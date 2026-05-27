Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Αττική Οδός και Κηφισίας – Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα (27/05) στους δρόμους της Αττικής, με τη Λεωφόρο Κηφισού να αποτελεί το κύριο σημείο συμφόρησης. Σημαντικές καθυστερήσεις εντοπίζονται σε πολλούς άξονες, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις μετακινήσεις προς και από το κέντρο της Αθήνας.

Στην κάθοδο του Κηφισού, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από τη Μεταμόρφωση έως το Αιγάλεω, ενώ, στην άνοδο παρατηρείται αντίστοιχη εικόνα κυρίως προς τις περιοχές της Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδέλφειας. Παράλληλα, χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στην Κηφισίας, ειδικά στο τμήμα από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι και κατευθυνόμενη προς το κέντρο.

Προβλήματα εντοπίζονται στις Λεωφόρους Αθηνών, Μεσογείων και Κατεχάκη, ιδιαίτερα κοντά στις συνδέσεις με την Αττική Οδό. Η Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα παρουσιάζει επίσης σημαντική επιβάρυνση, ενώ, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Παραλιακή από τον Άλιμο έως τον Πειραιά.