρείο γνωστού καρδιολόγου στην Κρήτη - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:16ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Τι γνωρίζουμε για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν – Η τεράστια περιουσία στο εξωτερικό με το 5αστερο ξενοδοχείο

16:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Έκοψε τις φλέβες του ο Νορβηγός που δολοφόνησε τον 32χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σύλληψη 57χρονης για κακοποίηση της ΑμεΑ κόρης της – Τρομάζουν οι περιγραφές του πατέρα

09:00WHAT THE FACT

Ποιό είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες - Όχι, δεν είναι ο καφές

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Ευγενία: Η «σκιά» του Έπσταϊν τη διώχνει από τη διεθνή οργάνωση κατά της δουλείας

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Ο επόμενος ιρανός ηγέτης δεν θα κρατήσει για πολύ» λέει ο Τραμπ - Το καθεστώς ετοιμάζει τον γιο του Χαμενεϊ, ενώ χτυπά και τη Σαουδική Αραβία

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεράστιο άλμα 18% στην τιμή του πετρελαίου – Πάνω από τα 108 δολάρια το Brent με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο χορευτής που «σήκωσε» το μαγαζί στο πόδι με τις λεβέντικες φιγούρες του - Βίντεο

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Νεκρός άνδρας μέσα σε λεωφορείο - Συνελήφθη ο φίλος του, έκαναν χρήση ναρκωτικών

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε από το σούπερ μάρκετ για να γίνει... Spider-Man - Bγάζει σε μία ώρα το ίδιο μεροκάματο

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες μετασεισμοί και ζημιές σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας

23:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παναθηναϊκός με πίστη, με πάθος, με την ψυχή του κόσμου του»

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας θάφτηκε όρθιος στο χιόνι και η σύζυγός του τον εντόπισε μέσω του «Find My iPhone» 4 ώρες μετά

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα ελικόπτερα «Απάτσι» των ΗΑΕ καταρρίπτουν τα ιρανικά drones με τα πολυβόλα τους

23:58WHAT THE FACT

«Χαμένοι κόσμοι» στην Καραϊβική: Άγνωστα υποθαλάσσια όρη και παράξενα πλάσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ