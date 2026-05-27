Tραγωδία στην Ουάσινγκτον: 1 νεκρός και 9 αγνοούμενοι από τεράστια έκρηξη σε δεξαμενή χημικών

Στις 26 Μαΐου, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και καταστράφηκε μία δεξαμενή χημικών στο εργοστάσιο συσκευασίας της Nippon Dynawave Packaging στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Τουλάχιστον 9 εργαζόμενοι αγνοούνται.

Μια δεξαμενή που περιείχε περίπου 900.000 γαλόνια τοξικών χημικών εξερράγη σε ένα εργοστάσιο χαρτοποιίας στην πόλη Λόνγκβιου γύρω στις 7 π.μ. την Τρίτη, στέλνοντας οκτώ εργαζόμενους και έναν πυροσβέστη στο νοσοκομείο- ορισμένους με φρικτά εγκαύματα, δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι αξιωματούχοι μπορούν επίσης να επιβεβαιώσουν ότι υπάρχουν 9 εργαζόμενοι που παραμένουν αγνοούμενοι.

Η δεξαμενή - σε ένα εργοστάσιο χαρτοποιίας που λειτουργούσε από την Nippon Dynawave Packaging - περιείχε «λευκό υγρό», έναν χημικό συνδυασμό υδροξειδίου του νατρίου, θειούχου νατρίου και ανθρακικού δινατρίου. Αρχικά, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η δεξαμενή περιείχε 80.000 γαλόνια της θανατηφόρας χημικής ουσίας, αλλά αργότερα επιβεβαίωσαν ότι στην πραγματικότητα περιείχε περισσότερο από δεκαπλάσια ποσότητα.

?BREAKING: A liquid hazmat supply tank violently imploded at the Nippon Dynawave Packaging plant in Longview, Washington around 7:19 a.m., leaving multiple workers with life-threatening injuries.

Victims suffered severe chemical burns and dangerous inhalation injuries.

Περίπου 90.000 γαλόνια παραμένουν μέσα στη δεξαμενή, η οποία παραμένει ασταθής — εμποδίζοντας τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τους αγνοούμενους εργάτες, δήλωσαν αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την Τρίτη το βράδυ. «Ο χώρος θα συνεχίσει να παρακολουθείται όλη τη νύχτα, αλλά οι προσπάθειες ανάσυρσης δεν θα συνεχιστούν μέχρι αύριο λόγω συνεχιζόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια», δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης.

Δεν υπάρχει άμεση απειλή για το κοινό, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η Nippon Dynawave Packaging Facility είναι μια χαρτοποιία με 550 υπαλλήλους που παράγει «περίπου 280.000 τόνους χαρτονιού συσκευασίας υγρών, καθώς και φύλλα υγρού πολτού» κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικολογίας της Πολιτείας της Ουάσινγκτον . Η εταιρεία αναφέρει ότι τα προϊόντα της «μετατρέπονται σε 8 δισεκατομμύρια δοχεία μιας χρήσης ετησίως».

Η κατάρρευση έρχεται καθώς η κομητεία Όραντζ αντιμετωπίζει μια συνεχιζόμενη κρίση με δεξαμενές χημικών που ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους να απομακρυνθούν. Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην κομητεία, καθώς μια χημική δεξαμενή που περιείχε χιλιάδες γαλόνια μεθακρυλικού μεθυλεστέρα θερμάνθηκε ανεξέλεγκτα, προτού οι αξιωματούχοι καταφέρουν να σταματήσουν την άνοδο της θερμοκρασίας.