Πυροβολισμοί στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο

Η αστυνομία του Καναδά δηλώνει ότι ερευνά αναφορές για πυροβολισμό στο αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο.

«Έχουν εντοπιστεί στοιχεία πυροβολισμού», ανέφερε η Αστυνομία του Τορόντο στο X την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η αναφορά για πυροβολισμό ελήφθη λίγο πριν τις 05:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδας).

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες και δεν έχει ταυτοποιηθεί κανένας ύποπτος, προσθέτει η αστυνομική ανακοίνωση.

FIREARM DISCHARGE:

University Av + Queen St West

5:29am

- Police responded to reports that someone discharged a firearm at the American Consulate

- Police are on scene

- Evidence of a firearm discharge has been located

- No reports of injuries

- Anyone w/info contact police… — Toronto Police Operations (@TPSOperations) March 10, 2026

Η είδηση έρχεται την ώρα που η νορβηγική αστυνομία ερευνά μια έκρηξη που σημειώθηκε έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο την Κυριακή. Οι αρχές αναζητούν έναν ύποπτο που πιστεύουν ότι μπορεί να έβαλε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, σε μια πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Ερευνούν πιθανή σύνδεση με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, στην οποία εμπλέκονται οι ΗΠΑ.

Πυροβολισμοί κατά εβραϊκών συναγωγών

Στο Τορόντο, οι δρόμοι γύρω από το αμερικανικό προξενείο έχουν κλείσει, καθώς η αστυνομία διεξάγει έρευνα.

Από την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν δεχτεί πυροβολισμούς αρκετά κτίρια στο Τορόντο. Τρεις διαφορετικές εβραϊκές συναγωγές στο Τορόντο έχουν δεχθεί πυροβολισμούς την τελευταία εβδομάδα.

Ένα γυμναστήριο στο Τορόντο, ιδιοκτησία ενός Ιρανοκαναδού επικριτή της ιρανικής κυβέρνησης, δέχτηκε επίσης πυροβολισμούς την περασμένη Δευτέρα, σύμφωνα με το BBC.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία της Νορβηγίας δημοσίευσε εικόνες ενός ατόμου που πιστεύεται ότι συνδέεται με την έκρηξη που προκάλεσε μικρές ζημιές στο κτίριο και δεν προκάλεσε τραυματισμούς.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διερευνά επίσης το περιστατικό.

Αυτό συμβαίνει εν μέσω φόβων για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και εβραϊκών οργανώσεων από ομάδες που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν.

