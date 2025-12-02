Ο Diddy έστειλε εξώδικο στο Netflix για νέο ντοκιμαντέρ - Πώς εμπλέκεται ο 50 Cent

Την παραμονή της κυκλοφορίας μιας πολύ αναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Sean «Diddy» Combs — σε παραγωγή του μακροχρόνιου εχθρού του, 50 Cent — οι δικηγόροι του ράπερ έστειλαν εξώδικο για υποκλοπή υλικού στον γίγαντα του streaming, απαιτώντας να μην κυκλοφορήσει το «Sean Combs: The Reckoning».

Σε δήλωση που παραχώρησε στο CNN, εκπρόσωπος του Diddy κατηγόρησε το Netflix ότι χρησιμοποίησε «κλεμμένο υλικό που δεν είχε ποτέ εγκριθεί για κυκλοφορία» σε αυτό που αποκάλεσε «πράξη συκοφαντίας» για τον ράπερ.

Το υλικό στο οποίο αναφέρεται ο εκπρόσωπος του Diddy εμφανίζεται στο επίσημο τρέιλερ του Netflix. «Πρέπει να βρούμε κάποιον που θα συνεργαστεί μαζί μας και που έχει εργαστεί στις πιο βρώμικες δουλειές. Χάνουμε», ακούγεται να λέει ο Diddy στο τρέιλερ ενός λεπτού.

Δείτε το trailer του «Sean Combs: The Reckoning»:

Ο εκπρόσωπος του ράπερ, Juda Engelmayer, δήλωσε στο CNN ότι ο Diddy βιντεοσκοπεί συνεχώς τον εαυτό του εδώ και δεκαετίες, σε μια προσπάθεια να καταγράψει τη ζωή του για ένα δικό του ντοκιμαντέρ. Ο Engelmayer εξήγησε ότι το υλικό που εμφανίζεται στο τρέιλερ του Netflix, το οποίο γυρίστηκε έξι ημέρες πριν από τη σύλληψη του Diddy τον Σεπτέμβριο του 2024, ήταν μέρος αυτού ντοκιμαντέρ.

«Ο Sean ξεκίνησε να γυρίζει το δικό του ντοκιμαντέρ όταν ήταν 19. Αυτά τα πλάνα γυρίστηκαν ως μέρος αυτού του ντοκιμαντέρ», δήλωσε ο Engelmayer στο CNN τη Δευτέρα μέσω email.

Ο Engelmayer δήλωσε στο CNN ότι ούτε ο Diddy -ο οποίος εκτίει τετραετή ποινή φυλάκισης για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία- ούτε η ομάδα του έχουν ενημερωθεί, ούτε δει εκ των προτέρων τη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix.

«Θα το δούμε απόψε. Ούτε το Netflix, ούτε ο κ. Jackson (σ.σ. 50 Cent) είχαν την καλοσύνη να μας προσφέρουν την ευκαιρία να το δούμε», ισχυρίστηκε ο Engelmayer.

Ο ράπερ 50 Cent πριν από την έναρξη ενός αγώνα ποδοσφαίρου της NFL την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στο Landover του Μέριλαντ. AP

Σε απάντηση στο αίτημα του CNN για σχόλιο, η σκηνοθέτης της σειράς ντοκιμαντέρ, Alexandra Stapleton, δήλωσε ότι η ομάδα παραγωγής της απέκτησε το υλικό νόμιμα.

«Το υλικό ήρθε σε εμάς. Το αποκτήσαμε νόμιμα και έχουμε τα απαραίτητα δικαιώματα», τόνισε η Stapleton. «Επικοινωνήσαμε επίσης με την ομάδα των δικηγόρων του Sean Combs για συνέντευξη και σχόλια πολλές φορές, αλλά δεν λάβαμε απάντηση».

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Diddy απειλούν να προβούν σε περαιτέρω νομικές ενέργειες, λέγοντας: «Όπως σίγουρα γνωρίζετε, ο κ. Combs δεν έχει διστάσει να αναλάβει νομική δράση εναντίον μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων που παραβιάζουν τα δικαιώματά του, και δεν θα διστάσει να το κάνει και εναντίον του Netflix».

Ο Combs είχε προηγουμένως καταθέσει αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση εναντίον της NBCUniversal για ένα ντοκιμαντέρ για τον ίδιο, με τίτλο «Diddy: The Making of a Bad Boy».