Το Ιράν ισχυρίζεται επιτυχή πλήγμα σε αμερικανικό μαχητικό F-18 και δημοσιεύει βίντεο ως «απόδειξη»

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ισχυρίζονται ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας έπληξαν ένα αμερικανικό μαχητικό F/A-18 Super Hornet κοντά στο Τζαχάμπαρ.

Σύμφωνα με ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν σε λογαριασμούς συνδεδεμένους με το Ιράν και αποδίδονται στο Ισλαμικό Σώμα Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), το αμερικανικό αεροσκάφος χτυπήθηκε από πυρά του ολοκληρωμένου δικτύου αεράμυνας του Ιράν.

Ένα σύντομο βίντεο που μοιράστηκε στο διαδίκτυο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που το αεροσκάφος εμπλέκεται στον αέρα, αν και το υλικό δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Η ανακοίνωση του IRGC αναφέρει: «Ένα μαχητικό F-18 του αμερικανικού «τρομοκρατικού στρατού» χτυπήθηκε από την ιρανική άμυνα, υπό το ολοκληρωμένο δίκτυο αεράμυνας της χώρας».