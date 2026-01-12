«Σπάει τα ταμεία» ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή με τα τελευταία στοιχεία να μιλούν από μόνα τους.

Συγκεκριμένα τα δεδομένα από το ελληνικό box office για τις κινηματογραφικές ταινίες αναφέρουν:

εισιτήρια: 89.480 (145 αιθ.)

σύνολο: 564.309 (3η εβδ.)

Τιμογιαννάκης για την ταινία

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, κριτικός κινηματογράφου μίλησε μεταξύ άλλων για την ταινία που έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις.

“Τρωγόμαστε μεταξύ μας. Έχουμε αυτό το διχαστικό υπάρχει, για τα πάντα. Βλέπεις τώρα για τον “Καποδίστρια”. Βρήκαμε διχασμό, άντε να πλακωθούμε”, είπε ακόμα ο κ. Τιμογιαννάκης.

Ερωτηθείς για την εισπρακτική επιτυχία του “Καποδίστρια” ο κ. Τιμογιαννάκης εξήγησε πως “ο Έλληνας έχει την ανάγκη να δει ελληνική ταινία και να νιώσει κάτι, πόσο μάλλον όταν αυτή η ταινία έχει και ένα θέμα ιστορικό, εθνικό, πατριωτικό, που θα του ανεβάσει λίγο το φρόνημα. Όχι με την φυλετική έννοια αλλά με μια αγνότητα”, ανέφερε ο κριτικός κινηματογράφου.

O σκηνοθέτης για την ταινία

Για την ταινία «Καποδίστριας», την ανταπόκριση του κοινού και τα χρέη που άφησε πίσω της η ταινία, μίλησε πρόσφατα σε συνέντευξή του ο Γιάννης Σμαραγδής.

«Δεν με ενδιέφεραν ποτέ τα εισιτήρια, αν μπορούσα να την έβλεπαν δωρεάν, θα το έκανα. Με ξάφνιασε που έχουν κοπεί σε δύο εβδομάδες 480.000 εισιτήρια, είναι υπερβολικό νούμερο», είπε αρχικά ο γνωστός σκηνοθέτης.

«Υπήρχαν πολλοί δωρητές που δεν ήθελαν να πουν το όνομά τους και βεβαίως η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Όλοι αυτοί βοήθησαν την ταινία σαν εθνικό χρέος, να είναι καλά. Χρωστάμε για την ταινία περίπου 800.000 ευρώ, αλλά ελπίζω ότι θα τακτοποιηθεί το χρέος», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Γιάννης Σμαραγδής.

«Δεν έκανα ποτέ τις ταινίες για να πάρω χρήματα, σε καμία ταινία δεν έχω πάρει χρήματα. Στα 5 εκατομμύρια, περίπου το 1 εκατομμύριο είναι η αμοιβή μου. Εάν είχα πάρει αυτό το ποσό, που ήταν η αμοιβή για την ταινία "Καποδίστριας", η ταινία αυτή θα ήταν άλλη. Δεν παίρνω χρήματα από τις ταινίες μου, δόξα τω Θεώ έχω τη σύνταξή μου. Δεν έχω προσδοκίες για την ταινία. Τα νούμερα, οι κατατάξεις και η κρίση των ειδικών, δεν με ενδιαφέρουν»», κατέληξε ο γνωστός σκηνοθέτης.

Διαβάστε επίσης