Στενό μαρκάρισμα Μητσοτάκη στο ΠΑΣΟΚ για συναινέσεις σε Ανεξάρτητες Αρχές και Συνταγματική Αναθεώρησ

Οι συνεχόμενες «επιθέσεις φιλίας» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη μένουν χωρίς «ανταπόκριση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τον εορτασμό του νέου έτους

Το 2026 μπαίνει με ένα νέο στοιχείο να εισέρχεται στην πολιτική σκακιέρα και αφορά τις σχέσεις κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στον πρωινό καφέ που ήπιαν σε χαλαρό κλίμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρόεδρο της Βουλής στο Κολωνάκι, αμέσως μετά την πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη, ο πρωθυπουργός έβαλε ένα ακόμη λιθαράκι στην ανάπτυξη του επιχειρήματος περί ανάγκης συναινέσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκε η πρόθεση του πρωθυπουργού να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Το θέμα αυτό είχε γνωστοποιηθεί σε πρώτη φάση μέσω κυβερνητικών πηγών που λίγο πριν την εκπνοή του 2025 διαμήνυαν ότι από τον νέο χρόνο, ο κ. Μητσοτάκης θα προτείνει συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη προκειμένου να συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα.

Η απάντηση τότε είχε έρθει άμεσα από τη Χαριλάου Τρικούπη, στελέχη της οποίας ξεκαθάριζαν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είχε καμία διάθεση να διαπραγματευτεί το θέμα προσωπικά με τον κ. Μητσοτάκη και ότι θα καταθέσει με θεσμικό τρόπο τις προτάσεις του για τις ηγεσίες των Ανεξάρτητων Αρχών στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Σε κάθε περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να επιμένει στη συγκεκριμένη θέση, καθώς δεν υπήρξε καμία νέα αντίδραση στα όσα δημοσιεύτηκαν από το περιεχόμενο της συζήτησης στον πρωτοχρονιάτικο καφέ μεταξύ των κατόχων των τριών ανώτατων πολιτειακών αξιωμάτων (ΠτΔ, Πρωθυπουργός, ΠτΒ).

Η νέα στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη πάντως φαίνεται να αναπτύσσει ένα μοτίβο. Πριν λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι αν είχε ένα απόγευμα κενό για να συναντήσει σε κοινωνικό επίπεδο τον αρχηγό οποιουδήποτε άλλου κόμματος, απάντησε ότι «θα έπινα μια μπίρα με τον κ. Ανδρουλάκη».

Και σε αυτή την «επίθεση φιλίας», η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήταν απορριπτική. Αυτό άλλωστε το έκανε σαφές και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος «προσγείωσε απότομα» το πολιτικό «φλερτ» του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκαθαρίζοντας ότι οι διαφορές που τους χωρίζουν είναι αβυσσαλέες. Όπως είπε, «οι διαφορές δεν προσωπικές, όπως πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά είναι βαθιά πολιτικές». «Μας χωρίζει προφανώς ιδεολογική και αξιακή άβυσσος με μία κυβέρνηση η οποία είναι επικίνδυνη για τη χώρα, διευρύνει τις ανισότητες και μοιράζει στα καρτέλ τον πλούτο της χώρας», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Το «μαρκάρισμα» Μητσοτάκη στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς βέβαια να το κατονομάζει, συνεχίστηκε ακόμη και στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού, όπου μάλιστα άνοιξε και νέο «μέτωπο» ανάγκης συναινέσεων, εκτός από αυτό της ηγεσίας των Ανεξάρτητων Αρχών. Όπως είχε πει, «η συνεννόηση, λοιπόν, στις μεγάλες αλλαγές που ακόμα έχει ανάγκη ο τόπος, ανάγεται σε κορυφαίο ζητούμενο της χρονιάς που ξημερώνει, σε μία περίοδο μάλιστα κατά την οποία θα εκκινήσει η διαδικασία μιας φιλόδοξης Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία θα χρειαστούν ευρύτερες συναινέσεις. Θα δοκιμαστούν, επομένως, στην πράξη η ωριμότητα, η συνέπεια, αλλά και η επάρκεια κάθε πολιτικής δύναμης», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

Για το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης δεν έχουν υπάρξει ρητές απαντήσεις εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο με δεδομένο το γεγονός ότι το 2026 θα είναι επί της ουσίας μια προεκλογική χρονιά, το συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πεδίο βαθιάς πολιτικής σύγκρουσης μεταξύ όλων των πολιτικών χώρων.

