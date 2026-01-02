Καιρός: Θεαματική αλλαγή τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

Μπορεί η λαϊκή σοφία να λέει ότι «το κρύο μπαίνει με το τσουβάλι και φεύγει με το βελόνι», όμως αυτή τη φορά ο καιρός φαίνεται αποφασισμένος να τη διαψεύσει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά.

Ο ισχυρός παγετός που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας οδεύει προς ταχεία υποχώρηση, με τις συνθήκες να αλλάζουν αισθητά ήδη μέσα στο επόμενο διήμερο.

Αιτία της μεταβολής είναι η θερμή μεταφορά αερίων μαζών που θα επηρεάσει τη χώρα το Σαββατοκύριακο, οδηγώντας σε απότομη άνοδο της θερμοκρασίας. Η αλλαγή θα αποτυπωθεί τόσο στις ελάχιστες όσο και στις μέγιστες τιμές, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμη και κατά 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι, περιοχές που τις προηγούμενες ημέρες κατέγραφαν θερμοκρασίες της τάξης των 7 με 8 βαθμών, θα δουν το θερμόμετρο να πλησιάζει ή και να αγγίζει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις 48 ώρες. Μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, πόσο γρήγορα και έντονα μπορεί να εναλλάσσεται ο καιρός στην Ελλάδα.