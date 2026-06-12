Βόρεια προάστια: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό νεαρών από μέλη της συμμορίας με ανήλικους

Snapshot Συνελήφθησαν εννέα μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων με ανήλικους που διακινούσαν ναρκωτικά στα Βόρεια προάστια, μαζί με δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον αρχηγό της συμμορίας και μέλη να ξυλοκοπούν με βία ανήλικο που τους χρωστούσε χρήματα για ναρκωτικά.

Οι συμμορίες προμήθευαν ναρκωτικά, ακόμα και κοκαΐνη, σε παιδιά 13 ετών σε σχολεία, πλατείες και στάσεις λεωφορείων.

Χρησιμοποιούσαν πολυτελές αυτοκίνητο για αποθήκευση ναρκωτικών και μέσα σε τέσσερις ημέρες διακίνησαν 100 γραμμάρια κάνναβης σε μαθητές.

Οι διάλογοι αποκαλύπτουν οργανωμένη στρατολόγηση ανηλίκων και επιβολή με βία για την είσπραξη οφειλών από τις πωλήσεις ναρκωτικών. Snapshot powered by AI

Εννέα άτομα έχουν συλληφθεί ως μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν σκληρά ναρκωτικά στα Βόρεια προάστια, στις οποίες συμμετείχαν και ανήλικοι. Παράλληλα, συνελήφθησαν και δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 9 Ιουνίου συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής, εννέα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ηλικίας 14, 15, 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα δύο άτομα.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως το MEGA, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά σε μαθητές σχολείων και ακόμα τρία μέλη έχουν καταγραφεί να τραβούν με τη βία ανήλικο που τους χρωστούσε χρήματα έξω από ΙΧ.

Στα πλάνα φαίνεται ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας μαζί με άλλα μέλη της ομάδας να ρίχνουν μπουνιές και κλοτσιές στους δύο ανήλικους που δεν τους έδωσαν όλο το χρηματικό ποσό για τις δόσεις τους. Και οι δύο ανήλικοι δέχονται απανωτά χτυπήματα, ενώ στο βίντεο φαίνεται το ένα από τα δύο θύματα να έχει πέσει κάτω στο έδαφος όσο οι υπόλοιποι τον χτυπούν άγρια.

Λίγο αργότερα επιστρέφουν στο ίδιο σημείο για να τον εκφοβίσουν ξανά. Από το συγκεκριμένο βίντεο, αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον αρχηγό και να ξεκλειδώσουν την έρευνα. Με βία και ξυλοδαρμούς φρόντιζαν να παίρνουν τα χρωστούμενα από τις πωλήσεις ναρκωτικών.

Σοκάρουν οι διάλογοι

Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι διάλογοι των δύο συμμοριών ανηλίκων που δρούσαν ως dealers ναρκωτικών, προμηθεύοντας ακόμα και κοκαΐνη σε παιδιά 13 ετών σε σχολεία και παιδικές χαρές.

– Μέλος Α: … στην τραμπούκα και στο ξύλο για να φοβηθούν.

– Μέλος Β: Τώρα πρέπει να περάσει δύσκολη περίοδος για τα μικρά.

– Μέλος Α: Θα ήσουν αυτός που είσαι τώρα χωρίς εμάς και τα χαστούκια που έχεις φάει;

– Μέλος Β: Ναι, ρε μπρο, όχι.

– Μέλος Α: Κάνε το ίδιο ρε αδελφέ, βάρα τα…

Πάρκα, πλατείες, στάσεις λεωφορείων ακόμα και σχολικά προαύλια ήταν τα μέρη που τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επέλεγαν για να πωλούν τις ναρκωτικές ουσίες. Προσπαθούσαν να στρατολογήσουν ακόμα και μαθητές της Α’ γυμνασίου, ενώ σε μία περίπτωση πούλησαν κοκαΐνη σε μία μαθήτρια 14 ετών.

– «Άγνωστος»: Ρε μου λέει ότι πήγε, έπιασε ο … ένα παιδάκι πρώτης Γυμνασίου.

– «Κ»: Τον έπιασε και του είπε τι;

– «Άγνωστος»: Κάτι, να δίνει.

– «Κ»: Τι λες ρε.

– «Άγνωστος»: Όταν σου λέω δεν κάνουν τα παιδιά, θα σε βάλουν εσένα φυλακή, δεν μ’ ακούς.

Σε άλλη συνομιλία καταγράφεται:

– «Κ»: Λοιπόν άκουσέ με, όταν έρθεις δουλειά, πέρα από τα 6 ευρώ ξέρεις τι άλλο θα σου δώσω;

– «Γ»: Τι;

– «Κ»: Θα σου δώσω κάποιες από τις πάσες μου.

– «Γ»: Γιατί;

– «Κ»: Γιατί ρε μπρο εμένα οι δικοί μου πελάτες αυτήν την βδομάδα δίνουν Πανελλήνιες. Είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα.

– «Κ»: Θέλω να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο να κόβω 10.000 τον μήνα, να ξέρεις, θα τον …, μετά ορκίζομαι θα σας δίνω λεφτά και θα παίρνετε τις πενηντάρες. Δώρο θα στις παίρνω θα δεις, θα δεις μπρο. Θα δεις θα κάνω comeback το boss».

Όπως έγινε γνωστό, σε αυτοκίνητο αξίας άνω των 150.000 ευρώ αποθήκευαν την κάνναβη, την κοκαΐνη και τα φαρμακευτικά δισκία. Η δράση τους ήταν τόσο οργανωμένη που όπως διαπιστώθηκε, μέσα σε μόλις 4 μέρες είχαν καταφέρει να διακινήσουν 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε πελάτες – μαθητές.

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