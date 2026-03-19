Δύο καραμπόλες μέσα σε λίγες ώρες στην Πάτρα

Δύο καραμπόλες με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το tempo24, το μεσημέρι της Πέμπτης (19/3) στη διασταύρωση των οδών Βασιλείου Ρούφου και Γερμανού συγκρούστηκαν τρία οχήματα, χωρίς τραυματίες.

Επί τόπου έσπευσε η Τροχαία που διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Καραμπόλα με τρία αυτοκίνητα σημειώθηκε και στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Και σε αυτό το τροχαίο καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.

