Το πακέτο της ΔΕΘ: Σενάριο για επιστροφή της 13ης σύνταξης... κατά το ήμισυ

Οι οριστικές ανακοινώσεις αναμένονται το φθινόπωρο, όταν θα έχει διαμορφωθεί σαφέστερη εικόνα για τα δημοσιονομικά δεδομένα και τα περιθώρια πρόσθετων παροχών προς τους συνταξιούχους

Το πακέτο της ΔΕΘ: Σενάριο για επιστροφή της 13ης σύνταξης... κατά το ήμισυ
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  • Η κυβέρνηση εξετάζει σενάριο καταβολής «μισής» 13ης σύνταξης σε δύο φάσεις, ανάλογα με τις δημοσιονομικές συνθήκες.
  • Η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης θεωρείται δαπανηρή λόγω του μεγάλου αριθμού συνταξιούχων και των μηνιαίων καταβολών.
  • Προβλέπεται αύξηση του μόνιμου επιδόματος Νοεμβρίου σε 300 ευρώ και διεύρυνση των κριτηρίων, αυξάνοντας τους δικαιούχους κατά περίπου 400.000.
  • Οι αυξήσεις συντάξεων για το 2027 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 2,6%, ωφελώντας εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.
  • Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο, με βάση την πορεία των δημοσιονομικών δεδομένων.
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Στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών για τις εξαγγελίες του προσεχούς φθινοπώρου βρίσκεται εκ νέου το ζήτημα της 13ης σύνταξης, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», το επικρατέστερο σενάριο που μελετάται φέρει τον κωδικό «μισή + μισή» και προβλέπει την καταβολή μιας πρόσθετης ενίσχυσης στους συνταξιούχους σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα μπορούσε να δοθεί λίγους μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ η δεύτερη θα ακολουθούσε το επόμενο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι οι δημοσιονομικές συνθήκες θα το επιτρέψουν.

Η κυβέρνηση έχει κατά καιρούς υποστηρίξει ότι η πλήρης εφαρμογή του μέτρου συνεπάγεται σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, επιλέγοντας έως σήμερα πιο στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση επιμένει στην ανάγκη επαναφοράς του θεσμού, επικαλούμενη τις αυξημένες ανάγκες των συνταξιούχων.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των δημόσιων εσόδων κατά τους θερινούς μήνες, καθώς το οικονομικό επιτελείο αξιολογεί συνεχώς τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Σήμερα, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για τις παροχές του 2027 υπολογίζεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ, ωστόσο βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για ενδεχόμενη διεύρυνσή του.

Η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης θεωρείται ιδιαίτερα δαπανηρή, καθώς οι συνταξιούχοι ξεπερνούν πλέον τα 2,5 εκατομμύρια και οι μηνιαίες καταβολές συντάξεων προσεγγίζουν τα 2,8 δισ. ευρώ. Για τον λόγο αυτό εξετάζονται πιο ευέλικτες λύσεις, όπως η χορήγηση ενός μειωμένου ποσού ή η κλιμακωτή καταβολή ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει τη διεύρυνση του μόνιμου επιδόματος που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Το ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να αυξηθεί στα 300 ευρώ από 250 ευρώ, ενώ διευρύνονται σημαντικά και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων κατά περίπου 400.000 άτομα.

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Πηγή: Τα Νέα

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι σχεδόν οκτώ στους δέκα συνταξιούχους θα μπορούν να λάβουν τη συγκεκριμένη ενίσχυση, με το συνολικό κόστος να φτάνει περίπου τα 500 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που προστεθεί και η καταβολή της «μισής» 13ης σύνταξης, το δημοσιονομικό κόστος ενδέχεται να αυξηθεί κατά επιπλέον 400 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, θετικές είναι οι ενδείξεις και για τις αυξήσεις των συντάξεων το 2027. Η αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη οδηγεί σε εκτιμήσεις για αύξηση άνω του 2,6%, έναντι αρχικής πρόβλεψης 2,3%. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε μεγαλύτερες αποδοχές για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, ενώ περίπου 670.000 δικαιούχοι που είχαν προσωπική διαφορά αναμένεται να επωφεληθούν πλέον πλήρως από τις αυξήσεις.

Οι οριστικές ανακοινώσεις αναμένονται το φθινόπωρο, όταν θα έχει διαμορφωθεί σαφέστερη εικόνα για τα δημοσιονομικά δεδομένα και τα περιθώρια πρόσθετων παροχών προς τους συνταξιούχους.

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