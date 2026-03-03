Μαμά και κόρη δύτριες ανακάλυψαν κατά λάθος τη μεγαλύτερη αποικία κοραλλιών στον κόσμο

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Jan Pope και η κόρη της, Sophie Kalkowski-Pope, συμμετέχουν σε ένα κοινοτικό ερευνητικό πρόγραμμα με την ονομασία «Great Reef Census».

Το πρόγραμμα, που ηγείται ο οργανισμός Citizens of the Reef, έχει στόχο να καταγράψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του Great Barrier Reef.

Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος εκτείνεται σε μια περιοχή περίπου 130.000 τετραγωνικών μιλίων (περίπου 336.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα), δηλαδή σχεδόν το μισό μέγεθος του Τέξας. Λόγω του εντυπωσιακού του μεγέθους, εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστια τμήματα του υφάλου που παραμένουν ανεξερεύνητα.

https://www.instagram.com/p/DVKBTSpE06m/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στα τέλη του περασμένου έτους, η Jan έκανε καταδύσεις σε ένα αχαρτογράφητο τμήμα του Great Barrier Reef όταν βρέθηκε μπροστά σε μια τεράστια αποικία κοραλλιών που εκτεινόταν γύρω της για εκατοντάδες πόδια.

Ενημέρωσε την κόρη της για την ανακάλυψη και δύο εβδομάδες αργότερα επέστρεψαν μαζί στο σημείο για να καταγράψουν το εύρημα.

«Καταλάβαμε αμέσως μόλις εξερευνήσαμε το σημείο ότι επρόκειτο για κάτι απίστευτα ξεχωριστό», έγραψε η Sophie στο TikTok.

Η αποικία ξεπερνά τα 40.000 τετραγωνικά πόδια (περίπου 3.700 τ.μ.) και πιθανότατα προήλθε από έναν και μόνο πολύποδα. Αποτελείται από ένα είδος κοραλλιού που ονομάζεται Pavona clavus, γνωστό για την ικανότητά του να δημιουργεί μεγάλες και ανθεκτικές αποικίες.

Αν και τα κοράλλια μοιάζουν να ανήκουν στα φυτά ή στους μύκητες, στην πραγματικότητα είναι ζώα. Πρόκειται για ασπόνδυλα που χρησιμοποιούν «πλοκάμια» για να συλλαμβάνουν τη λεία τους και προστατεύονται με εξωτερικό σκελετό από ασβεστόλιθο. Οι κοραλλιογενείς αποικίες, όπως αυτή που ανακάλυψαν η Sophie και η Jan, αποτελούνται από χιλιάδες πολύποδες που λειτουργούν ως ένας ενιαίος οργανισμός.

Δυστυχώς, η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών καθιστά τα κοράλλια ευάλωτα στη λεύκανση, ένα φαινόμενο επικίνδυνο για αυτούς τους ευαίσθητους οργανισμούς. Η ανακάλυψη της Jan και της Sophie αποτελεί ένα ενθαρρυντικό σημάδι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ακμάζουσες αποικίες κοραλλιών και υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχισης της προστασίας αυτών των μοναδικών οργανισμών.

«Ήταν τόσο ξεχωριστό που το μοιράστηκα αυτό με τη μαμά μου», έγραψε η Sophie. «Νομίζω ότι δείχνει πως οι απλοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν τη διαφορά όταν τους δοθεί η ευκαιρία».

