Κοκαΐνη σε 14χρονα: Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για το πώς δρούσαν τα κυκλώματα σε σχολεία

Δύο σπείρες ναρκωτικών με «στρατό» ανηλίκων στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. - Πώς δρούσε το κύκλωμα 

Κοκαΐνη σε 14χρονα: Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για το πώς δρούσαν τα κυκλώματα σε σχολεία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξαρθρώθηκαν δύο οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής με μεγάλη συμμετοχή ανηλίκων, ακόμη και κάτω των 15 ετών.
  • Τα κυκλώματα διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη, κυρίως σε νεαρά άτομα, σε δημόσιους χώρους κοντά σε σχολεία και παιδικές χαρές.
  • Οι ανήλικοι προσεγγίζονταν αρχικά ως χρήστες και στη συνέχεια στρατολογούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών λόγω οικονομικής εξάρτησης.
  • Οι οργανώσεις χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία, κρυπτογραφημένες εφαρμογές και πολυτελή οχήματα για απόκρυψη των ναρκωτικών.
  • Συνελήφθησαν εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός 21 ετών και υπαρχηγοί 19 και 17 ετών, με τις έρευνες να συνεχίζονται για επιπλέον εμπλεκόμενους.
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Δύο οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που δρούσαν σε περιοχές των βορείων προαστίων της Αττικής εξάρθρωσαν οι Αρχές, με την υπόθεση να προκαλεί έντονη ανησυχία λόγω της εκτεταμένης εμπλοκής ανηλίκων, ακόμη και κάτω των 15 ετών, στη δράση των ομάδων.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην ΕΡΤ, «βλέπουμε μεγάλη συμμετοχή ανηλίκων», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δύο εγκληματικές οργανώσεις που συνεργάζονταν και εξαρθρώθηκαν στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, τα κυκλώματα είχαν αναπτύξει δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών (σ.σ. κοκαΐνη και κάνναβη), με «πελατεία» κυρίως νεαρά άτομα, ενώ οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν σε πλατείες, παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων αλλά και κοντά σε σχολικά συγκροτήματα. Ενδεικτικό της έκτασης του φαινομένου είναι ότι είχαν στρατολογηθεί ακόμη και παιδιά γυμνασίου, με αναφορές για εμπλοκή ανηλίκων 13 και 14 ετών.

Η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι οι ανήλικοι αρχικά προσεγγίζονταν ώστε να καταστούν χρήστες ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια, λόγω οικονομικής εξάρτησης, στρατολογούνταν στη διακίνηση προς συνομηλίκους τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, σε μία περίπτωση 14χρονη προμηθεύτηκε κοκαΐνη, στοιχείο που, όπως υπογράμμισε, δεν είχε καταγραφεί συχνά σε τόσο μικρές ηλικίες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της δεύτερης εγκληματικής ομάδας, οι έρευνες έδειξαν ότι ο αρχηγός της πρώτης σπείρας, ένας 21χρονος, φέρεται να εμβόλισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια προσπάθειας διαφυγής, τραυματίζοντάς τον. Υπαρχηγοί των οργανώσεων ήταν ένας 19χρονος και ένας 17χρονος, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν αναλάβει τη στρατολόγηση μικρότερων παιδιών.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον τρόπο λειτουργίας των κυκλωμάτων, καθώς χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία για τις συναλλαγές τους και κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας. Παράλληλα, είχαν αναπτύξει δικό τους «σύστημα» διανομής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν ακόμη και πολυτελή οχήματα ως «καβάτζες» για την απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη συνολικά εννέα ατόμων, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικά ποσά και αντικείμενα που σχετίζονται με τη δράση των οργανώσεων.

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