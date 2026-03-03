Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των πλατφορμών εγγραφής σε νηπιαγωγεία και Α' Δημοτικού – Προθεσμία έως 23 Μαρτίου 2026

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των πλατφορμών εγγραφής στην Α' δημοτικού και στο νηπιαγωγείο, οι οποίες παρουσίασαν αδυναμία ολοκλήρωσης των αιτημάτων των γονέων και κηδεμόνων που επιχείρησαν χθες, Δευτέρα, πρώτη ημέρα του χρονικού διαστήματος εγγραφών.

Σύμφωνα με πληροφόρηση από το Υπουργείο Παιδείας, το πρόβλημα οφειλόταν σε αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, οι γονείς/κηδεμόνες που επιχείρησαν να προχωρήσουν στην εγγραφή των μαθητών/τριών ενημερώνονταν μέσω της ιστοσελίδας με το ακόλουθο μήνυμα: «Η υπηρεσία του Μητρώου Πολιτών προσωρινά δεν είναι διαθέσιμη. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή και η άντληση των απαιτούμενων στοιχείων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην εφαρμογή "Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο/Α Δημοτικού". Η εφαρμογή θα είναι στη διάθεσή σας μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών».

Το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου και από τις 22:30 η πλατφόρμα εγγραφών της Α΄ Δημοτικού τέθηκε εκ νέου σε πλήρη λειτουργία για τους ενδιαφερόμενους. Σε ό,τι αφορά στις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, η πλατφόρμα άρχισε να λειτουργεί κανονικά από σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 09:30.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία εγγραφών στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας είναι η 23η Μαρτίου 2026. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr για τα νηπιαγωγεία και

https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr για τα δημοτικά σχολεία.