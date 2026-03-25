Ο Τραμπ εμπόδισε τον Νετανιάχου να καλέσει σε κάλεσμα εξέγερσης - «Θα τους θερίσουν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε πρόταση του Ισραηλινού πρωθυπουργού για κάλεσμα εξέγερσης στο Ιράν

Δημήτρης Μάνωλης

FILE - President Donald Trump answers a question from a reporter at the end of a news conference with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at Mar-a-Lago, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon, file)
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την περασμένη εβδομάδα πρόταση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου να απευθύνουν κοινή έκκληση στον ιρανικό λαό να βγει στους δρόμους και να ανατρέψει το καθεστώς κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια ισραηλινή πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες αποκάλυψαν την πληροφορία αυτή στο Channel 12.

«Γιατί στο διάολο να πούμε στον κόσμο να βγει στους δρόμους όταν απλώς θα τους θερίσουν;» φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τους, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ενημερώθηκε για τη συζήτηση, όπως μεταδίδει ο αμερικανικός ιστότοπος AXIOS.

Η συζήτηση φέρεται να έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη, μετά την εξόντωση των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Αλί Λαριτζανί, πρώην γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, και του Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί, πρώην επικεφαλής της δύναμης Μπασίτζ του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ τηλεφωνικά ότι το ιρανικό καθεστώς βρισκόταν «σε κατάσταση χάους», υποστηρίζοντας ότι τώρα ήταν η ώρα να το αποσταθεροποιήσει περαιτέρω με μια έκκληση.

Ο Τραμπ, ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε λουτρό αίματος, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης πιθανότατα θα καταστείλουν τους διαδηλωτές.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν αντ' αυτού να επανεκτιμήσουν την κατάσταση την επόμενη μέρα, όταν οι Ιρανοί γιόρτασαν το Φεστιβάλ της Περσικής Φωτιάς, μια γιορτή που συχνά χαρακτηρίζεται από μεγάλες δημόσιες συγκεντρώσεις.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου κατέληξαν στη συνέχεια στο συμπέρασμα ότι εάν προκύψουν σημαντικές διαμαρτυρίες, θα προχωρήσουν στην κοινή έκκληση, αλλά τελικά, δεν πραγματοποιήθηκαν μαζικές διαδηλώσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό στους στρατιωτικούς στόχους του πολέμου, όμως διαφωνούν ως προς το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν και το πόσο χάος και αιματοχυσία θα ήταν αποδεκτά για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Ο Νετανιάχου θεωρεί ότι η δημιουργία συνθηκών για λαϊκή εξέγερση αποτελεί βασικό στόχο του Ισραήλ, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ βλέπει την αλλαγή καθεστώτος περισσότερο ως ένα «επιπλέον όφελος».

Παρότι στην αρχή του πολέμου είχε δηλώσει ότι ο ιρανικός λαός θα έχει την ευκαιρία να αναλάβει την εξουσία μετά το τέλος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, έκτοτε δεν έχει επαναλάβει συχνά αυτή τη θέση.

Ενώ η στρατιωτική εκστρατεία συνεχίζεται και οι ΗΠΑ εξετάζουν σενάρια περαιτέρω κλιμάκωσης, ο Τραμπ φαίνεται να ενδιαφέρεται παράλληλα και για μια διπλωματική λύση που θα άφηνε ό,τι απομένει από το καθεστώς στην εξουσία.

Αντίθετα, ο Νετανιάχου εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο επίτευξης μιας αποδεκτής συμφωνίας στο άμεσο μέλλον.

Διαβάστε επίσης

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Συνελήφθη 41χρονος για αρχαιοκαπηλία – Κατασχέθηκαν 22 αρχαία νομίσματα

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Μια εκπαιδευτικός «εξομολογείται» τη δική της Κρήτη

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ εμπόδισε τον Νετανιάχου να καλέσει σε κάλεσμα εξέγερσης - «Θα τους θερίσουν»

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Φλόριντα: Ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας επέστρεψε στα ανοιχτά

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν ειρωνεύεται τις ΗΠΑ και τον Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

22:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «δράκος του Πειραιά» που συνελήφθη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ματ Μπρίτιν αναλαμβάνει νέος γενικός διευθυντής του BBC

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

22:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος στο Newsbomb.gr για σεισμό στο Άγιο Όρος: «Ίσως είναι αργοπορημένος μετασεισμός από τον Ιούνιο του 2025»

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός στο Άγιο Όρος: «Γίνονται έλεγχοι, μικρής έκτασης ζημιές», λέει ο Αλκιβιάδης Στεφανής

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Μοναστηράκι: Συμμορία επιτέθηκε σε 20χρονο για να του κλέψουν την αλυσίδα - Βίντεο ντοκουμέντο

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν αναγνωρίζονταν οι σοροί των θυμάτων - Με σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι ο 39χρονος

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Παραιτήθηκε η υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ

21:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

21:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,9 στο Άγιο Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από την 1η Απριλίου οι ώρες κοινής ησυχίας: Τι απαγορεύεται από τον νόμο και οι ποινές

20:54LIFESTYLE

Ο Άλαν Ρίτσον μιλά πρώτη φορά δημόσια μετά τον άγριο καβγά με τον γείτονά του - «Τρελή εβδομάδα»

20:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες εντόπισαν 45 εξωπλανήτες που πιθανόν να είναι κατοικήσιμοι

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί με επίθεση σε περιφερειακή χώρα αν καταληφθεί ιρανικό νησί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,9 στο Άγιο Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας

22:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «δράκος του Πειραιά» που συνελήφθη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

19:04LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: Η επική απάντηση που έδωσε σε Γάλλο γιατρό όταν "έχασε" τη φωνή της

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν αναγνωρίζονταν οι σοροί των θυμάτων - Με σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι ο 39χρονος

15:39LIFESTYLE

Ξεσπά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου: «Βλέπει όλος ο πλανήτης, δεν έχω λόγια»

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτές σκηνές στον Βόλο: Φώναζαν βοήθεια ενώ καίγονταν ζωντανές μαμά και κόρη - «Είδα μία γυναίκα στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες»

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

21:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός στο Άγιο Όρος: «Γίνονται έλεγχοι, μικρής έκτασης ζημιές», λέει ο Αλκιβιάδης Στεφανής

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

22:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος στο Newsbomb.gr για σεισμό στο Άγιο Όρος: «Ίσως είναι αργοπορημένος μετασεισμός από τον Ιούνιο του 2025»

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

10:33ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Στο Σύνταγμα και ο Παύλος Ντε Γκρες για τη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε εικόνες

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Φλόριντα: Ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας επέστρεψε στα ανοιχτά

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν ειρωνεύεται τις ΗΠΑ και τον Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ