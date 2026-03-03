Κάτοικος απειλεί τον πιλότο του F-15 που καταρρίφθηκε στο Κουβέιτ, νομίζοντας ότι είναι Ιρανός

Viral έγινε στο διαδίκτυο η στιγμή που κάτοικος του Κουβέιτ απειλεί με μεταλλικό σωλήνα Αμερικανός πιλότο, ο οποίος έκανε εκτίναξη με αλεξίπτωτο από μαχητικό F-15 που καταρρίφθηκε πάνω από την περιοχή.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ομάδα ανδρών να πλησιάζει τον πιλότο φωνάζοντας, ενώ ένας από αυτούς κρατά έναν μεταλλικό σωλήνα.

Ο πιλότος ακούγεται να επαναλαμβάνει: «Πίσω! Σταματήστε!», καθώς οι άνδρες πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο, φαινομενικά πιστεύοντας ότι ο αεροπόρος είναι Ιρανός.

Η τεταμένη κατάσταση εκτονώνεται όταν ο πιλότος τελικά τους λέει ότι είναι Αμερικανός, με εκείνους υποχωρούν και τον αφήνουν ήσυχο.

Ο πιλότος επέβαινε σε ένα από τα τρία αμερικανικά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν κατά λάθος πάνω από τη χώρα της Μέσης Ανατολής τη Δευτέρα.

'Back up, I'm American!' Incredible moment local threatens US airman with a metal pipe, thinking he was Iranian, after he parachuted out of F-15 mistakenly shot down by Kuwait https://t.co/9tYRvn3ydJ — Daily Mail (@DailyMail) March 3, 2026

Νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει υλικό που έδειχνε τα αεροσκάφη, αξίας 90 εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα, να στροβιλίζονται εκτός ελέγχου πριν συντριβούν στο έδαφος.

Η United States Central Command (CENTCOM) δήλωσε ότι και τα έξι μέλη των πληρωμάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, έχουν απομακρυνθεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για ιατρικό έλεγχο.

Το Υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι συντονίζεται με τις ΗΠΑ σχετικά με τις «συνθήκες του περιστατικού» και ότι θα διεξαχθεί έρευνα.

