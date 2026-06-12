Συντάξεις: Τα 6 μυστικά για να δείτε αυξήσεις έως 153 ευρώ - Πίνακες

Αυξήσεις στις συντάξεις ως και 100 ευρώ ή και 153 ευρώ μπορούν να φέρουν έξι κινήσεις από την πλευρά των ασφαλισμένων, που πρέπει να γίνουν είτε πριν είτε και μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Τα 6 «μυστικά» που μπορούν να αυξήσουν το τελικό ποσό σύνταξης παρουσιάζει ο «Ελεύθερος Τύος» και είναι τα εξής:

Η έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ή, αλλιώς, η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. Ζητείται με αίτηση του ασφαλισμένου στον ΕΦΚΑ της περιοχής του δύο χρόνια πριν συμπληρωθεί το όριο ηλικίας για να βγει στη σύνταξη. Στη βεβαίωση αυτή απεικονίζεται όλος ο χρόνος ασφάλισης μέχρι τη στιγμή της αίτησης και διευκολύνεται η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, καθώς οι υπηρεσίες θα αναζητήσουν μόνον τα ένσημα των δύο τελευταίων ετών πριν από τη συνταξιοδότηση. Το κέρδος από την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση είναι ότι ερευνάται όλος ο ασφαλιστικός βίος που υπάρχει σε κάθε Ταμείο στο οποίο ασφαλίστηκε ο υποψήφιος συνταξιούχος και δεν χάνεται ούτε μία μέρα ασφάλισης, άρα δεν χάνεται ούτε ένα ευρώ από τη σύνταξη. Ο συνυπολογισμός διαδοχικού και παράλληλου χρόνου καταβολής εισφορών. Η παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία ταυτόχρονα δεν αυξάνει τον συνολικό χρόνο ασφάλισης αλλά τις εισφορές που έχουν πληρώσει οι ασφαλισμένοι και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη σύνταξη. Ο δε χρόνος διαδοχικής ασφάλισης ανεβάζει το σύνολο των ετών και συμβάλλει επίσης στο να βγει ένας ασφαλισμένος όχι μόνο με μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και νωρίτερα. Η διόρθωση των ασφαλιστέων αποδοχών. Ασφαλιστέες αποδοχές είναι οι μισθοί επί των οποίων επιβάλλονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις για κύρια σύνταξη, επικουρική και εφάπαξ. Όταν δηλώνονται χαμηλές αποδοχές, τότε η σύνταξη θα υπολογιστεί με αυτές τις αποδοχές. Διόρθωση αποδοχών προς τα πάνω σημαίνει μεν υψηλότερες κρατήσεις, αλλά οδηγεί και σε υψηλότερη σύνταξη. Η αναζήτηση χαμένων ενσήμων. Σε πολλές περιπτώσεις τα παλιά ένσημα δεν εντοπίζονται στο σύνολό τους και, όταν βρεθούν, η σύνταξη υπολογίζεται ξανά με νέα απόφαση. Στις περιπτώσεις αυτές, και όταν τα ένσημα προστίθενται στον χρόνο ασφάλισης, οι συντάξεις αυξάνονται, με αναδρομικά. Η εύρεση των χαμένων ενσήμων γίνεται μέσα και από την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση ή και με αίτηση του συνταξιούχου ή ακόμη και με την προσκόμισή τους από τους ενδιαφερόμενους. Η εξαγορά πλασματικού χρόνου με αποδοχές πάνω από τον κατώτατο μισθό. Οι εξαγορές πλασματικού χρόνου θα πρέπει να γίνονται με τις τρέχουσες αποδοχές των ασφαλισμένων, γιατί αν γίνουν με χαμηλότερο μισθό, θα επηρεαστεί το τελικό ποσό σύνταξης και, ανάλογα με τα χρόνια που αναγνωρίζονται, μπορεί να βγει χαμηλότερα κατά 50 με 80 ευρώ. Η αποποίηση διαδοχικής ασφάλισης με οφειλές πριν το 2017. Σε αρκετές περιπτώσεις η αποποίηση του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, όταν εξαιτίας του χρόνου αυτού χάνεται ένα ευνοϊκό δικαίωμα (π.χ. η συμπλήρωση 25ετίας το 2011-2012 στο Δημόσιο), διευκολύνει τη συνταξιοδότηση. Οταν όμως υπάρχουν χρέη, τότε οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αποποίηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης με χρέη γίνεται ως το 2017, γιατί μετά το 2017 ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ενιαίος για τον ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι ένας ασφαλισμένος που έχει διαδοχικό χρόνο στον ΟΑΕΕ με χρέη και συνεχίζει μετά το 2017 να ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, όταν θα φτάσει για τη σύνταξη, θα του γίνει παρακράτηση οφειλών και θα πάρει λιγότερα μέχρι να εξοφληθούν.

Αυξήσεις συντάξεων από «χαμένα ένσημα»

Οι αυξήσεις που μπορούν να κερδίζουν οι συνταξιούχοι από τα «χαμένα ένσημα» που θα βρεθούν με την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση μπορούν να φτάσουν ενδεικτικά ως και τα 153 ευρώ. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με μισθό 2.000 ευρώ που στο σύστημα «Ατλας» εμφανίζεται να έχει 37 έτη, ενώ στην προσυνταξιοδοτική βεβαίωση υπάρχουν 3 επιπλέον έτη που δεν φαίνονται στο σύστημα, θα έχει όφελος 153 ευρώ στη σύνταξη, γιατί θα υπολογιστεί με τα 40 έτη που πιστοποιούνται στη βεβαίωση και όχι με τα 37 έτη που βλέπει το σύστημα.

Για παράδειγμα και σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες που επεξεργάστηκε το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

Συνταξιούχος με 33 χρόνια ασφάλισης περασμένα στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», ενώ έχει και άλλους 9 μήνες που δεν ελήφθησαν υπόψη, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε με συντάξιμο μισθό 2.100 ευρώ, δικαιούται 1.125 ευρώ σύνταξη για τα 33 έτη. Με την προσθήκη όμως των 9 μηνών δικαιούται σύνταξη 1.165 ευρώ, δηλαδή 40 ευρώ επιπλέον από τα «χαμένα ένσημα». Συνταξιούχος που αποχωρεί φέτος με συντάξιμο μισθό 3.395 ευρώ και με 39 έτη ασφάλισης περασμένα στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», ενώ έχει και άλλους 12 μήνες που δεν ελήφθησαν υπόψη, δικαιούται 2.058 ευρώ σύνταξη. Με την προσθήκη των 12 μηνών δικαιούται σύνταξη για 40 έτη ασφάλισης, η οποία ανέρχεται στα 2.145 ευρώ, δηλαδή 87 ευρώ επιπλέον από τα «χαμένα ένσημα». Συνταξιούχος που αποχωρεί φέτος με συντάξιμο μισθό 2.995 ευρώ και με 36 έτη ασφάλισης περασμένα στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», ενώ έχει και άλλα 2 χρόνια που δεν ελήφθησαν υπόψη, θα πάρει σύνταξη 1.639 ευρώ. Με την προσθήκη των 2 ετών δικαιούται σύνταξη για 38 έτη ασφάλισης, η οποία ανέρχεται στα 1.792 ευρώ, δηλαδή 153 ευρώ επιπλέον από τα «χαμένα ένσημα».

Εξτρα σύνταξη από παράλληλη ασφάλιση

Οι συνταξιούχοι μετά τον Μάιο του 2016 που είχαν παράλληλη ασφάλιση παίρνουν προσαύξηση σύνταξης με ποσά που, σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», κυμαίνονται από 36 ευρώ ως και 153 ευρώ τον μήνα.

Για 3 ως 9 έτη παράλληλης ασφάλισης και με συντάξιμες αποδοχές μεταξύ 800 ευρώ και 1.145 ευρώ, οι έξτρα αυξήσεις που προκύπτουν στις συντάξεις είναι οι εξής:

Συνταξιούχος που είχε παράλληλη ασφάλιση για 3 χρόνια, με μισθό 800 ευρώ, δικαιούται προσαύξηση 36 ευρώ στη σύνταξη. Συνταξιούχος που είχε παράλληλη ασφάλιση για 9 χρόνια, με μισθό 1.110 ευρώ, δικαιούται προσαύξηση 117 ευρώ στη σύνταξη. Συνταξιούχος που είχε παράλληλη ασφάλιση για 9 χρόνια, με μισθό 1.135 ευρώ, δικαιούται προσαύξηση 153 ευρώ στη σύνταξη.

Συντάξεις: Γιατί είναι απαραίτητη η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση;

Με την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση η σύνταξη θα βγει γρήγορα, χωρίς λάθη και, κατά κανόνα, υψηλότερη λόγω των «χαμένων ενσήμων» που θα αναζητηθούν. Χωρίς τη βεβαίωση αυτή, θα ληφθούν υπόψη οι χρόνοι ασφάλισης που θα δουν οι υπηρεσίες στο σύστημα «Ατλας», το οποίο σε πολλές περιπτώσεις έχει ελλείψεις, και για τον λόγο αυτόν σχεδόν η μία στις δύο συνταξιοδοτικές αποφάσεις έχουν τον όρο της επιφύλαξης για επανέλεγχο και τυχόν διορθώσεις στο μέλλον. Συνήθως οι διορθώσεις είναι προς τα πάνω όταν ανακαλύπτονται και άλλα ένσημα, αλλά η διαδικασία αργεί.

Πόσο αυξάνουν τη σύνταξη τα «χαμένα ένσημα»

Σύνταξη με 9 μήνες ασφάλισης επιπλέον

Συντάξιμος μισθός Αρχική σύνταξη με 33 έτη εργασίας Επανυπολογισμός με 33,9 έτη Αύξηση σύνταξης με προσθήκη χαμένων ενσήμων 2.100€ 1.125€ 1.165€ 40€ 2.002€ 1.094€ 1.131€ 37€ 1.904€ 1.062€ 1.098€ 36€ 1.806€ 1.030€ 1.064€ 34€ 1.708€ 999€ 1.031€ 32€ 1.610€ 967€ 997€ 30€ 1.512€ 935€ 964€ 29€

*Ποσά συντάξεων μικτά

Σύνταξη με 1 έτος ασφάλισης επιπλέον

Συντάξιμος μισθός Αρχική σύνταξη με 39έτη εργασίας Επανυπολογισμός 40 έτη Αύξηση σύνταξης με προσθήκη χαμένων ενσήμων 3.395€ 2.058€ 2.145€ 87€ 3.295€ 2.011€ 2.095€ 84€ 3.155€ 1.944€ 2.025€ 80€ 3.015€ 1.878€ 1.955€ 77€ 2.915€ 1.830€ 1.905€ 74€ 2.815€ 1.783€ 1.855€ 72€ 2.715€ 1.735€ 1.805€ 69€

3.Σύνταξη με 2 έτη ασφάλισης επιπλέον

Συντάξιμος μισθός Αρχική σύνταξη με 36 έτη εργασίας Επανυπολογισμός 38 έτη Αύξηση σύνταξης με προσθήκη χαμένων ενσήμων 2.995€ 1.639€ 1.792€ 153€ 2.810€ 1.566€ 1.709€ 143€ 2.625€ 1.492€ 1.626€ 134€ 2.440€ 1.418€ 1.543€ 124€ 2.255€ 1.345€ 1.460€ 115€ 2.070€ 1.271€ 1.377€ 106€ 1.885€ 1.197€ 1.293€ 96€

*Ποσά συντάξεων μικτά

Η προσαύξηση σύνταξης με παράλληλη ασφάλιση

Συντάξιμες αποδοχές Προσαύξηση με 3 έτη παράλληλης ασφάλισης Προσαύξηση με 5 έτη παράλληλης ασφάλισης Προσαύξηση με 7 έτη παράλληλης ασφάλισης Προσαύξηση με 9 έτη παράλληλης ασφάλισης 800€ 36€ 60€ 84€ 108€ 950€ 43€ 71€ 100€ 128€ 1.030€ 46€ 77€ 108€ 139€ 1.110€ 50€ 83€ 117€ 150€ 1.135€ 51€ 85€ 119€ 153€

*Ποσά συντάξεων μικτά

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος