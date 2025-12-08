Καταρρίπτεται η σιγή... ιχθύος - Νέα τεχνολογία αποκαλύπτει τους ήχους 46 ειδών ψαριών

Επιστήμονες είδαν και άκουσαν ποιο ψάρι παράγει κάθε ήχο. Η ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους για την παρακολούθηση της υγείας των κοραλλιογενών υφάλων

Newsbomb

Καταρρίπτεται η σιγή... ιχθύος - Νέα τεχνολογία αποκαλύπτει τους ήχους 46 ειδών ψαριών

Το FishEye Collaborative

Cornell Lab of Ornithology
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πολύχρωμοι κοραλλιογενείς ύφαλοι, αν και φαινομενικά ήσυχοι, είναι γεμάτοι από θορύβους: κτυπήματα και τριγμούς από γαρίδες και ψάρια. Μέχρι σήμερα, οι οικολόγοι χρησιμοποιούσαν υποβρύχια μικρόφωνα για την παρακολούθηση αυτών των θαλάσσιων περιβαλλόντων, ωστόσο η ερμηνεία των ηχητικών δεδομένων ήταν σχεδόν αδύνατη λόγω του πλήθους των ειδών που συνωστίζονται στους υφάλους.

Αυτό το χάσμα ήρθε να καλύψει ένα νέο, επαναστατικό εργαλείο. Η FishEye Collaborative, μια συνεργασία μεταξύ του Cornell Lab of Ornithology και του Aalto University, δημιούργησε την Ολοκατευθυντική Υποβρύχια Παθητική Ακουστική Κάμερα (UPAC-360). Αυτό το πρωτοποριακό σύστημα συνδυάζει υποβρύχιες ηχογραφήσεις με κάμερα 360° για να εντοπίζει με ακρίβεια την πηγή κάθε ήχου, αποδίδοντάς τον σε μεμονωμένα ψάρια.

Ήχοι που δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχαν

Τα ευρήματα της ομάδας, μαζί με την περιγραφή της εφεύρεσής τους, δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Methods in Ecology and Evolution. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σε κοραλλιογενείς υφάλους στο Κουρασάο στην Καραϊβική, οι ερευνητές κατάφεραν ήδη να ταυτοποιήσουν 46 είδη ψαριών. Το εντυπωσιακό είναι ότι περισσότερα από τα μισά από αυτά τα είδη δεν ήταν ποτέ γνωστό ότι παρήγαγαν ήχους.

«Η ποικιλομορφία των ήχων των ψαριών σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο ανταγωνίζεται αυτή των πουλιών σε ένα τροπικό δάσος», εξηγεί ο Marc Dantzker, επικεφαλής συγγραφέας και Διευθυντής της FishEye Collaborative. «Μόνο στην Καραϊβική εκτιμούμε ότι πάνω από 700 είδη ψαριών παράγουν ήχους. Η ίδια βιοποικιλότητα που θέλουμε να προστατεύσουμε αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά την αναγνώριση των ήχων».

Η τεχνολογία του «χωρικού ήχου»

Το κλειδί της εφεύρεσης είναι η χρήση του «Χωρικού ήχου». «Όταν οπτικοποιούμε τον ήχο και τον τοποθετούμε πάνω στην εικόνα των 360°, το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο που αποκαλύπτει ποιος ήχος προήλθε από ποιο ψάρι», σημειώνει ο Dantzker.

Η τεχνολογία μοιάζει με εφαρμογές για smartphones που αναγνωρίζουν τα είδη των πουλιών από το κελάηδημά τους, με τη διαφορά ότι η κάμερα UPAC-360 μπορεί να εγκατασταθεί στους υφάλους και να συλλέγει δεδομένα για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς την ανάγκη παρουσίας δύτη ή σκάφους.

Τα ταυτοποιημένα ηχητικά δεδομένα είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης της FishEye Collaborative. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι αυτή η εκτενέστερη συλλογή ήχων ψαριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη ανίχνευση ειδών ψαριών στις υποβρύχιες ηχογραφήσεις.

«Απέχουμε πολύ από το να δημιουργήσουμε το 'Merlin' [σύστημα αυτόματης αναγνώρισης] για τους ωκεανούς, αλλά οι ήχοι είναι χρήσιμοι για τους επιστήμονες και τους οικολόγους από τώρα», δήλωσε ο Aaron Rice, κύριος οικολόγος στο Cornell Lab.

«Ανακαλύπτοντας την ταυτότητα αυτών των κρυμμένων φωνών, η ακουστική θα γίνει ένας ισχυρός δείκτης της υγείας των υφάλων και μια στρατηγική για ευρύτερη και βαθύτερη παρακολούθηση», καταλήγει ο Matt Duggan, συν-συγγραφέας της μελέτης.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:48ΕΛΛΑΔΑ

Κάμερες στην Αττική: Σε αυτά τα 8 σημεία θα μπουν πιλοτικά έως τέλος του έτους

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης 40χρονου - Super puma δεν κατάφερε να τον προσεγγίσει

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουρανοξύστης 260 μ. στις Ελβετικές Άλπεις: Το τολμηρό σχέδιο για φθηνή στέγη

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου με χρώματα της Τουρκίας δείχνει χάρτης σε εγχειρίδιο της ΕΕ – Αντιδρά το υπουργείο Εξωτερικών

09:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό Lexus LFA Concept έχει το βαρύ όνομα ενός θρύλου

09:33ΕΛΛΑΔΑ

«Στοχοποιούνται αφανείς ήρωες»: Στήριξη στο πλήρωμα του λιμενικού σκάφους που «καρφώθηκε» στα βράχια

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Γουίνσλετ: «Τρομακτική η επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων, οι νέες γυναίκες έχουν εμμονή με τα like στο Instagram»

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρίπτεται η σιγή... ιχθύος - Νέα τεχνολογία αποκαλύπτει τους ήχους 46 ειδών ψαριών

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ποιες χώρες της ΕΕ θα πληρώσουν το δάνειο στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο Βέλγιο - Πέθανε πρώην διεθνής αμυντικός μόλις 54 ετών λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 5-7 το απόγευμα τρακτέρ και στις παρακαμπτηρίους στη Νίκαια - Το μεσημέρι κλείνουν τον Μπράλο - Την Τετάρτη αποκλείουν τον Βόλο

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για συνομιλίες με Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αυτό είναι το πιο χριστουγεννιάτικο σπίτι στην Αθήνα - Είναι στολισμένο με 20.000 λαμπιόνια

08:52TRAVEL

Χριστούγεννα στη Ρώμη: Από τη Fontana di Trevi μέχρι το Κολοσσαίο η «Αιώνια Πόλη» γιορτάζει 

08:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Απόλαυση» και «Αφεντικό» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:37ΥΓΕΙΑ

Ασυνήθιστο ξέσπασμα γρίπης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Η νέα παραλλαγή Κ του ιού H3N2 επαναφέρει τη μάσκα

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Κλιμακωτά τα πρόστιμα - Πότε λήγει η διορία

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Τόκυο - Πεκίνο: Η Ιαπωνία κάλεσε για εξηγήσεις τον Κινέζο πρέσβη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 5-7 το απόγευμα τρακτέρ και στις παρακαμπτηρίους στη Νίκαια - Το μεσημέρι κλείνουν τον Μπράλο - Την Τετάρτη αποκλείουν τον Βόλο

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στο Ίλιον: Πεθερός επιχείρησε να βιάσει τη 18χρονη νύφη του

08:37ΥΓΕΙΑ

Ασυνήθιστο ξέσπασμα γρίπης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Η νέα παραλλαγή Κ του ιού H3N2 επαναφέρει τη μάσκα

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρίπτεται η σιγή... ιχθύος - Νέα τεχνολογία αποκαλύπτει τους ήχους 46 ειδών ψαριών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά υπέρ των αγροτών

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Διά βίου... διαπλοκή, ο Βρούτσης υποτιμά τη νοημοσύνη του φίλαθλου κοινού, ο Άγιος Σπυρίδωνας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μια περίεργη αντικατάσταση, οι Ρώσοι και η Κύπρος, ποιος δουλεύει ποιον στην Creta Farm και τα παιγνίδια της ΕΥΔΑΠ για την τιμή των... τιμολογίων

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα κινεζικά ηλεκτρικά φορτηγά ανατρέπουν την παγκόσμια αγορά

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αυτό είναι το πιο χριστουγεννιάτικο σπίτι στην Αθήνα - Είναι στολισμένο με 20.000 λαμπιόνια

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Tραμπ παρουσιαστής σε βραβεία για καλλιτέχνες: Σταλόνε, Τζορτζ Στρέιτ και Kiss στους νικητές

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου με χρώματα της Τουρκίας δείχνει χάρτης σε εγχειρίδιο της ΕΕ – Αντιδρά το υπουργείο Εξωτερικών

09:33ΕΛΛΑΔΑ

«Στοχοποιούνται αφανείς ήρωες»: Στήριξη στο πλήρωμα του λιμενικού σκάφους που «καρφώθηκε» στα βράχια

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ