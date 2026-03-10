Μέση Ανατολή: Αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τις τιμές εισιτηρίων λόγω πολέμου

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και οι ανησυχίες για τις τιμές του πετρελαίου εντείνονται, εγείρονται φόβοι για αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.

Ήδη, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η Qantas Airways της Αυστραλίας και Air New Zealand ανακοίνωσαν ότι αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων.

Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων, που πριν από τη σύγκρουση κυμαίνονταν μεταξύ 85 και 90 δολαρίων ανά βαρέλι, έχουν αυξηθεί απότομα τα τελευταία ημέρες, φτάνοντας τα 150 με 200 δολάρια ανά βαρέλι, σύμφωνα με την εθνική αεροπορική εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας, η οποία ανέστειλε τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω της σύγκρουσης.

Η Qantas δήλωσε ότι, εκτός από την αύξηση των διεθνών ναύλων, εξετάζει επιλογές για την αναδιάταξη της χωρητικότητας προς την Ευρώπη, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες και οι επιβάτες επιδιώκουν να αποφύγουν τις διαταραχές στη Μέση Ανατολή, όπου οι πτήσεις έχουν περιοριστεί λόγω των επιθέσεων με drones και πυραύλους.

Η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι οι πτήσεις της προς την Ευρώπη καταγράφουν ποσοστό πληρότητας άνω του 90% τον Μάρτιο, σε σύγκριση με το συνηθισμένο 75% αυτή την εποχή του έτους.

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη στις διαδρομές Ασίας-Ευρώπης λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου και των περιορισμών χωρητικότητας, και η Cathay Pacific Airways του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προσθέσει επιπλέον πτήσεις προς Λονδίνο και Ζυρίχη τον Μάρτιο.

Η Hong Kong Airlines ανακοίνωσε στον ιστότοπό της ότι θα αυξήσει τις επιπλέον χρεώσεις καυσίμων έως και 35,2% από την Πέμπτη, με τη μεγαλύτερη άνοδο να αφορά στα δρομολόγια Χονγκ Κονγκ - Μαλδίβες, Χόνγκ Κονγκ - Μπαγκλαντές και Χονγκ Κονγκ – Νεπάλ.

Η Cathay Pacific ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί τις επιβαρύνσεις καυσίμων σε μηνιαία βάση. Τον περασμένο μήνα, πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, τις διατήρησε σταθερές στα 72,90 δολάρια ανά διαδρομή για τις πτήσεις μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής.

Η Vietnam Airlines ζήτησε από τις τοπικές αρχές να καταργήσουν τον περιβαλλοντικό φόρο επί των καυσίμων αεροσκαφών, προκειμένου να τη βοηθήσουν να διατηρήσει τις δραστηριότητές της, αναφέρει η ιρλανδικη ιστοσελίδα rte.ie.

Η κυβέρνηση της νοτιοανατολικής ασιατικής χώρας δήλωσε ότι τα λειτουργικά έξοδα των βιετναμέζικων αεροπορικών εταιρειών έχουν αυξηθεί κατά 60% έως 70% λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών και ότι οι προμηθευτές καυσίμων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη της ζήτησης των αεροπορικών εταιρειών.

Ο πόλεμος πλήττει την παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία, με τις αεροπορικές εταιρείες να πετούν ήδη σε περιορισμένο εναέριο χώρο, καθώς οι πιλότοι αλλάζουν τις διαδρομές τους για να αποφύγουν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οι δημοφιλείς διαδρομές γεμίζουν.

Σύμφωνα με την Cirium, οι Emirates, η Qatar Airways και η Etihad μεταφέρουν συνήθως περίπου το ένα τρίτο των επιβατών από την Ευρώπη προς την Ασία και περισσότερο από το ήμισυ όλων των επιβατών από την Ευρώπη προς την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα γειτονικά νησιά του Ειρηνικού.

Η Hana Tour Service της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι έχει ακυρώσει ομαδικές εκδρομές που περιλαμβάνουν πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή και ότι απαλλάσσει τους πελάτες που έχουν επηρεαστεί από τα έξοδα ακύρωσης. Πρόσθεσε επίσης ότι όλες οι εκδρομές που σχετίζονται με τη Μέση Ανατολή για τον Μάρτιο θα ανασταλούν.

Στην Ταϊλάνδη, το Υπουργείο Τουρισμού προέβλεψε ότι αν η σύγκρουση συνεχιστεί για περισσότερο από οκτώ εβδομάδες, η χώρα θα χάσει συνολικά 595.974 τουρίστες και 1,29 δισ. δολάρια σε έσοδα από τον τουρισμό.