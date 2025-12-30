Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Λάρισα – Σε συναγερμό η Πυροσβεστική
Ευτυχώς δεν υπήρχαν άνθρωποι στο σπίτι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε συναγερμό είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας από τα ξημερώματα της Τρίτης (30/12) για φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην Μελιβοία της Αγιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα με αυξημένες δυνάμεις. Ευτυχώς στο σπίτι δεν υπήρχε κανείς όταν ξέσπασε η φωτιά, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν ακόμη, έχοντας θέσει την πυρκαγιά υπό μερικό έλεγχο.
Ωστόσο, φωτιά ξέσπασε και σε σπίτι στην Ανάβρα χθες στις 8.40 το απόγευμα, με τους Πυροσβέστες να την σβήνουν έγκαιρα, χωρίς να κινδυνέψει ανθρώπινη ζωή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ο θρυλικός Wankel επιστρέφει μέσω… Κίνας
10:48 ∙ WHAT THE FACT
Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο - Θα κρατήσει το σπίτι σας ζεστό όλο τον χειμώνα
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πληθαίνουν οι ομάδες για μπλόκα στο Viber
09:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε αποθήκη στην περιοχή του Σκαλανίου
10:26 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;
04:14 ∙ LIFESTYLE