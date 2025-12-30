Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Λάρισα – Σε συναγερμό η Πυροσβεστική

Σε συναγερμό είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας από τα ξημερώματα της Τρίτης (30/12) για φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην Μελιβοία της Αγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα με αυξημένες δυνάμεις. Ευτυχώς στο σπίτι δεν υπήρχε κανείς όταν ξέσπασε η φωτιά, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν ακόμη, έχοντας θέσει την πυρκαγιά υπό μερικό έλεγχο.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην Ανάβρα Λάρισας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 29, 2025



Ωστόσο, φωτιά ξέσπασε και σε σπίτι στην Ανάβρα χθες στις 8.40 το απόγευμα, με τους Πυροσβέστες να την σβήνουν έγκαιρα, χωρίς να κινδυνέψει ανθρώπινη ζωή.

