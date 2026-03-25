Το Ιράν απειλεί επίθεση σε περιφερειακή χώρα αν καταληφθεί ιρανικό νησί

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι οι πληροφορίες υποδηλώνουν πως «εχθροί» σχεδιάζουν να καταλάβουν ένα ιρανικό νησί με τη στήριξη μιας περιφερειακής χώρας, την οποία δεν κατονόμασε.

«Οι ιρανικές δυνάμεις παρακολουθούν τις κινήσεις των εχθρών και αν κάνουν οποιοδήποτε βήμα, θα πλήξουμε κρίσιμες υποδομές σε εκείνη την περιφερειακή χώρα με συνεχείς και αδιάκοπες επιθέσεις», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

«Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη μιας από τις περιφερειακές χώρες, προετοιμάζουν μια επιχείρηση για την κατάληψη ενός από τα ιρανικά νησιά. Όλες οι εχθρικές κινήσεις βρίσκονται υπό την επίβλεψη των ενόπλων δυνάμεών μας. Εάν κάνουν οποιοδήποτε βήμα μπροστά, όλες οι ζωτικές υποδομές αυτής της περιφερειακής χώρας θα στοχοποιηθούν για αδιάκοπες επιθέσεις χωρίς κανέναν περιορισμό» προειδοποίησε.