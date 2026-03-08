«Χαμένοι κόσμοι» στην Καραϊβική: Άγνωστα υποθαλάσσια όρη και παράξενα πλάσματα

Σε βάθη έως 6.000 μέτρων, ερευνητές εντόπισαν ανέπαφους κοραλλιογενείς υφάλους και μια γιγαντιαία «μπλε τρύπα» που αλλάζει τον γνωστό υποθαλάσσιο χάρτη


Μια πρωτοποριακή αποστολή στα αχαρτογράφητα βάθη της Καραϊβικής έφερε στο φως έναν «παρθένο» υποθαλάσσιο κόσμο, η ύπαρξη του οποίου ήταν μέχρι σήμερα άγνωστη. Επιστήμονες από το Κέντρο Περιβάλλοντος, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου (CEFAS), επιχειρώντας με το ερευνητικό πλοίο RRS James Cook, αποκάλυψαν εντυπωσιακά γεωλογικά φαινόμενα και θαλάσσια είδη που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ ξανά από τον άνθρωπο.

Ανακαλύψεις που κόβουν την ανάσα

Η έρευνα, η οποία διήρκεσε έξι εβδομάδες και κάλυψε τις περιοχές των Νήσων Κέιμαν, της Ανγκουίλα και των Τερκς και Κάικος, αποκάλυψε:

  • Μια γιγαντιαία «Μπλε τρύπα»: Μια κατακόρυφη υποθαλάσσια καταβόθρα πλάτους 300 μέτρων και βάθους 550 μέτρων, η οποία ενδέχεται να είναι η βαθύτερη στην Καραϊβική, ανταγωνιζόμενη τη διάσημη Μεγάλη Μπλε Τρύπα του Μπελίζ.

  • Απάτητες οροσειρές: Μια τεράστια υποθαλάσσια κορυφογραμμή μήκους 70 χιλιομέτρων και ύψους 3.200 μέτρων, η οποία απουσίαζε παντελώς από τους ναυτικούς χάρτες.

  • Κοράλλια χιλιάδων ετών: Μαύρα κοράλλια που επιβιώνουν για χιλιετίες, αποτελώντας μερικούς από τους αρχαιότερους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη.

Πλάσματα από άλλο πλανήτη

Η κάμερα της αποστολής κατέγραψε περίπου 290 διαφορετικά είδη θαλάσσιας ζωής, πολλά από τα οποία διαθέτουν εξωπραγματικά χαρακτηριστικά για να επιβιώνουν στο απόλυτο σκοτάδι. Μεταξύ αυτών, ένα χέλι-πελεκάνος με φωτεινή ροζ ουρά που αναβοσβήνει για να προσελκύει τη λεία του, και ένα αλλόκοτο ψάρι με τηλεσκοπικά μάτια που κοιτάζουν μόνιμα προς τα πάνω.

«Γνωρίζουμε την επιφάνεια του Άρη ή της Σελήνης καλύτερα από τον βυθό του δικού μας πλανήτη», δήλωσε ο επικεφαλής της αποστολής, Δρ. James Bell, υπογραμμίζοντας τη σημασία της χαρτογράφησης «σπιθαμή προς σπιθαμή».

Καταφύγιο ενάντια στην κλιματική αλλαγή

Ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ευρήματα είναι η ύπαρξη εξαιρετικά υγιών υφάλων σε μεγάλα βάθη (μεσοφωτικοί ύφαλοι). Αυτά τα οικοσυστήματα φαίνεται να παραμένουν ανεπηρέαστα από την άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών, η οποία έχει καταστρέψει το 80% των παγκόσμιων κοραλλιών από το 2023. Το βάθος και οι απότομες πλαγιές των υποθαλάσσιων ορέων λειτουργούν ως φυσική ασπίδα προστασίας.

Ο αγώνας για την προστασία

Η αποστολή αποτελεί μέρος του προγράμματος Blue Belt, μέσω του οποίου η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει να εκπληρώσει τη δέσμευση του ΟΗΕ για την προστασία του 30% των παγκόσμιων ωκεανών έως το 2030. «Ο καθένας μπορεί να σχεδιάσει ένα κουτί στον χάρτη και να το ονομάσει προστατευόμενη περιοχή», εξήγησε ο Δρ. Bell. «Αλλά αν δεν ξέρεις τι υπάρχει μέσα, δεν ξέρεις αν αυτό που κάνεις έχει πραγματική αξία».

*Με πληροφορίες από BBC

