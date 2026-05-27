Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός - Η επιθυμία της οικογένειάς της

Σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου οικογένεια και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην Γωγώ Μαστροκώστα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο Ελληνικό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, στο Μεσολόγγι.

Όπως αναγράφεται σε ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα στο Instagram: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Μετά θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνει δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».

Η συγκλονιστική ανάρτηση Δέλλα για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα: «Πέτα ψηλά»

Σπαράζει η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τον χαμό της γυναίκας της ζωής του. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής στάθηκε στο πλευρό της Γωγώς Μαστροκώστα ως «φύλακας άγγελος» μέχρι την τελευταία στιγμή.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει. Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώρια μας! Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω. Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πέτα ψηλά».

https://www.instagram.com/reel/DYwM_zVIKoX/

Η Βικτώρια Δέλλα σε μια συγκλονιστική ανάρτησή της στο Instagram έγραψε:

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.



Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.



Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.



Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.»

Διαβάστε επίσης