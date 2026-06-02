Γερμανία: Άνδρας κρατάει ομήρους δύο παιδιά -Τραυματίστηκε αστυνομικός από πυροβολισμό

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι γερμανικές αρχές στο Ντόρτμουντ, όπου ένας άνδρας έχει οχυρωθεί σε κατοικία στην περιοχή Χέχστεν (Höchsten), κρατώντας σύμφωνα με πληροφορίες δύο μικρά παιδιά ως ομήρους, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ο ένοπλος πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών, τραυματίζοντας έναν.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη ελαφρά τραύματα.

Όπως μεταδίδει το WDR, η αστυνομία κάνει λόγο για «κατάσταση απειλής» στην περιοχή Χέχστεν (Höchsten) του Ντόρτμουντ, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης προκάλεσε αρχικά επεισόδιο σε εστιατόριο της πόλης, όπου φέρεται να απείλησε πελάτες και να έκανε χρήση σπρέι πιπεριού. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο.

Κατά την καταδίωξη από την αστυνομία, φέρεται να πυροβόλησε μέσα από το όχημά του με όπλο μικρού διαμετρήματος, τραυματίζοντας τον αστυνομικό.

Μετά το περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε δύο παιδιά και να οχυρώθηκε σε κατοικία, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Οι γερμανικές αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη ή την κατάσταση των ομήρων. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.