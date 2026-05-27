Η Hyundai εξελίσσει «χειροκίνητο» κιβώτιο που λειτουργεί και ως αυτόματο

Του Γιάννη Σκουφή

Η Hyundai δείχνει πως συνεχίζει να επενδύει στην οδηγική εμπειρία, ακόμη και σε μια εποχή όπου τα παραδοσιακά χειροκίνητα κιβώτια εξαφανίζονται σταδιακά.

Σύμφωνα με νέες πατέντες που κατατέθηκαν στις ΗΠΑ, η κορεατική εταιρεία εξελίσσει ένα νέο σύστημα αλλαγών ταχυτήτων που μπορεί να λειτουργεί τόσο ως χειροκίνητο όσο και ως αυτόματο.

Η βασική ιδέα θυμίζει την τεχνολογία που παρουσίασε πριν από μερικά χρόνια η Koenigsegg στο CC850, μόνο που εδώ φαίνεται πως η Hyundai εξετάζει μια πολύ πιο προσιτή εφαρμογή για μοντέλα παραγωγής.

Το σύστημα βασίζεται σε τεχνολογία shift-by-wire, κάτι που σημαίνει ότι ο επιλογέας δεν συνδέεται μηχανικά με το κιβώτιο. Σε καθημερινή χρήση, ο οδηγός θα μπορεί απλώς να επιλέγει τη θέση Drive και το αυτοκίνητο θα λειτουργεί σαν συμβατικό αυτόματο.

Παράλληλα όμως, η Hyundai έχει σχεδιάσει έναν κλασικού τύπου επιλογέα μαζί με πεντάλ συμπλέκτη, επιτρέποντας στον οδηγό να αλλάζει σχέσεις σαν να πρόκειται για κανονικό χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Στην πατέντα περιγράφεται επίσης και λειτουργία σειριακών αλλαγών, όπου οι ταχύτητες αλλάζουν μετακινώντας τον επιλογέα εμπρός ή πίσω.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η πατέντα δεν περιορίζει τη χρήση του συστήματος μόνο σε αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αντιθέτως, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί και σε μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα της Hyundai, ακολουθώντας τη λογική του Ioniq 5 N που ήδη προσφέρει προσομοίωση αλλαγών σχέσεων.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη επιβεβαίωση για μοντέλο παραγωγής, η Hyundai δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει ζωντανό το στοιχείο της συμμετοχικής οδήγησης. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει αρκετό αγοραστικό ενδιαφέρον ώστε να δικαιολογηθεί το κόστος εξέλιξης ενός τόσο σύνθετου συστήματος.