Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και κέντρο της Αθήνας

Snapshot Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Αιγάλεω και στην άνοδο προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια.

Η λεωφόρος Κηφισίας παρουσιάζει αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου από Κηφισιά και Μαρούσι προς Χαλάνδρι και το κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό φτάνουν τα 25

30 λεπτά προς Αεροδρόμιο και 15

20 λεπτά προς Ελευσίνα.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην παραλιακή και στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά.

Προβλήματα κυκλοφορίας παρατηρούνται επίσης στη λεωφόρο Μεσογείων και στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό. Snapshot powered by AI

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κάθοδος του Κηφισού, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη παραμένει η κίνηση και στο ρεύμα ανόδου, κυρίως προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια.

Δείτε Live την κίνηση στους δρόμους

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Κηφισίας, με δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα καθόδου από Κηφισιά και Μαρούσι προς Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας.

Επιβαρυμένη εμφανίζεται επίσης η λεωφόρος Μεσογείων, όπως και η Κατεχάκη, κυρίως στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό.



Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Περιφερειακός Υμηττού καθυστερήσεις:

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας

Περ.Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/suAFLFOu1I — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 27, 2026

Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς και στην παραλιακή, κυρίως στα τμήματα προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά.

Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται και στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, στις οδούς εισόδου και εξόδου.

