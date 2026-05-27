Αγγλία: Διασώστες απελευθέρωσαν πόνι που είχε εγκλωβιστεί σε ελαστικό τρακτέρ

Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για άγρια ζώα κατάφερε να απελευθερώσει ένα πόνι, το οποίο είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό ενός ελαστικού τρακτέρ σε ένα χωράφι της Αγγλίας.

Όλα έγιναν σε ένα χωράφι στην πόλη Στόουκ-ον-Τρεντ της Αγγλίας, όταν κάποιοι ντόπιοι εντόπισαν ένα πόνι που είχε κολλήσει μέσα στο λάστιχο, και κάλεσαν την μη κερδοσκοπική οργάνωση για άγρια ζώα RSPCA για να βοηθήσει.

Όταν η RSPCA έφτασε στο σημείο αντίκρισε ένα «πολύ φοβισμένο και ταλαιπωρημένο ζώο», όπως δήλωσε η υπεύθυνη της οργάνωσης, Νίκολα Ράιλι.

Η RSPCA αντίκρισε ένα «πολύ φοβισμένο και ταλαιπωρημένο ζώο»

Αποφασίζοντας να μην χρησιμοποιήσουν εργαλεία, οι διασώστες της οργάνωσης κατάφεραν να βγάλουν προσεκτικά το κεφάλι και τα πόδια του πόνυ από το ελαστικό, επιτρέποντάς του να σηκωθεί και να επιστρέψει στο χωράφι, ενώ η Ράιλι παρακολουθούσε την κατάστασή του. Το τρίχωμα του πόνι ήταν βρώμικο και μπερδεμένο, ενώ το ζώο ήταν ταραγμένο.

«Ήταν μια πολύ ευαίσθητη επιχείρηση διάσωσης», είπε η Ράιλι στο BBC.

Το ελαστικό μετακινήθηκε από την περιοχή για να διασφαλιστεί ότι δεν θα αποτελούσε πλέον κίνδυνο για άλλα ζώα στο χωράφι.

«Το πόνι σύντομα επέστρεψε στο χωράφι και άρχισε να περπατάει ξανά μαζί με τα άλλα ζωάκια», κατέληξε η Ράιλι.