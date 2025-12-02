Ο Diddy έστειλε εξώδικο στο Netflix για νέο ντοκιμαντέρ - Πώς εμπλέκεται ο 50 Cent

Οι δικηγόροι του ράπερ έστειλαν εξώδικο για υποκλοπή υλικού στον γίγαντα του streaming, απαιτώντας να μην κυκλοφορήσει το «Sean Combs: The Reckoning».

Newsbomb

Ο Diddy έστειλε εξώδικο στο Netflix για νέο ντοκιμαντέρ - Πώς εμπλέκεται ο 50 Cent

O Diddy το 2020, πριν κινηθεί η δικαιοσύνη εναντίον του

Mark Von Holden/Invision/AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την παραμονή της κυκλοφορίας μιας πολύ αναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Sean «Diddy» Combs — σε παραγωγή του μακροχρόνιου εχθρού του, 50 Cent — οι δικηγόροι του ράπερ έστειλαν εξώδικο για υποκλοπή υλικού στον γίγαντα του streaming, απαιτώντας να μην κυκλοφορήσει το «Sean Combs: The Reckoning».

Σε δήλωση που παραχώρησε στο CNN, εκπρόσωπος του Diddy κατηγόρησε το Netflix ότι χρησιμοποίησε «κλεμμένο υλικό που δεν είχε ποτέ εγκριθεί για κυκλοφορία» σε αυτό που αποκάλεσε «πράξη συκοφαντίας» για τον ράπερ.

Το υλικό στο οποίο αναφέρεται ο εκπρόσωπος του Diddy εμφανίζεται στο επίσημο τρέιλερ του Netflix. «Πρέπει να βρούμε κάποιον που θα συνεργαστεί μαζί μας και που έχει εργαστεί στις πιο βρώμικες δουλειές. Χάνουμε», ακούγεται να λέει ο Diddy στο τρέιλερ ενός λεπτού.

Δείτε το trailer του «Sean Combs: The Reckoning»:

Ο εκπρόσωπος του ράπερ, Juda Engelmayer, δήλωσε στο CNN ότι ο Diddy βιντεοσκοπεί συνεχώς τον εαυτό του εδώ και δεκαετίες, σε μια προσπάθεια να καταγράψει τη ζωή του για ένα δικό του ντοκιμαντέρ. Ο Engelmayer εξήγησε ότι το υλικό που εμφανίζεται στο τρέιλερ του Netflix, το οποίο γυρίστηκε έξι ημέρες πριν από τη σύλληψη του Diddy τον Σεπτέμβριο του 2024, ήταν μέρος αυτού ντοκιμαντέρ.

«Ο Sean ξεκίνησε να γυρίζει το δικό του ντοκιμαντέρ όταν ήταν 19. Αυτά τα πλάνα γυρίστηκαν ως μέρος αυτού του ντοκιμαντέρ», δήλωσε ο Engelmayer στο CNN τη Δευτέρα μέσω email.

Ο Engelmayer δήλωσε στο CNN ότι ούτε ο Diddy -ο οποίος εκτίει τετραετή ποινή φυλάκισης για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία- ούτε η ομάδα του έχουν ενημερωθεί, ούτε δει εκ των προτέρων τη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix.

«Θα το δούμε απόψε. Ούτε το Netflix, ούτε ο κ. Jackson (σ.σ. 50 Cent) είχαν την καλοσύνη να μας προσφέρουν την ευκαιρία να το δούμε», ισχυρίστηκε ο Engelmayer.

50 Cent

Ο ράπερ 50 Cent πριν από την έναρξη ενός αγώνα ποδοσφαίρου της NFL την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στο Landover του Μέριλαντ.

AP

Σε απάντηση στο αίτημα του CNN για σχόλιο, η σκηνοθέτης της σειράς ντοκιμαντέρ, Alexandra Stapleton, δήλωσε ότι η ομάδα παραγωγής της απέκτησε το υλικό νόμιμα.

«Το υλικό ήρθε σε εμάς. Το αποκτήσαμε νόμιμα και έχουμε τα απαραίτητα δικαιώματα», τόνισε η Stapleton. «Επικοινωνήσαμε επίσης με την ομάδα των δικηγόρων του Sean Combs για συνέντευξη και σχόλια πολλές φορές, αλλά δεν λάβαμε απάντηση».

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Diddy απειλούν να προβούν σε περαιτέρω νομικές ενέργειες, λέγοντας: «Όπως σίγουρα γνωρίζετε, ο κ. Combs δεν έχει διστάσει να αναλάβει νομική δράση εναντίον μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων που παραβιάζουν τα δικαιώματά του, και δεν θα διστάσει να το κάνει και εναντίον του Netflix».

Ο Combs είχε προηγουμένως καταθέσει αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση εναντίον της NBCUniversal για ένα ντοκιμαντέρ για τον ίδιο, με τίτλο «Diddy: The Making of a Bad Boy».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Λαζαρίδη – Λιακούλη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Με απείλησε ότι θα ψάξει το παρελθόν των νεκρών γονιών μου»

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Sold out και πάλι το Telekom Center Athens

13:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Νέα εποχή στους ελέγχους της Τροχαίας – Έρχεται το άμεσο ναρκοτέστ με μπατονέτα, έτοιμο το πρώτο 6μηνο του 2026

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Η «κόλαση» στα τούνελ της Χαμάς:«Έμοιαζα με σκελετό και αυτό τους έδινε χαρά» - Η πείνα, το λιντσάρισμα από το πλήθος και τα βασανιστήρια

13:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ρίγκαν «ράβει» την αγάπη της για τη Λίβερπουλ και συγκινεί – Οι αξέχαστες στιγμές με τον Άλισον

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Σάπισε η Αργώ - Θλίψη για το εμβληματικό σκάφος που αναβίωσε τον μύθο της Αργοναυτικής Εκστρατείας

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Diddy έστειλε εξώδικο στο Netflix για νέο ντοκιμαντέρ - Πώς εμπλέκεται ο «αιώνιος εχθρός» του, 50 Cent

12:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Καμπανάκι» μετεωρολόγων: Δύσκολο 48ωρο με κύματα καταιγίδας - Η εξέλιξη της κακοκαιρίας έως και το Σάββατο

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών νότια της Γαύδου

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Οργισμένοι κτηνοτρόφοι ρίχνουν γάλα μπροστά στο αστυνομικό μέγαρο – «Μας έχουν παρατήσει»

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιμς Μποντ: Έκαναν «λίφτινγκ» σε θρυλική Aston Martin του 007 - Πόσο κοστίζει σήμερα

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε κοινωνικούς εταίρους για Συλλογικές Συμβάσεις: Θετική εξέλιξη σε μια εποχή έντασης

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες...

12:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Γυναικεία μάχη στην πρωινή ζώνη – Σκορδά ή Καινούργιου

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο ράπερ Poorstacy που εντοπίστηκε νεκρός στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

11:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Γενικευμένες βροχές σε όλη τη χώρα προκαλούνται από δύο διαδοχικές διαταραχές - Δείτε χάρτη

11:46WHAT THE FACT

Αμερικανικό αεροσκάφος «Doomsday» εξαφανίστηκε πάνω από τον Ατλαντικό σε μυστηριώδη αποστολή

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Συνελήφθη 52χρονος που κυκλοφορούσε γυμνός έξω από Δημοτικό Σχολείο

11:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ρακέτα που αλλάζει το παιχνίδι: Wilson Bela V3

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: H βιασύνη του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εγείρει φόβους για μια «κακή συμφωνία» για την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

12:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Καμπανάκι» μετεωρολόγων: Δύσκολο 48ωρο με κύματα καταιγίδας - Η εξέλιξη της κακοκαιρίας έως και το Σάββατο

11:31ΕΛΛΑΔΑ

«Μπορείτε να με στείλετε στις φυλακές της Χίου που κάνω... γυμναστική;» - Χειροπέδες σε 21χρονο «Γιουσέιν Μπολτ» που ξέφευγε από καταδιώξεις λόγω… ταχύτητας - Δείτε βίντεο

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Η «κόλαση» στα τούνελ της Χαμάς:«Έμοιαζα με σκελετό και αυτό τους έδινε χαρά» - Η πείνα, το λιντσάρισμα από το πλήθος και τα βασανιστήρια

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο ράπερ Poorstacy που εντοπίστηκε νεκρός στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Σορίν Ματέι: Μία ομηρία με τραγικό τέλος σε ζωντανή σύνδεση στην ελληνική τηλεόραση

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Συνελήφθη 52χρονος που κυκλοφορούσε γυμνός έξω από Δημοτικό Σχολείο

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Σάπισε η Αργώ - Θλίψη για το εμβληματικό σκάφος που αναβίωσε τον μύθο της Αργοναυτικής Εκστρατείας

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Λαζαρίδη – Λιακούλη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Με απείλησε ότι θα ψάξει το παρελθόν των νεκρών γονιών μου»

09:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός – Πάνω από 0,60 mg στο αίμα του

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμους οι αγρότες: Τρακτέρ σε Νίκαια, Μάλγαρα, Εύζωνες, Καλπάκι, Κήπους – «Περιμένουμε τον Τσιάρα να μιλήσει, δεν ανοίγει ο δρόμος»

13:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Νέα εποχή στους ελέγχους της Τροχαίας – Έρχεται το άμεσο ναρκοτέστ με μπατονέτα, έτοιμο το πρώτο 6μηνο του 2026

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες...

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Οργισμένοι κτηνοτρόφοι ρίχνουν γάλα μπροστά στο αστυνομικό μέγαρο – «Μας έχουν παρατήσει»

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Η ηρωίδα οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες - Παγιδεύθηκε στις φλόγες με το μωρό και τη μητέρα του εργοδότη της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ