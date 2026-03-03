Γουίτκοφ: Το Ιράν παραδέχθηκε ότι διαθέτει αρκετό ουράνιο για να δημιουργήσει πυρηνικό υλικό

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, δεξιά, πραγματοποιεί συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Steve Witkoff, στο κέντρο, και τον Jared Kushner, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ιρανοαμερικανικών διαπραγματεύσεων, στη Γενεύη της Ελβετίας, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ υποστήριξε σε συνέντευξή του το στο Fox News ότι η Τεχεράνη είχε παραδεχθεί ανοιχτά ότι διαθέτει αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο, της τάξης του 60%, για να δημιουργήσει πυρηνικό υλικό.

Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι διαθέτει 460 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου 60%, αρκετό για να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα σε λίγα χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιράν θα χρειαζόταν τουλάχιστον δύο χρόνια για να κατασκευάσει πραγματικά μια πυρηνική βόμβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ιρανοί διαπραγματευτές δήλωσαν «άμεσα και χωρίς ντροπή» στον Γουίτκοφ και στον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ότι ελέγχουν 460 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου 60% και ότι γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να εμπλουτιστεί γρήγορα σε 90% για την κατασκευή πυρηνικών βομβών, ανέφερε ο Γουίτκοφ.

