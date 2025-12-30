Υπόθεση Diddy: Οι γιοι του ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για να πουν τη δική τους πλευρά της ιστορίας

Με την ανάρτηση ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Κρίστιαν και Τζάστιν Κομπς, γιοι του φυλακισμένου μεγιστάνα της χιπ χοπ Sean «Diddy» Κομπς, ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζουν τη δική τους σειρά - ντοκιμαντέρ, μέσα από την οποία σκοπεύουν να παρουσιάσουν τη δική τους πλευρά της ιστορίας γύρω από την υπόθεση του πατέρα τους.

Τα δύο αδέλφια, ο 31χρονος Τζάστιν και ο 27χρονος Κρίστιαν, γνωστός και ως «King» Combs, έδωσαν στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Κυριακής (28/12) το πρώτο τρέιλερ της σειράς, η οποία αναμένεται να προβληθεί μέσα στο 2026 από το Zeus Network, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της τετραμερούς σειράς «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix, παραγωγή που είχε ανακοινωθεί από τον Κέρτις «50 Cent» Τζάκσον και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του Σον Κομπς. Ο ίδιος είχε κινηθεί νομικά κατά της πλατφόρμας, υποστηρίζοντας ότι στο ντοκιμαντέρ χρησιμοποιήθηκε υλικό που είχε παραγγείλει ο ίδιος για παραγωγή σχετικά με τη ζωή του, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

«Η δική μας φωνή» στο επίκεντρο

Στο τρέιλερ, οι δύο τους εμφανίζονται καθισμένοι σε καναπέ, παρακολουθώντας αποσπάσματα από δελτία ειδήσεων και υλικό που αφορά τη δίκη του πατέρα τους. Δηλώνουν πως στόχος της σειράς είναι να ακουστεί «η δική μας φωνή», ενώ γίνεται αναφορά στην οικογένεια, στους αντιπάλους, στη χαρά, στον πόνο, αλλά και «στα ψέματα» που, όπως υποστηρίζουν, έχουν ειπωθεί.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με μια τηλεφωνική κλήση από το Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Fort Dix, όπου ο Σον Κομπς εκτίει ποινή 50 μηνών κάθειρξης, έπειτα από την καταδίκη του για δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες που αφορούν πορνεία.

Ασαφής η συμμετοχή του Diddy στη σειρά

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές εάν ο ίδιος ο Diddy συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή της σειράς ή αν θα περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί του. Ωστόσο, εκπρόσωποί του δεν έχουν απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Zeus Network, Λέμουελ Πλάμερ, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι το ντοκιμαντέρ «δεν έχει σκοπό να υποστηρίξει, να υπερασπιστεί ή να δικαιώσει τον Diddy», αλλά εστιάζει στο να δοθεί η δυνατότητα στους Τζάστιν και Κρίστιαν Κομπς «να μοιραστούν την προσωπική τους ιστορία και τις εμπειρίες τους».

Η σκιά του ντοκιμαντέρ του Netflix από τον 50 Cent

Η ανακοίνωση της σειράς έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix, εκτελεστικός παραγωγός του οποίου ήταν ο Κέρτις «50 Cent» Τζάκσον, γνωστός αντίπαλος του Diddy στη χιπ χοπ σκηνή.

Η σειρά σημείωσε υψηλή τηλεθέαση, καταγράφοντας σχεδόν 22 εκατομμύρια λεπτά προβολής μέσα στις πρώτες έξι ημέρες από την κυκλοφορία της.

Διαμάχη για αδημοσίευτο υλικό πριν από τη σύλληψη

Το ντοκιμαντέρ του Netflix περιλάμβανε αδημοσίευτο μέχρι πρότινος υλικό από τις ημέρες πριν από τη σύλληψη του Diddy, στο οποίο εμφανιζόταν να συνομιλεί με τους δικηγόρους του. Το υλικό αυτό είχε αρχικά παραγγελθεί από τον ίδιο τον Diddy για ντοκιμαντέρ σχετικά με τη ζωή του.

Η ομάδα του απείλησε το Netflix με νομικές ενέργειες, χαρακτηρίζοντας τη χρήση του υλικού «θεμελιωδώς άδικη και παράνομη». Από την πλευρά του, το Netflix απάντησε ότι το υλικό αποκτήθηκε νόμιμα και ότι η σειρά «δεν αποτελεί απειλή για τον Diddy».

Οι κατηγορίες σε βάρος των γιων του

Σημειώνεται τέλος ότι τόσο ο Τζάστιν όσο και ο Κρίστιαν Κομπς έχουν βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωποι με κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, σε αγωγές που περιλάμβαναν και τον πατέρα τους ως εμπλεκόμενο. Και οι τρεις έχουν αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

Τον Απρίλιο του 2024, γυναίκα κατέθεσε αγωγή στο Λος Άντζελες υποστηρίζοντας ότι ο Κρίστιαν Κομπς τη βίασε τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ εργαζόταν σε γιοτ που είχε ναυλώσει ο Diddy. Σε άλλη υπόθεση, τον Ιούνιο, ο Σον και ο Τζάστιν Κομπς κατηγορήθηκαν ότι εμπλέκονταν σε υπόθεση ομαδικού βιασμού γυναίκας που μεταφέρθηκε από τη Λουιζιάνα στο Λος Άντζελες.

