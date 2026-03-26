Ο άνδρας επιτέθηκε σε δύο γυναίκες μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο του Περιστερίου αδιαφορώντας για τα βλέμματα των περαστικών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Βίντεο ντοκουμέντο από τον «δράκο του Περιστερίου» - Η σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο γυναικών
Ο φόβος και ο τρόμος έχει γίνει ένας άνδρας για τις γυναίκες στο Περιστέρι ο οποίος δεν δίστασε να στοχοποιήσει και να επιτεθεί σεξουαλικά σε βάρος δύο γυναικών μέρας μεσημέρι.

Το Mega αποκάλυψε ένα βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί ο άνδρας που επιτέθηκε σε μία 24χρονη που εκείνη τη στιγμή ήταν μαζί με τη μητέρα του συντρόφου της.

Ο άνδρας κατέβασε το παντελόνι του και κυνήγησε τις δύο γυναίκες που έτρεξαν να γλιτώσουν.

Πρόκειται για άνδρα μεταξύ 30 και 35 ετών, μελαχρινό, μετρίου αναστήματος και αδύνατο. Ο ύποπτος φορά μπουφάν παραλλαγής, χακί παντελόνι και άσπρα αθλητικά παπούτσια. Ο άνδρας φέρεται να μιλά σπαστά ελληνικά και να κουτσαίνει κατά διαστήματα.

Πώς περιέγραψε την εφιαλτική επίθεση 24χρονη την επίθεση

«Βλέπουμε έναν κύριο μελαμψό να μας κοιτάει πάρα πολύ έντονα. Εκείνη την στιγμή αγχώθηκα και καθώς προχωρούσαμε είχα συνεχώς το βλέμμα στραμμένο πίσω μου γιατί λέω δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις του», λέει το θύμα της επίθεσης.

Οι δύο γυναίκες επέστρεφαν σπίτι μετά από έξοδο για καφέ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις τέσσερις το μεσημέρι. Ξαφνικά είδαν τον άνδρα να τις ακολουθεί και να προβαίνει σε απειλητικές κινήσεις.

«Αρχίσαμε να πηγαίνουμε πιο γρήγορα και ξαφνικά βλέπω ότι κατεβάζει το παντελόνι του κατεβάζει το εσώρουχο του και αρχίζει να κάνει πολύ άσεμνες κινήσεις και να πηγαίνει ακόμα πιο γρήγορα προς το μέρος μας», πρόσθεσε στη συνέχεια το θύμα.

Η κοπέλα τρομοκρατημένη άρχισε να φωνάζει σε βοήθεια και κάλεσε την αστυνομία με τον άνδρα να κρύβεται σε μια πολυκατοικία.

Η 24χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία ωστόσο ο δράστης εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας της είδε τον άνδρα κοντά στην περιοχή του Κολωνού. Εκεί, άλλη γυναίκα καταγγέλλει πως δέχθηκε επίθεση από κάποιον με τα ίδια χαρακτηριστικά.

«Είχα βγάλει βόλτα το σκυλάκι μου και με είδε και έβγαλε τα γεννητικά του όργανα, παγώνω», ανέφερε η γυναίκα από τον Κολωνό.

Υπενθυμίζεται ότι λίγους μήνες πριν στην ίδια περιοχή ένας 34χρονος είχε γίνει φόβος και τρόμος για τις γυναίκες επιχειρώντας σεξουαλικές επιθέσεις. Τελικά συνελήφθη και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση.

