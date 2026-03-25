Ο Τραμπ εμπόδισε τον Νετανιάχου να καλέσει σε κάλεσμα εξέγερσης - «Θα τους θερίσουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την περασμένη εβδομάδα πρόταση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου να απευθύνουν κοινή έκκληση στον ιρανικό λαό να βγει στους δρόμους και να ανατρέψει το καθεστώς κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια ισραηλινή πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες αποκάλυψαν την πληροφορία αυτή στο Channel 12.

«Γιατί στο διάολο να πούμε στον κόσμο να βγει στους δρόμους όταν απλώς θα τους θερίσουν;» φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τους, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ενημερώθηκε για τη συζήτηση, όπως μεταδίδει ο αμερικανικός ιστότοπος AXIOS.

Η συζήτηση φέρεται να έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη, μετά την εξόντωση των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Αλί Λαριτζανί, πρώην γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, και του Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί, πρώην επικεφαλής της δύναμης Μπασίτζ του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ τηλεφωνικά ότι το ιρανικό καθεστώς βρισκόταν «σε κατάσταση χάους», υποστηρίζοντας ότι τώρα ήταν η ώρα να το αποσταθεροποιήσει περαιτέρω με μια έκκληση.

Ο Τραμπ, ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε λουτρό αίματος, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης πιθανότατα θα καταστείλουν τους διαδηλωτές.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν αντ' αυτού να επανεκτιμήσουν την κατάσταση την επόμενη μέρα, όταν οι Ιρανοί γιόρτασαν το Φεστιβάλ της Περσικής Φωτιάς, μια γιορτή που συχνά χαρακτηρίζεται από μεγάλες δημόσιες συγκεντρώσεις.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου κατέληξαν στη συνέχεια στο συμπέρασμα ότι εάν προκύψουν σημαντικές διαμαρτυρίες, θα προχωρήσουν στην κοινή έκκληση, αλλά τελικά, δεν πραγματοποιήθηκαν μαζικές διαδηλώσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό στους στρατιωτικούς στόχους του πολέμου, όμως διαφωνούν ως προς το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν και το πόσο χάος και αιματοχυσία θα ήταν αποδεκτά για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Ο Νετανιάχου θεωρεί ότι η δημιουργία συνθηκών για λαϊκή εξέγερση αποτελεί βασικό στόχο του Ισραήλ, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ βλέπει την αλλαγή καθεστώτος περισσότερο ως ένα «επιπλέον όφελος».

Παρότι στην αρχή του πολέμου είχε δηλώσει ότι ο ιρανικός λαός θα έχει την ευκαιρία να αναλάβει την εξουσία μετά το τέλος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, έκτοτε δεν έχει επαναλάβει συχνά αυτή τη θέση. Ενώ η στρατιωτική εκστρατεία συνεχίζεται και οι ΗΠΑ εξετάζουν σενάρια περαιτέρω κλιμάκωσης, ο Τραμπ φαίνεται να ενδιαφέρεται παράλληλα και για μια διπλωματική λύση που θα άφηνε ό,τι απομένει από το καθεστώς στην εξουσία. Αντίθετα, ο Νετανιάχου εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο επίτευξης μιας αποδεκτής συμφωνίας στο άμεσο μέλλον.

