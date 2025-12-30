Υπόθεση Diddy: Οι γιοι του ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για να πουν τη δική τους πλευρά της ιστορίας

Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της σειράς τους

Newsbomb

Υπόθεση Diddy: Οι γιοι του ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για να πουν τη δική τους πλευρά της ιστορίας

Οι «Kings» Cobs, γιου του Sean Diddy

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την ανάρτηση ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Κρίστιαν και Τζάστιν Κομπς, γιοι του φυλακισμένου μεγιστάνα της χιπ χοπ Sean «Diddy» Κομπς, ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζουν τη δική τους σειρά - ντοκιμαντέρ, μέσα από την οποία σκοπεύουν να παρουσιάσουν τη δική τους πλευρά της ιστορίας γύρω από την υπόθεση του πατέρα τους.

Τα δύο αδέλφια, ο 31χρονος Τζάστιν και ο 27χρονος Κρίστιαν, γνωστός και ως «King» Combs, έδωσαν στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Κυριακής (28/12) το πρώτο τρέιλερ της σειράς, η οποία αναμένεται να προβληθεί μέσα στο 2026 από το Zeus Network, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της τετραμερούς σειράς «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix, παραγωγή που είχε ανακοινωθεί από τον Κέρτις «50 Cent» Τζάκσον και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του Σον Κομπς. Ο ίδιος είχε κινηθεί νομικά κατά της πλατφόρμας, υποστηρίζοντας ότι στο ντοκιμαντέρ χρησιμοποιήθηκε υλικό που είχε παραγγείλει ο ίδιος για παραγωγή σχετικά με τη ζωή του, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

«Η δική μας φωνή» στο επίκεντρο

Στο τρέιλερ, οι δύο τους εμφανίζονται καθισμένοι σε καναπέ, παρακολουθώντας αποσπάσματα από δελτία ειδήσεων και υλικό που αφορά τη δίκη του πατέρα τους. Δηλώνουν πως στόχος της σειράς είναι να ακουστεί «η δική μας φωνή», ενώ γίνεται αναφορά στην οικογένεια, στους αντιπάλους, στη χαρά, στον πόνο, αλλά και «στα ψέματα» που, όπως υποστηρίζουν, έχουν ειπωθεί.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με μια τηλεφωνική κλήση από το Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Fort Dix, όπου ο Σον Κομπς εκτίει ποινή 50 μηνών κάθειρξης, έπειτα από την καταδίκη του για δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες που αφορούν πορνεία.

Ασαφής η συμμετοχή του Diddy στη σειρά

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές εάν ο ίδιος ο Diddy συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή της σειράς ή αν θα περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί του. Ωστόσο, εκπρόσωποί του δεν έχουν απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα.

https://www.instagram.com/reel/DS1IBN1CTa2/

Ο διευθύνων σύμβουλος του Zeus Network, Λέμουελ Πλάμερ, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι το ντοκιμαντέρ «δεν έχει σκοπό να υποστηρίξει, να υπερασπιστεί ή να δικαιώσει τον Diddy», αλλά εστιάζει στο να δοθεί η δυνατότητα στους Τζάστιν και Κρίστιαν Κομπς «να μοιραστούν την προσωπική τους ιστορία και τις εμπειρίες τους».

Η σκιά του ντοκιμαντέρ του Netflix από τον 50 Cent

Η ανακοίνωση της σειράς έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix, εκτελεστικός παραγωγός του οποίου ήταν ο Κέρτις «50 Cent» Τζάκσον, γνωστός αντίπαλος του Diddy στη χιπ χοπ σκηνή.

Η σειρά σημείωσε υψηλή τηλεθέαση, καταγράφοντας σχεδόν 22 εκατομμύρια λεπτά προβολής μέσα στις πρώτες έξι ημέρες από την κυκλοφορία της.

Διαμάχη για αδημοσίευτο υλικό πριν από τη σύλληψη

Το ντοκιμαντέρ του Netflix περιλάμβανε αδημοσίευτο μέχρι πρότινος υλικό από τις ημέρες πριν από τη σύλληψη του Diddy, στο οποίο εμφανιζόταν να συνομιλεί με τους δικηγόρους του. Το υλικό αυτό είχε αρχικά παραγγελθεί από τον ίδιο τον Diddy για ντοκιμαντέρ σχετικά με τη ζωή του.

Η ομάδα του απείλησε το Netflix με νομικές ενέργειες, χαρακτηρίζοντας τη χρήση του υλικού «θεμελιωδώς άδικη και παράνομη». Από την πλευρά του, το Netflix απάντησε ότι το υλικό αποκτήθηκε νόμιμα και ότι η σειρά «δεν αποτελεί απειλή για τον Diddy».

Οι κατηγορίες σε βάρος των γιων του

Σημειώνεται τέλος ότι τόσο ο Τζάστιν όσο και ο Κρίστιαν Κομπς έχουν βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωποι με κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, σε αγωγές που περιλάμβαναν και τον πατέρα τους ως εμπλεκόμενο. Και οι τρεις έχουν αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

Τον Απρίλιο του 2024, γυναίκα κατέθεσε αγωγή στο Λος Άντζελες υποστηρίζοντας ότι ο Κρίστιαν Κομπς τη βίασε τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ εργαζόταν σε γιοτ που είχε ναυλώσει ο Diddy. Σε άλλη υπόθεση, τον Ιούνιο, ο Σον και ο Τζάστιν Κομπς κατηγορήθηκαν ότι εμπλέκονταν σε υπόθεση ομαδικού βιασμού γυναίκας που μεταφέρθηκε από τη Λουιζιάνα στο Λος Άντζελες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Ανοιχτά ψηφοδέλτια και προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 3χρονο παιδί με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Stranger Things: Στον αέρα το teaser trailer για το τελευταίο επεισόδιο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αλλάξει πολιτική για την Ιουδαία και τη Σαμάρεια

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Δεστεμπασίδης: «Η Novartis είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου»

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ απειλεί Ζελένσκι: Ο Χάρος τον περιτριγυρίζει, θα εκθέσουμε τη σορό του σε μουσείο στην Αγία Πετρούπολη

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έπιασε φωτιά το σπίτι του και πήγε να κατέβει από το μπαλκόνι με σχοινί - Η περιπέτεια 82χρονου

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα στον Δήμο Αθηναίων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι για Πούτιν: Είναι εχθρός μου, δεν θέλω να μιλήσω μαζί του, αλλά θα ήταν χρήσιμο να επικοινωνήσουμε

16:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Κανένα περιθώριο για επικίνδυνα παιχνίδια με την υγεία και την τσέπη των καταναλωτών

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Diddy: Οι γιοι του ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για να πουν τη δική τους πλευρά της ιστορίας

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε το καλύτερο αφεντικό το κόσμου: Το ασύλληπτο ποσό που δίνει μπόνους στο προσωπικό του

15:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google: Προχωρά σε αλλαγή - τομή στο Gmail - Δυνατότητα αλλαγής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης χωρίς απώλεια δεδομένων

15:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση των ΗΠΑ αποκαλύπτει πόσα πυρηνικά όπλα έχει έτοιμα η Κίνα

15:23LIFESTYLE

«Ο θυμός σε πνίγει για τα χρόνια που έχουν πια χαθεί» - Η ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογου για τα 68α γενέθλιά του

15:16ME TO N & ME TO Σ

Τελικά πού πάμε καλά;

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή» Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο - Πού θα χιονίσει το επόμενο 48ωρο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έπιασε φωτιά το σπίτι του και πήγε να κατέβει από το μπαλκόνι με σχοινί - Η περιπέτεια 82χρονου

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος το 2026: Τι προέβλεψαν οι Σαμάνοι στο Περού για Τραμπ, Μαδούρο και Ουκρανία

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν από το Δημόσιο πριν από τα 62 - Αναλυτικοί πίνακες

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στη Σερβία: Επιτέθηκαν στο ρινγκ στον Γιάννη Τσουκαλά μετά τη νίκη του (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ