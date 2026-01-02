Καιρός: Θεαματική αλλαγή τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

Μια ζεστή μάζα από τη Βόρεια Αφρική αλλά πλήρως στο σκηνικό του καιρού

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Θεαματική αλλαγή τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί η λαϊκή σοφία να λέει ότι «το κρύο μπαίνει με το τσουβάλι και φεύγει με το βελόνι», όμως αυτή τη φορά ο καιρός φαίνεται αποφασισμένος να τη διαψεύσει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά.

Ο ισχυρός παγετός που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας οδεύει προς ταχεία υποχώρηση, με τις συνθήκες να αλλάζουν αισθητά ήδη μέσα στο επόμενο διήμερο.

Αιτία της μεταβολής είναι η θερμή μεταφορά αερίων μαζών που θα επηρεάσει τη χώρα το Σαββατοκύριακο, οδηγώντας σε απότομη άνοδο της θερμοκρασίας. Η αλλαγή θα αποτυπωθεί τόσο στις ελάχιστες όσο και στις μέγιστες τιμές, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμη και κατά 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι, περιοχές που τις προηγούμενες ημέρες κατέγραφαν θερμοκρασίες της τάξης των 7 με 8 βαθμών, θα δουν το θερμόμετρο να πλησιάζει ή και να αγγίζει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις 48 ώρες. Μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, πόσο γρήγορα και έντονα μπορεί να εναλλάσσεται ο καιρός στην Ελλάδα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:59ΚΟΣΜΟΣ

H Ουκρανία προσποιήθηκε τον θάνατο του «Λευκού Ρεξ» - Εισέπραξε τις 500.000 δολάρια για το ρωσικό «συμβόλαιο θανάτου»

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο

07:47WHAT THE FACT

Deathlist 2026: Η αρρωστημένη λίστα θανάτου «ξαναχτυπά» - Οι διάσημοι που αναμένεται να πεθάνουν φέτος

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

07:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2026

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στενό μαρκάρισμα Μητσοτάκη στο ΠΑΣΟΚ για συναινέσεις σε Ανεξάρτητες Αρχές και Συνταγματική Αναθεώρησ

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρωτοχρονιά για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Η 34χρονη κόρη του βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ποδαρικό με ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός στο Telekom Center Athens

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τριπλό» κέρδος για τους εργαζομένους φέρνει το 2026 - Μείωση του ΦΠΑ σε 25 νησιά - Αύξηση διοδίων

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Το μετεωρολογικό αποτύπωμα του 2025 στην Ελλάδα: Ρεκόρ θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Η 2α Ιανουαρίου είναι αργία; Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμοι 2026: Τα 30 ανοιχτά μέτωπα που μπορεί να οδηγήσουν σε απρόσμενες συνέπειες- 6 απειλές από Αρκτική μέχρι Βαλκάνια

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πού οφείλονται τα αίτια της τραγωδίας - Πραγματογνώμονας της Πυροσβεστικής εξηγεί

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Αγωνία για τον 16χρονο κυνηγό που αυτοπυροβολήθηκε - έπεσε και εκπυρσοκρότησε το όπλο

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ήλιος για λίγο σήμερα - Ακολουθούν βροχές, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Ποιοι θα «χτυπηθούν» πρώτοι

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Le Constellation: Μέσα στο πολυτελές μπαρ του Κραν Μοντανά που έκαψε 47 ανθρώπους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

06:09ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πάνω από 40 οι νεκροί στην Ελβετία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρωτοχρονιά για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Η 34χρονη κόρη του βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Η 2α Ιανουαρίου είναι αργία; Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ήλιος για λίγο σήμερα - Ακολουθούν βροχές, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Ποιοι θα «χτυπηθούν» πρώτοι

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Le Constellation: Μέσα στο πολυτελές μπαρ του Κραν Μοντανά που έκαψε 47 ανθρώπους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πού οφείλονται τα αίτια της τραγωδίας - Πραγματογνώμονας της Πυροσβεστικής εξηγεί

07:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2026

07:47WHAT THE FACT

Deathlist 2026: Η αρρωστημένη λίστα θανάτου «ξαναχτυπά» - Οι διάσημοι που αναμένεται να πεθάνουν φέτος

22:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες: Τι ισχύει για τις 2 Ιανουαρίου – Θα ανοίξουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ, τράπεζες;

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνια στα νησιά: «Είδαν άσπρη μέρα» Νάξος, Τήνος, Σαμοθράκη, Λήμνος

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ