Diddy: Θα αποφυλακιστεί νωρίτερα από το αναμενόμενο - Ο λόγος που άλλαξε η ημερομηνία

Ο Σον «Diddy» Κομπς θα αποφυλακιστεί ενάμιση μήνα νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Η ημερομηνία αποφυλάκισής του μεταφέρθηκε από τις 4 Ιουνίου 2028 στις 25 Απριλίου 2028, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών (Federal Bureau of Prisons).

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέπεια της ένταξής του σε πρόγραμμα εντατικής απεξάρτησης από ουσίες, τον Νοέμβριο του 2025, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση της ποινής του.

«Έχει λάβει σοβαρά τη διαδικασία αποκατάστασης από την αρχή» δήλωσε εκπρόσωπός του, υπογραμμίζοντας ότι είναι «πλήρως αφοσιωμένος στη δουλειά του, επικεντρωμένος στην προσωπική του εξέλιξη και δεσμευμένος σε θετική αλλαγή».

Sean ‘Diddy’ Combs to be released from jail EARLY pic.twitter.com/4aijRwTFQD — The Sun (@TheSun) March 3, 2026

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία αποφυλάκισης είχε αναθεωρηθεί και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2025, η ποινή του στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Φορτ Ντιξ στο Νιου Τζέρσεϊ παρατάθηκε από τις 8 Μαΐου 2028 στις 4 Ιουνίου 2028, έπειτα από παραβιάσεις κανονισμών της φυλακής.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Κομπς κατέθεσε έφεση ζητώντας την άμεση αποφυλάκισή του και είτε την ανατροπή της καταδίκης είτε τη μείωση της ποινής. Στα δικαστικά έγγραφα υποστηρίζεται ότι η εισαγγελική αρχή δεν απέδειξε επαρκώς την υπόθεση, με τον συνήγορό του να χαρακτηρίζει την αρχική ποινή αυστηρή και αντισυνταγματική. Οι εισαγγελικές Αρχές αντιτάχθηκαν στην έφεση τον Φεβρουάριο.

Sean ‘Diddy’ Combs lands early prison release as he fights to appeal 4-year sentence https://t.co/zVBlvdMclr pic.twitter.com/KiLVKovRt0 — Page Six (@PageSix) March 2, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Σον «Diddy» Κομπς βρίσκεται στη φυλακή από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν συνελήφθη με κατηγορίες που περιλάμβαναν συνωμοσία για εκβιασμό, σωματεμπορία με χρήση βίας, απάτη ή εξαναγκασμό και μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία.

Καταδικάστηκε, ωστόσο, για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία και αθωώθηκε για τις υπόλοιπες.

Διαβάστε επίσης