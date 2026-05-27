Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

Με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου να βρίσκεται στην τελική ευθεία, ο μόνος πραγματικός «πονοκέφαλος» για όσους δεν ήταν συνεπείς κατά τη φάση της κτηματογράφησης και δεν δήλωσαν την περιουσία τους, είναι αυτή να εμφανίζεται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Ο αριθμός μάλιστα είναι ανησυχητικός, αφού από τα συνολικά 10.822.006 γεωτεμάχια, τα αγνώστου είναι 1.850.842.

Παρ’ όλα αυτά, για τους πολίτες που δεν προχώρησαν στη διαδικασία δήλωσης των ακινήτων τους, αλλά κατέχουν τους νόμιμους τίτλους, το Κτηματολόγιο προσφέρει τη δυνατότητα να… ξεμπερδέψουν γρήγορα.

Η λύση του προβλήματος των ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη» δίνεται εξωδικαστικά μέσω της αίτησης προδήλου σφάλματος, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Συγκεκριμένα, ο ιδιώτης ιδιοκτήτης που για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε δηλώσει το ακίνητο στην κτηματογράφηση, εάν έχει νόμιμο τίτλο (συμβολαιογραφική πράξη, δικαστική απόφαση), υποβάλλει αίτηση ψηφιακά στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο και ο προϊστάμενος του Κτηματολογίου διορθώνει υποχρεωτικά το φύλλο του ακινήτου αναγράφοντάς τον ως ιδιοκτήτη.

Μάλιστα, αυτή η διαδικασία έχει απλοποιηθεί και η διόρθωση υπέρ του ιδιώτη ιδιοκτήτη έχει καταστεί δεσμευτική για το Κτηματολόγιο, με νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε ο πολίτης να αποφεύγει τη δικαστική ταλαιπωρία.

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο «Ελεύθερος Τύπος», από τις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάρτησης, ο αριθμός των γεωτεμαχίων που είναι αγνώστου ανέρχεται σε 1.850.842, από τα συνολικά 10.822.006 γεωτεμάχια. Μόνο στην Αττική, τα ορφανά γεωτεμάχια ανέρχονται σε 116.733.

Τα περισσότερα εντοπίζονται στην Κρήτη (271.662) και ακολουθεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης με 260.621. Τα λιγότερα είναι στην Ήπειρο (12.487).

Την Τρίτη (26/05), το ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοίνωσε ότι με την έναρξη των νέων αναρτήσεων κτηματολογικών στοιχείων, το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης. Η ανάρτηση αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα στάδια της διαδικασίας, καθώς για πρώτη φορά οι πολίτες μπορούν να δουν συγκεντρωμένα τα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους, να ελέγξουν την ορθότητά τους και να ζητήσουν διορθώσεις όπου απαιτείται.

Το επόμενο διάστημα, το ελληνικό Κτηματολόγιο επικεντρώνεται:

στην ολοκλήρωση των εργασιών στις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη,

τη διαχείριση των εκκρεμοτήτων κτηματογράφησης,

την ολοκλήρωση των ειδικών Κτηματολογίων,

την πλήρη μετάβαση της χώρας σε καθεστώς λειτουργούντος ψηφιακού Κτηματολογίου.

Τα έγγραφα για δήλωση με βάση τη χρησικτησία

Ποσοστό περί τα 4% αναλογεί στις ιδιοκτησίες που αποκτήθηκαν με… χρησικτησία, όπως προκύπτει από στοιχεία του «Ελεύθερου Τύπου» και αφορούν στο λειτουργούν Κτηματολόγιο.

Συγκεκριμένα, σε περιοχές υπό καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου τα δικαιώματα χρησικτησίας ανέρχονται σε περίπου 1,7 εκατ. επί συνόλου περίπου 36,1 εκατ. δικαιωμάτων της χώρας, δηλαδή το ποσοστό είναι 4,65%.

Η χρησικτησία μπορεί να αφορά κάθε είδους ακίνητο όπως: Σπίτι, κατάστημα, διαμέρισμα, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, δουλεία ιδιωτικού δρόμου κ.τλ.

Παρά το γεγονός ότι το Κτηματολόγιο οδεύει προς ολοκλήρωση και απομένουν ελάχιστες περιοχές για να μπουν σε διαδικασία ανάρτησης, για να δηλωθεί ακίνητο με βάση τη χρησικτησία υπάρχουν αρκετές δικλίδες ασφαλείας. Χρειάζεται μια σειρά εγγράφων για να δηλωθεί ακίνητο με βάση τη χρησικτησία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νομοθεσία (ΦΕΚ Β/923/2016) επιβάλλει να προσκομίζονται αποδεικτικά για την άσκηση νομής για 20 έτη, όπως υποθήκες, συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, συμβόλαιο όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου, πράξη αναγνώρισης ορίων, μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιριών ύδρευσης, αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή έκανε άλλες εργασίες, αλλά και ένορκες βεβαιώσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης.

Η χρησικτησία είναι ένας νομικός όρος, που χρησιμοποιείται για περιουσιακά στοιχεία. Η έννοια της χρησικτησίας δίνεται από την ίδια την λέξη: χρήση και κτήση. Δηλαδή την κτήση ή ιδιοκτησία ενός πράγματος που προκύπτει από τη χρήση του. Αρα χρησικτησία για ένα ακίνητο είναι η απόκτησή του από αυτόν που το χρησιμοποιεί, αλλά δεν του ανήκει. Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο είδη χρησικτησίας, η τακτική και η έκτακτη.

Η πρώτη προκύπτει όταν κάποιος έχει στη νομή του (φυσική εξουσία) καλόπιστα, για διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών με βάση κάποιον νόμιμο ή έστω νομιζόμενο τίτλο, ένα ακίνητο. Η έτερη, δηλαδή η έκτακτη χρησικτησία (που είναι και ευρέως γνωστή), προκύπτει όταν κάποιος έχει ασκήσει όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη πάνω σε ένα ακίνητο για μια 20ετία συνεχόμενα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας.

Μέχρι την 30ή Ιουνίου θα βρίσκεται σε διαδικασία ανάρτησης το Ρέθυμνο.

Τη σκυτάλη, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα πάρουν οι περιοχές: Μυτιλήνη – Λήμνος, Β. Ηράκλειο, Χανιά και Κέρκυρα – Θεσπρωτία, ολοκληρώνοντας την κτηματογράφηση στο σύνολο της χώρας.

Σε φάση επεξεργασίας είναι οι περιοχές: Βοιωτία – Φωκίδα, Νησιά Αττικής, Ιωάννινα, Χαλκιδική, Μαγνησία, Αχαΐα, Αργολίδα – Κορινθία, Π. Φάληρο – Καλλιθέα, Εύβοια, Ζάκυνθος – Κεφαλονιά – Ιθάκη, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, Καρδίτσα και το Λαύριο.