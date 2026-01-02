Euroleague: Ποδαρικό με ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός στο Telekom Center Athens

Οι αιώνιοι αντίπαλοι αναμετρώνται στην έδρα των «πράσινων», οι οποίοι θέλουν να ξεφύγουν από τους «ερυθρόλευκους» με τρεις νίκες, ενώ οι φιλοξενούμενοι «καίγονται» για επικράτηση που θα τους φέρει στη μία νίκη απόσταση.

Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιά στο γήπεδο για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό. Ο λόγος δεν ήταν άλλος απ’ τη μεγάλη μεταξύ τους αναμέτρηση, στη 19η αγωνιστική της Euroleague. Το ντέρμπι αιωνίων που έχει στραμμένα τα βλέμματα όλης της μπασκετικής Ευρώπης.

Στο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις 21:15. Σε μια αναμέτρηση με τεράστια σημασία λόγω του γοήτρου των δύο «μονομάχων». Βαθμολογικά μοιάζει να «καίγεται» περισσότερο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία είναι στις 2 νίκες πίσω απ’ τους «πράσινους» - με ματς λιγότερο – αναζητώντας την ευκαιρία να πλησιάζει τις θέσεις του πλεονεκτήματος.

Από την άλλη το «τριφύλλι» με τα σπουδαία «διπλά» που έκανε τον τελευταίο καιρό σε Κωνσταντινούπολη με Φενέρμπαχτσε και Κάουνας με Ζαλγκίρις, σε περίπτωση νίκης ανεβαίνει στην κορυφή μετά και τις τελευταίες ήττες που έκαναν Χάποελ και Μπαρτσελόνα.

Οι εξέδρες του Telekom Center Athens φυσικά και θα είναι κατάμεστες, με το ντέρμπι να είναι sold out από το περασμένο καλοκαίρι!

Η προετοιμασία των ομάδων ήταν εντελώς διαφορετική, με τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό σαφώς δυσκολότερα. Οι «πράσινοι» λόγω της γρίπης Α που ταλαιπώρησε σχεδόν όλη την ομάδα, αγωνίστηκαν Τρίτη (30/12) με το Μαρούσι. Έτσι η προετοιμασία τους έγινε με εμπόδια. Από την άλλη ο Ολυμπιακός μετά το παιχνίδι του στην Μπολόνια με τη Βίρτους, εστίασε στο ντέρμπι έχοντας μια εβδομάδα δουλειάς για αυτό το ματς χωρίς καμία υποχρέωση ή αναποδιά.

Στο «τριφύλλι» το καλό νέο ήταν η επιστροφή του Κώστα Σλούκα, ενώ μένει να φανεί τι θα γίνει με τον Τζέριαν Γκραντ ο οποίος δεν προπονήθηκε χθες για προληπτικούς λόγους. Αν το πρωί καταφέρει να πάρει μέρος στο χαλάρωμα χωρίς ενοχλήσεις, τότε θα παίξει κανονικά. Κάτι που δύσκολα θα συμβεί με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ που χτύπησε στο δάχτυλο. Φυσικά εκτός θα είναι ο Ματίας Λεσόρ.

Στην αντίπερα όχθη, ο Τάισον Ουόρντ δεν πρόλαβε το ματς και έτσι είναι εκτός για την ομάδα του Μπαρτζώκα. Όπως και ο ΜακΚίσικ που απουσιάζει καιρό.

EUROLEAGUE – 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93
  • Βιλερμπάν - Παρί 94-89
  • Βαλένθια - Παρτίζαν 86-73
  • Μπαρτσελόνα - Μονάκο 74-90

Παρασκευή 02/01

  • 19:00 Εφές - Ερυθρός Αστέρας
  • 21:00 Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός Novasports Prime
  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Αρμάνι Μιλάνο
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι
  • 22:00 Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Βαλένθια 13-6

2. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6

3. Παναθηναϊκός AKTOR 12-6

4. Μονακό 12-7

5. Μπαρτσελόνα 12-7

6. Φενέρμπαχτσε 11-6

7. Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8

8. Ολυμπιακός 10-7

9. Ερυθρός Αστέρας 10-8

10.Ρεάλ Μαδρίτης 10-8

11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9

12. Ντουμπάι 9-9

13. Βίρτους Μπολόνια 8-10

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10

15. Μπασκόνια 6-12

16. Εφές 6-12

17. Παρί 6-13

18. Βιλερμπάν 6-13

19. Παρτίζαν 6-13

20. Μπάγερν Μονάχου 5-13

