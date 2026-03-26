Συναγερμός από τον ΠΟΥ: «Βλέπουμε μία κρίση υγείας σε πραγματικό χρόνο στη Μέση Ανατολή»

Snapshot Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για μία κρίση υγείας που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής λόγω των συνεχιζόμενων πολεμικών συγκρούσεων.

Η δρ. Χάναν Μπάλκι ζητά την πλήρη παύση των εχθροπραξιών και την προστασία νοσοκομείων και εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης ως ασφαλή καταφύγια.

Οι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και μονάδες αφαλάτωσης νερού αποτελούν σοβαρή απειλή για την υγεία και την παροχή νερού στην περιοχή.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει εκτεταμένες απώλειες ζωών, εκτοπισμούς εκατομμυρίων ανθρώπων και διακοπές στη θεραπεία χρόνιων ασθενειών.

Η προσοχή του κόσμου στην σύγκρουση ΗΠΑ

Ιράν έχει οδηγήσει σε παραμέληση των κρίσεων στη Γάζα, το Σουδάν και την Υεμένη, με σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία.

Η πλήρης παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή είναι επιβεβλημένη για να σταματήσει μια «κρίση υγείας που εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην περιοχή. Τα νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «ασφαλή καταφύγια», προέτρεψε η δρ. Χάναν Μπάλκι , περιφερειακή διευθύντρια του ΠΟΥ για την Ανατολική Μεσόγειο.

Είπε ότι οι αξιωματούχοι ενημερώνουν τις οδηγίες και προετοιμάζονται σε περίπτωση οποιασδήποτε επίπτωσης σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και ότι οι επιθέσεις σε μονάδες αφαλάτωσης νερού θα ήταν «καταστροφή». Οι 22 χώρες και εδάφη της περιοχής περιλαμβάνουν το Ιράν και τα κράτη του Κόλπου, καθώς και τη Γάζα, το Σουδάν, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

«Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη εδώ και αρκετό καιρό, αλλά αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι απλώς μια πραγματική περιφερειακή κρίση υγείας που εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο σε πολλά μέρη αυτής της περιοχής», δήλωσε η Μπάλκι στον Guardian. «Δεν πρόκειται μόνο για απώλεια ζωών. Πρόκειται για μια κατάρρευση της πρόσβασης [στην υγειονομική περίθαλψη] σε πολλές, πολλές διαστάσεις πολύ πάνω και πέρα ​​από αυτό που θα φανταζόμασταν».

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στον Λίβανο, πάνω από 1.500 στο Ιράν και 16 στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις αρχές κάθε χώρας, με περισσότερους από δώδεκα θανάτους να έχουν αναφερθεί στη Δυτική Όχθη και στα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Άτομα με χρόνιες ασθένειες είδαν τη θεραπεία τους να διαταράσσεται από το κλείσιμο νοσοκομείων και «τον ξεριζωμό και τον εκτοπισμό ανθρώπων, όπου, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, 3,2 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους στο Ιράν και περισσότερα από 1 εκατομμύριο στον Λίβανο», δήλωσε ο Μπάλκι.

Οι ζημιές από τις συγκρούσεις σε όλη την περιοχή, είπε, θα είναι μακροπρόθεσμες ακόμη και μετά τη λήξη των ανοιχτών εχθροπραξιών. Είπε ότι ανησυχεί για τις επιπτώσεις στη μητρική θνησιμότητα και την ψυχική υγεία, καθώς και για τα παιδιά που μένουν ορφανά και χωρίς εκπαίδευση.

Η Μπάλκι δήλωσε επίσης ότι ανησυχεί «πολύ, πολύ» για την πιθανότητα να πληγούν πυρηνικές εγκαταστάσεις, είτε σκόπιμα είτε τυχαία, και για τις επιπτώσεις στην υγεία από την έλλειψη νερού σε περίπτωση που στοχοποιηθούν περαιτέρω οι μονάδες αφαλάτωσης.

Μίλησε πριν ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν αναφέρει ότι ένας πύραυλος χτύπησε το έδαφος του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ την Τρίτη το βράδυ. Η ίδια εγκατάσταση φέρεται να χτυπήθηκε στις 17 Μαρτίου. «Η ανησυχία μου με ωθεί να προετοιμαστώ και να προετοιμάσω τις ομάδες μου. Και αυτό κάνουμε», είπε. Ερωτηθείσα για την απειλή του Ιράν να καταστρέψει εγκαταστάσεις αφαλάτωσης , είπε ότι «θα ήταν μια καταστροφή», η οποία ενδεχομένως θα άφηνε τεράστιο αριθμό ανθρώπων στις χώρες του Κόλπου παγιδευμένους χωρίς νερό.

Ο ΠΟΥ συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ «για να προσπαθήσει να βρει τρόπους για να μετριάσει ενδεχομένως μια τέτοια καταστροφή, εάν συμβεί». Η Μπάλκι είπε ότι το νερό της βροχής θα μπορούσε επίσης να μεταφέρει μόλυνση από επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή πυρηνικές εγκαταστάσεις σε υπόγειες πηγές νερού.

«Έτσι, ακόμη και αν υπήρχε κάποια ελπίδα για άλλους τύπους πηγών νερού, υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης», είπε. «Βλέπουμε ότι αυτό εκτυλίσσεται με πολύ επικίνδυνο τρόπο και η μόνη λύση για εμάς αυτή τη στιγμή είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση ή μια παύση - και ελπίζουμε μια μόνιμη παύση - σε αυτήν την κλιμάκωση του πολέμου».

«Ας ασφαλίσουμε τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ας μην επιτιθέμεθα σε νοσοκομεία, εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και ασθενείς. Ας έχουμε τουλάχιστον ένα ασφαλές καταφύγιο για αυτούς».

Ο ΠΟΥ έχει επαληθεύσει δεκάδες επιθέσεις σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στον Λίβανο, το Ιράν και το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Και την περασμένη εβδομάδα, μια επίθεση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο El-Daein στο Ανατολικό Νταρφούρ του Σουδάν, οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 70 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 13 παιδιών, δύο νοσοκόμων και ενός γιατρού, αφήνοντας το νοσοκομείο μη λειτουργικό.

Η Μπάλκι είπε ότι, στο παρελθόν, οι άνθρωποι σε χώρες που βρίσκονταν σε πόλεμο «κρύβονταν στα νοσοκομεία επειδή ήταν σίγουροι ότι δεν θα βομβαρδίζονταν. Αυτό δεν ισχύει πια. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να επικεντρωθούμε πολύ στο πώς θα αποκαταστήσουμε τη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο σχετικά με την εξασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης».

Οι κρίσεις στη Γάζα, το Σουδάν και την Υεμένη είπε εν τω μεταξύ παραμελούνται καθώς η προσοχή του κόσμου στρέφεται στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. «Είναι πολύ οδυνηρό γιατί, πίσω από όλο αυτό, υπάρχουν πολλές δυσκολίες και θάνατοι και ασθένειες και εκτοπισμοί που δεν αναγνωρίζονται».

