Αστροναύτες της NASA δημοσιεύουν εικόνες από το νότιο σέλας

Snapshot Αστροναύτες της NASA δημοσίευσαν εικόνες από νότιο σέλας που παρατηρήθηκαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το νότιο σέλας προκαλείται από τη σύγκρουση ηλιακών σωματιδίων με το μαγνητικό πεδίο της Γης και είναι ορατό στο νότιο ημισφαίριο.

Η καλύτερη περίοδος για την παρατήρηση του νότιου σέλας είναι από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο.

Παρότι η ακτινοβολία από το νότιο σέλας δεν αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για το πλήρωμα του ISS, αυξάνει την έκθεσή τους σε ακτινοβολία σε σχέση με το συνηθισμένο.

Η σπανιότητα πληθυσμού στο νότιο ημισφαίριο δυσκολεύει την επίγεια παρατήρηση του νότιου σέλας σε αντίθεση με το βόρειο σέλας. Snapshot powered by AI

Αστροναύτες της NASA δημοσίευσαν εικόνες από μια σειρά νότιων σέλας που τραβήχτηκαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) και ήταν ορατές το περασμένο Σαββατοκύριακο στο νοτιότερο τμήμα του πλανήτη.

«Υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα αυτή τη στιγμή στον Διαστημικό Σταθμό, αλλά ευτυχώς είμαστε όλοι ασφαλείς και χθες παρακολουθήσαμε ένα θεαματικό θέαμα νότιων σέλας χάρη σε ένα πρόσφατο ηλιακό φαινόμενο», έγραψε η αστροναύτης της NASA Jessica Meir, στο κοινωνικό δίκτυο X.

There is a lot going on right now on the @Space_Station, but fortunately we are all safe and witnessed a spectacular southern aurora show yesterday thanks to a recent solar event. pic.twitter.com/25XaoMw2Rk — Jessica Meir (@Astro_Jessica) June 6, 2026

Η Meir, μέλος της αποστολής Crew-12 της SpaceX, συνόδευσε τη δημοσίευση με διάφορες φωτογραφίες και ένα βίντεο στο οποίο παρατηρείται καθαρά το σέλας, το οποίο χρωματίζει πράσινο την ατμόσφαιρα της Γης και κυματίζει με τρόπο παρόμοιο με αυτόν ενός ποταμού.

A timelapse view from our @SpaceX Dragon of the spectacular southern aurora seen in yesterday’s post, a result of a recent solar event. As opposed to the previous aurora I’ve seen, this one danced and snaked its way directly below us, putting on quite a show. I am in awe of this… pic.twitter.com/ReztjH3x9H — Jessica Meir (@Astro_Jessica) June 7, 2026



Τα νότια σέλατα σχηματίζονται από τη σύγκρουση των ηλιακών σωματιδίων με το μαγνητικό πεδίο της Γης, όπως και τα βόρεια σέλατα.

Αν και δεν ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για το πλήρωμα του τροχιακού εργαστηρίου, τους εκθέτουν σε μεγαλύτερη από τη συνήθη ποσότητα ακτινοβολίας.

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο τύπων σέλας είναι το μέρος του πλανήτη στο οποίο εμφανίζονται, καθώς οι νότιες εμφανίζονται στη νότια πλευρά, ενώ οι βόρειες είναι ορατές από τα βορειότερα γεωγραφικά πλάτη.

Επιπλέον, η σπάνια παρουσία πυρήνων πληθυσμού στο νοτιότερο τμήμα της Γης, που καταλαμβάνεται κυρίως από την Ανταρκτική και τους ωκεανούς, καθιστά πιο δύσκολη την παρατήρησή τους από την επιφάνεια.

Η καλύτερη περίοδος για την παρατήρηση των νότιων σέλας είναι από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο, που συμπίπτει με το χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο.