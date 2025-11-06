Ισραηλινός όμηρος αποκαλύπτει βασανιστήρια από τη Χαμάς: «Χειρότεροι από τους Ναζί, με κακοποίησαν»

Ο Ρομ Μπρασλάφσκι περιγράφει τις δύσκολες στιγμές που πέρασε μετά από δύο χρόνια ομηρίας στη Γάζα

Newsbomb

Ισραηλινός όμηρος αποκαλύπτει βασανιστήρια από τη Χαμάς: «Χειρότεροι από τους Ναζί, με κακοποίησαν»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στιγμές κόλασης έζησε στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς ο Ισραηλινός Ρομ Μπρασλάφσκι μετά από δύο χρόνια ομηρίας στη Γάζα.

Ο Ρομ Μπρασλάφσκι είχε πέσει θύμα απαγωγής από τη Χαμάς την ημέρα που έγινε η επίθεση στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, ενώ εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο μουσικό φεστιβάλ. Για δύο χρόνια τον κρατούσαν στη Γάζα.

Ήταν ένας από τους τελευταίους ζωντανούς ομήρους που επέστρεψαν στο Ισραήλ τον περασμένο μήνα μετά την εκεχειρία.

«Με έγδυσαν τελείως, μου πήραν ακόμη και τα εσώρουχα. Με έδεσαν ενώ ήμουν εντελώς γυμνός. Ήμουν διαλυμένος, χωρίς τροφή και ένιωθα ότι πέθαινα», δήλωσε ο Μπρασλάφσκι μιλώντας στην εκπομπή «Χαζινόρ» του Καναλιού 13. «Προσευχόμουν στον Θεό, τον παρακαλούσα να με σώσει, να με γλιτώσει από όλο αυτό. Σκέφτεσαι “τι στην ευχή γίνεται;”».

Στη συνέχεια πρόσθεσε «Υπήρξε σεξουαλική βία και ο κύριος σκοπός της ήταν να με ταπεινώσουν. Ο στόχος τους ήταν να συνθλίψουν την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκαναν».

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν του έγιναν και άλλες επιθέσεις κομπιάζοντας είπε «Ναι. Είναι δύσκολο για μένα να μιλάω για αυτό το κομμάτι της ομηρίας μου. Δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτό. Είναι δύσκολο. Ήταν το πιο φρικτό πράγμα».

Δεν δίστασε να συγκρίνει τους άνδρες της Χαμάς με τους Ναζί. «Ήταν χειρότεροι και από Ναζί. Έκαναν πράγματα που δεν έκαναν ούτε και οι Ναζί στην εποχή του Χίτλερ. Απλώς προσεύχεσαι να σταματήσει».

Τα όσα αναφέρει σοκάρουν «Μετά από κάθε μέρα, μετά από κάθε ξυλοδαρμό, έλεγα στον εαυτό μου: “Επιβίωσα άλλη μια μέρα στην κόλαση. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσω σε άλλη μια κόλαση. Και μετά σε άλλη. Και μετά σε άλλη”. (Το βασανιστήριο) δεν τελείωνε… Γύρισα πίσω αφού γνώρισα τον διάβολο».

Να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες αφότου απελευθερώθηκε από τη Γάζα τον περασμένο μήνα, η μητέρα του Μπρασλάβσκι είπε ότι τον μαστίγωσαν και τον ξυλοκόπησαν «με πράγματα που δεν θα αναφέρω καν» και ότι οι απαγωγείς του τον πίεσαν επίσης να ασπαστεί το Ισλάμ, προσφέροντάς του επιπλέον φαγητό και καλύτερες συνθήκες, αλλά εκείνος αντιστάθηκε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:21ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Metlen: Νέος CEO o Χρήστος Γαβαλάς - Όλες οι αλλαγές στη διοίκηση

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Η στιγμή που άνδρας καταρρέει μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ

20:19LIFESTYLE

Demi Moore: Η ομορφιά θέλει «θυσίες» και το απέδειξε με ένα χιουμοριστικό βίντεο

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Λοταρία στο Παρίσι κληρώνει… τάφους δίπλα στον Τζιμ Μόρισον και τον Όσκαρ Ουάιλντ

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Στο «τραπέζι» ξανά ο αγωγός East Med - Οι ΗΠΑ έτοιμες να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης σε Φάμελλο για τα ΕΛΤΑ: Επί ΣΥΡΙΖΑ έκλεισαν 77 καταστήματα

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η αστυνομία παγίδευσε 18χρονο τζιχαντιστή που σχεδίαζε να αιματοκυλίσει τη Στοκχόλμη

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργειακή αντεπίθεση της κυβέρνησης με τη συμφωνία για το Οικόπεδο 2 του Ιονίου - «Καρφιά» του Μαξίμου σε Σαμαρά και γαλάζια πολυκατοικία

20:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 0-1: Ο Μουνουέρα διαφώνησε με το VAR κι οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-0: Χαμένο πέναλτι από τον Σφιντέρσκι

20:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP250: Ο «βασιλιάς» Τζόκοβιτς προκρίθηκε στους «4»

20:05ΚΟΣΜΟΣ

To Καζακστάν αναμένεται να είναι η χώρα που θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ

19:56TRAVEL

Φαράγγι του Βίκου: Όταν η πεζοπορία στην ηπειρωτική φύση γίνεται εμπειρία ζωής

19:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ -Γουίτκοφ: Νέα χώρα θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ - Απόψε η ανακοίνωση

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκίνηση στην «OPAP Arena» πριν το ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Η «Ένωση» τίμησε τη μνήμη του Μάριου

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός μέχρι το τέλος Νοεμβρίου - Πότε και πού έρχονται ανατροπές

19:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκαν 2 συμμορίες που διακινούσαν ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής – Αστυνομικός ανάμεσα στους συλληφθέντες

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός όμηρος αποκαλύπτει βασανιστήρια από τη Χαμάς: «Χειρότεροι από τους Ναζί, με κακοποίησαν σεξουαλικά»

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλική τραγωδία: Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας αποκαλύπτει πρώτη φορά πώς σκότωσε τον μικρότερο αδερφό του

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίζια: Αύριο στις 11:00 ο Χρυσοχοΐδης παρουσιάζει τα μέτρα της κυβέρνησης για την οπλοκατοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιος καρχαρίας στην Κάρπαθο: Γιατί βγήκε στην επιφάνεια και πόσα εκατομμύρια χρόνια ζει στις ελληνικές θάλασσες

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλική τραγωδία: Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας αποκαλύπτει πρώτη φορά πώς σκότωσε τον μικρότερο αδερφό του

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

20:05ΚΟΣΜΟΣ

To Καζακστάν αναμένεται να είναι η χώρα που θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ

14:49LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός μέχρι το τέλος Νοεμβρίου - Πότε και πού έρχονται ανατροπές

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Πώς μία «άλλη» γυναίκα έκλεψε τα βλέμματα από τη νύφη στον γάμο

20:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 0-1: Ο Μουνουέρα διαφώνησε με το VAR κι οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο τραυματίες για τη φονική συμπλοκή

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας η Κρήτη: «Χείμαρροι» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά - Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Βίντεο

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίζια: Αύριο στις 11:00 ο Χρυσοχοΐδης παρουσιάζει τα μέτρα της κυβέρνησης για την οπλοκατοχή

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι δυσκολίες Σαρκοζί στο κελί: Τρώει μόνο γιαούρτι - Γιατί αρνείται να αγγίξει το φαγητό της φυλακής

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στο νοσοκομείο το βρέφος 15 ημερών της οικογένειας Φραγκιάδακη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ