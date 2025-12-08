Καταρρίπτεται η σιγή... ιχθύος - Νέα τεχνολογία αποκαλύπτει τους ήχους 46 ειδών ψαριών

Οι πολύχρωμοι κοραλλιογενείς ύφαλοι, αν και φαινομενικά ήσυχοι, είναι γεμάτοι από θορύβους: κτυπήματα και τριγμούς από γαρίδες και ψάρια. Μέχρι σήμερα, οι οικολόγοι χρησιμοποιούσαν υποβρύχια μικρόφωνα για την παρακολούθηση αυτών των θαλάσσιων περιβαλλόντων, ωστόσο η ερμηνεία των ηχητικών δεδομένων ήταν σχεδόν αδύνατη λόγω του πλήθους των ειδών που συνωστίζονται στους υφάλους.

Αυτό το χάσμα ήρθε να καλύψει ένα νέο, επαναστατικό εργαλείο. Η FishEye Collaborative, μια συνεργασία μεταξύ του Cornell Lab of Ornithology και του Aalto University, δημιούργησε την Ολοκατευθυντική Υποβρύχια Παθητική Ακουστική Κάμερα (UPAC-360). Αυτό το πρωτοποριακό σύστημα συνδυάζει υποβρύχιες ηχογραφήσεις με κάμερα 360° για να εντοπίζει με ακρίβεια την πηγή κάθε ήχου, αποδίδοντάς τον σε μεμονωμένα ψάρια.

Ήχοι που δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχαν

Τα ευρήματα της ομάδας, μαζί με την περιγραφή της εφεύρεσής τους, δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Methods in Ecology and Evolution. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σε κοραλλιογενείς υφάλους στο Κουρασάο στην Καραϊβική, οι ερευνητές κατάφεραν ήδη να ταυτοποιήσουν 46 είδη ψαριών. Το εντυπωσιακό είναι ότι περισσότερα από τα μισά από αυτά τα είδη δεν ήταν ποτέ γνωστό ότι παρήγαγαν ήχους.

«Η ποικιλομορφία των ήχων των ψαριών σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο ανταγωνίζεται αυτή των πουλιών σε ένα τροπικό δάσος», εξηγεί ο Marc Dantzker, επικεφαλής συγγραφέας και Διευθυντής της FishEye Collaborative. «Μόνο στην Καραϊβική εκτιμούμε ότι πάνω από 700 είδη ψαριών παράγουν ήχους. Η ίδια βιοποικιλότητα που θέλουμε να προστατεύσουμε αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά την αναγνώριση των ήχων».

Η τεχνολογία του «χωρικού ήχου»

Το κλειδί της εφεύρεσης είναι η χρήση του «Χωρικού ήχου». «Όταν οπτικοποιούμε τον ήχο και τον τοποθετούμε πάνω στην εικόνα των 360°, το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο που αποκαλύπτει ποιος ήχος προήλθε από ποιο ψάρι», σημειώνει ο Dantzker.

Η τεχνολογία μοιάζει με εφαρμογές για smartphones που αναγνωρίζουν τα είδη των πουλιών από το κελάηδημά τους, με τη διαφορά ότι η κάμερα UPAC-360 μπορεί να εγκατασταθεί στους υφάλους και να συλλέγει δεδομένα για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς την ανάγκη παρουσίας δύτη ή σκάφους.

Τα ταυτοποιημένα ηχητικά δεδομένα είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης της FishEye Collaborative. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι αυτή η εκτενέστερη συλλογή ήχων ψαριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη ανίχνευση ειδών ψαριών στις υποβρύχιες ηχογραφήσεις.

«Απέχουμε πολύ από το να δημιουργήσουμε το 'Merlin' [σύστημα αυτόματης αναγνώρισης] για τους ωκεανούς, αλλά οι ήχοι είναι χρήσιμοι για τους επιστήμονες και τους οικολόγους από τώρα», δήλωσε ο Aaron Rice, κύριος οικολόγος στο Cornell Lab.

«Ανακαλύπτοντας την ταυτότητα αυτών των κρυμμένων φωνών, η ακουστική θα γίνει ένας ισχυρός δείκτης της υγείας των υφάλων και μια στρατηγική για ευρύτερη και βαθύτερη παρακολούθηση», καταλήγει ο Matt Duggan, συν-συγγραφέας της μελέτης.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

