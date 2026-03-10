Μέση Ανατολή: Αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τις τιμές εισιτηρίων λόγω πολέμου

Οι λόγοι που ωθούν τις αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Μέση Ανατολή: Αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τις τιμές εισιτηρίων λόγω πολέμου

Στιγμιότυπο από το αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ

AP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και οι ανησυχίες για τις τιμές του πετρελαίου εντείνονται, εγείρονται φόβοι για αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.

Ήδη, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η Qantas Airways της Αυστραλίας και Air New Zealand ανακοίνωσαν ότι αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων.

Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων, που πριν από τη σύγκρουση κυμαίνονταν μεταξύ 85 και 90 δολαρίων ανά βαρέλι, έχουν αυξηθεί απότομα τα τελευταία ημέρες, φτάνοντας τα 150 με 200 δολάρια ανά βαρέλι, σύμφωνα με την εθνική αεροπορική εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας, η οποία ανέστειλε τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω της σύγκρουσης.

Η Qantas δήλωσε ότι, εκτός από την αύξηση των διεθνών ναύλων, εξετάζει επιλογές για την αναδιάταξη της χωρητικότητας προς την Ευρώπη, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες και οι επιβάτες επιδιώκουν να αποφύγουν τις διαταραχές στη Μέση Ανατολή, όπου οι πτήσεις έχουν περιοριστεί λόγω των επιθέσεων με drones και πυραύλους.

Η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι οι πτήσεις της προς την Ευρώπη καταγράφουν ποσοστό πληρότητας άνω του 90% τον Μάρτιο, σε σύγκριση με το συνηθισμένο 75% αυτή την εποχή του έτους.

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη στις διαδρομές Ασίας-Ευρώπης λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου και των περιορισμών χωρητικότητας, και η Cathay Pacific Airways του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προσθέσει επιπλέον πτήσεις προς Λονδίνο και Ζυρίχη τον Μάρτιο.

Η Hong Kong Airlines ανακοίνωσε στον ιστότοπό της ότι θα αυξήσει τις επιπλέον χρεώσεις καυσίμων έως και 35,2% από την Πέμπτη, με τη μεγαλύτερη άνοδο να αφορά στα δρομολόγια Χονγκ Κονγκ - Μαλδίβες, Χόνγκ Κονγκ - Μπαγκλαντές και Χονγκ Κονγκ – Νεπάλ.

Η Cathay Pacific ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί τις επιβαρύνσεις καυσίμων σε μηνιαία βάση. Τον περασμένο μήνα, πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, τις διατήρησε σταθερές στα 72,90 δολάρια ανά διαδρομή για τις πτήσεις μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής.

Η Vietnam Airlines ζήτησε από τις τοπικές αρχές να καταργήσουν τον περιβαλλοντικό φόρο επί των καυσίμων αεροσκαφών, προκειμένου να τη βοηθήσουν να διατηρήσει τις δραστηριότητές της, αναφέρει η ιρλανδικη ιστοσελίδα rte.ie.

Η κυβέρνηση της νοτιοανατολικής ασιατικής χώρας δήλωσε ότι τα λειτουργικά έξοδα των βιετναμέζικων αεροπορικών εταιρειών έχουν αυξηθεί κατά 60% έως 70% λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών και ότι οι προμηθευτές καυσίμων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη της ζήτησης των αεροπορικών εταιρειών.

Ο πόλεμος πλήττει την παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία, με τις αεροπορικές εταιρείες να πετούν ήδη σε περιορισμένο εναέριο χώρο, καθώς οι πιλότοι αλλάζουν τις διαδρομές τους για να αποφύγουν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οι δημοφιλείς διαδρομές γεμίζουν.

Σύμφωνα με την Cirium, οι Emirates, η Qatar Airways και η Etihad μεταφέρουν συνήθως περίπου το ένα τρίτο των επιβατών από την Ευρώπη προς την Ασία και περισσότερο από το ήμισυ όλων των επιβατών από την Ευρώπη προς την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα γειτονικά νησιά του Ειρηνικού.

Η Hana Tour Service της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι έχει ακυρώσει ομαδικές εκδρομές που περιλαμβάνουν πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή και ότι απαλλάσσει τους πελάτες που έχουν επηρεαστεί από τα έξοδα ακύρωσης. Πρόσθεσε επίσης ότι όλες οι εκδρομές που σχετίζονται με τη Μέση Ανατολή για τον Μάρτιο θα ανασταλούν.

Στην Ταϊλάνδη, το Υπουργείο Τουρισμού προέβλεψε ότι αν η σύγκρουση συνεχιστεί για περισσότερο από οκτώ εβδομάδες, η χώρα θα χάσει συνολικά 595.974 τουρίστες και 1,29 δισ. δολάρια σε έσοδα από τον τουρισμό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:42ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τις τιμές εισιτηρίων λόγω πολέμου στο Ιράν: Φόβοι για μεγάλη άνοδο

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατακραυγή στη Βρετανία για την απουσία από την Κύπρο: «Η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Κιρ Στάρμερ»

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Αττική οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων

15:05ΕΛΛΑΔΑ

15% payzy cashback για αγορά tablet και laptop από την COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ

15:04ΕΥ ΖΗΝ

Αλλεργίες άνοιξης: Πότε να ξεκινήσετε την λήψη φαρμάκων – Ποια είναι κατάλληλα για κάθε περίπτωση

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ: «Top Class Award School» στον Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής «Southern Europe Culinary Challenge 2026» με 49 μετάλλια

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στην Κύπρο μέλος της Χαμάς: Κατηγορείται για λαθρεμπόριο όπλων, θα εκδοθεί στη Γερμανία

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές σε Κόρινθο και Αχαΐα - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για κατάσβεση

14:32ME TO N & ME TO Σ

Όταν σπέρνεις βία, θα θερίσεις τέρατα

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συνεχίζεται η κατάθεση του πραγματογνώμονα μετά το μπαράζ κατασχέσεων βιντεοληπτικού υλικού

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Σήμερα θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων στο Ιράν

14:21WHAT THE FACT

Αεροσυνοδός αποκαλύπτει τα πιο αηδιαστικά περιστατικά που έχει δει σε πτήσεις - «Δεν θα θέλετε να φάτε ξανά στο τραπεζάκι του καθίσματος»

14:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ: Με προβλήματα άνοιξαν οι αιτήσεις - «Έπεσε» το σύστημα

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Τα καταφύγια της κρίσης: Πώς ετοιμάζονται οι μεγιστάνες για το «τέλος του κόσμου» - Τα υπόγεια, πολυτελή bunker και οι συλλογές όπλων

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Stoiximan Wheels of Change: Άγγιξαν τις 1.000 οι συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Αυτήν την εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αισχροκέρδεια

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Θα επιμείνουμε μέχρι να γυρίσουν τα λεφτά στους τίμιους αγρότες»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική: Πάνω από 5.200 παραβάσεις σε τέσσερις ημέρες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απαντά στις απειλές του Τραμπ: «Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

14:21WHAT THE FACT

Αεροσυνοδός αποκαλύπτει τα πιο αηδιαστικά περιστατικά που έχει δει σε πτήσεις - «Δεν θα θέλετε να φάτε ξανά στο τραπεζάκι του καθίσματος»

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Σήμερα θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων στο Ιράν

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Κατά ριπάς» τα χτυπήματα εκατέρωθεν - Patriot στην Τουρκία, νέο βίντεο επίδειξης του Ιράν

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άφαντοι οι ιδιοκτήτες της καφετέριας που αποτέλεσε στόχο εμπρηστών - Εικόνες και βίντεο

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικός τραυματισμός ποδοσφαιριστή: Αντίπαλος του έσπασε τον αστράγαλο με τάκλιν

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατακραυγή στη Βρετανία για την απουσία από την Κύπρο: «Η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Κιρ Στάρμερ»

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Καθηγητής έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από αδελφό μαθητή, τον οποίο χτύπησε ο γιος του εκπαιδευτικού

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ