Πυροβολισμοί στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο

Η είδηση έρχεται την ώρα που η νορβηγική αστυνομία ερευνά μια έκρηξη που σημειώθηκε έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο την Κυριακή

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Πυροβολισμοί στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο

Φωτ. Αρχείου - Οχήματα της αστυνομίας του Καναδά στο Τορόντο. 

AP/Robert Gillies
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αστυνομία του Καναδά δηλώνει ότι ερευνά αναφορές για πυροβολισμό στο αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο.

«Έχουν εντοπιστεί στοιχεία πυροβολισμού», ανέφερε η Αστυνομία του Τορόντο στο X την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η αναφορά για πυροβολισμό ελήφθη λίγο πριν τις 05:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδας).

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες και δεν έχει ταυτοποιηθεί κανένας ύποπτος, προσθέτει η αστυνομική ανακοίνωση.

Η είδηση έρχεται την ώρα που η νορβηγική αστυνομία ερευνά μια έκρηξη που σημειώθηκε έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο την Κυριακή. Οι αρχές αναζητούν έναν ύποπτο που πιστεύουν ότι μπορεί να έβαλε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, σε μια πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Ερευνούν πιθανή σύνδεση με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, στην οποία εμπλέκονται οι ΗΠΑ.

Πυροβολισμοί κατά εβραϊκών συναγωγών

Στο Τορόντο, οι δρόμοι γύρω από το αμερικανικό προξενείο έχουν κλείσει, καθώς η αστυνομία διεξάγει έρευνα.

Από την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν δεχτεί πυροβολισμούς αρκετά κτίρια στο Τορόντο. Τρεις διαφορετικές εβραϊκές συναγωγές στο Τορόντο έχουν δεχθεί πυροβολισμούς την τελευταία εβδομάδα.

Ένα γυμναστήριο στο Τορόντο, ιδιοκτησία ενός Ιρανοκαναδού επικριτή της ιρανικής κυβέρνησης, δέχτηκε επίσης πυροβολισμούς την περασμένη Δευτέρα, σύμφωνα με το BBC.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία της Νορβηγίας δημοσίευσε εικόνες ενός ατόμου που πιστεύεται ότι συνδέεται με την έκρηξη που προκάλεσε μικρές ζημιές στο κτίριο και δεν προκάλεσε τραυματισμούς.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διερευνά επίσης το περιστατικό.

Αυτό συμβαίνει εν μέσω φόβων για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και εβραϊκών οργανώσεων από ομάδες που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:13ΚΟΣΜΟΣ

Νησί Χάργκ: Το «σημείο πνιγμού» του ιρανικού καθεστώτος και η ελληνιστική «κληρονομιά» του

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος τράκαρε 9 οχήματα σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου - Δύο τραυματίες

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Ο "Μεγάλος" θα κάψει όποιον χρειαστεί για να σώσει το τομάρι του

16:57ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Το 50% των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύει το Ιράν είναι εξοπλισμένο με βόμβες διασποράς

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Η British Airways ακυρώνει όλες τις πτήσεις από και προς το Αμπού Ντάμπι μέχρι τέλος του έτους

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Σε βίντεο, ο Νετανιάχου παίζει «βελάκια» με τα πρόσωπα Σινουάρ, Νασράλα και Χαμενεΐ

16:53WHAT THE FACT

Ο κοσμοναύτης που επέστρεψε από το διάστημα για να ανακαλύψει ότι η χώρα του είχε εξαφανιστεί

16:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Η επικίνδυνη μονάδα 127 της Χεζμπολάχ έχει αποκατασταθεί και αναπτύσσεται στον Λίβανο

16:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

16:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμφισβήτησε την ύπαρξη του εγγράφου Βάρρα ο Βορίδης - «Σήμερα το βλέπω για πρώτη φορά»

16:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης εισέβαλε σε 15 σπίτια και τα «ξάφρισε»

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Σαάρ: Το Ισραήλ δεν επιδιώκει έναν ατέρμονο πόλεμο με το Ιράν

16:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026 – Τι ισχύει για τα φροντιστήρια

16:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή ο 48χρονος από το Σουδάν που απειλούσε να ανατιναχθεί στη ΓΑΔΑ

16:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Επικίνδυνος οίκτος» Ungeduld des Herzens Ανυπομονησία της καρδιάς (1939) του Stefan Zweig

16:15ΚΟΣΜΟΣ

«Μπορείτε να βασιστείτε στη Γαλλία!» - Ο Μακρόν τρολάρει το στρατιωτικό χάος της Βρετανίας

16:12ΚΟΣΜΟΣ

«Οι μόνοι φίλοι είναι τα βουνά»: Tο έθνος χωρίς κράτος που μπορεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά από επίθεση με drone

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Η κρυφή λειτουργία του Instagram που έχει ξετρελάνει τους χρήστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Έφυγε από την Αυστραλία η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν - Πήραν ομήρους τις οικογένειές τους

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άφαντοι οι ιδιοκτήτες της καφετέριας που αποτέλεσε στόχο εμπρηστών - Εικόνες και βίντεο

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Τα καταφύγια της κρίσης: Πώς ετοιμάζονται οι μεγιστάνες για το «τέλος του κόσμου» - Τα υπόγεια, πολυτελή bunker και οι συλλογές όπλων

14:21WHAT THE FACT

Αεροσυνοδός αποκαλύπτει τα πιο αηδιαστικά περιστατικά που έχει δει σε πτήσεις - «Δεν θα θέλετε να φάτε ξανά στο τραπεζάκι του καθίσματος»

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Η κρυφή λειτουργία του Instagram που έχει ξετρελάνει τους χρήστες

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο Εισαγγελέας για τον θάνατο της καθηγήτριας

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Κατά ριπάς» τα χτυπήματα εκατέρωθεν - Patriot στην Τουρκία, νέο βίντεο επίδειξης του Ιράν

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Σήμερα θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων στο Ιράν

12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικός τραυματισμός ποδοσφαιριστή: Αντίπαλος του έσπασε τον αστράγαλο με τάκλιν

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ