Βόρεια προάστια: Στρατολόγησαν μέχρι και 13χρονο οι ανήλικοι που διακινούσαν ναρκωτικά

Εμπλέκονται παιδιά 14 και 15 ετών σε κύκλωμα ναρκωτικών

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Βόρεια προάστια: Στρατολόγησαν μέχρι και 13χρονο οι ανήλικοι που διακινούσαν ναρκωτικά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στα Βόρεια προάστια δρούσαν κυκλώματα ναρκωτικών με εμπλοκή ανηλίκων ηλικίας από 13 έως 15 ετών.
  • Τα κυκλώματα διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη σε σχολεία, παιδικές χαρές και δημόσιους χώρους, χρησιμοποιώντας πολυτελή αυτοκίνητα ως κρυψώνες.
  • Οι αρχηγοί και υπαρχηγοί των κυκλωμάτων ήταν νεαροί άνδρες ηλικίας 17 έως 21 ετών που στρατολογούσαν παιδιά γυμνασίου για τη διακίνηση ναρκωτικών.
  • Χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές για τις επικοινωνίες τους και ασκούσαν βία σε όσους καθυστερούσαν να πληρώσουν ή να παραδώσουν τα ναρκωτικά.
  • Συνελήφθησαν εννέα άτομα και κατασχέθηκαν ναρκωτικά, χρήματα και αντικείμενα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλου του δικτύου και πιθανής εμπλοκής άλλων προσώπων.
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Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα κυκλώματα ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στα Βόρεια προάστια, στα οποία εμπλέκονται και ανήλικοι.

Οι εμπλεκόμενοι ήταν κυρίως γόνοι πλουσίων οικογενειών και διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη σε σχολεία και παιδικές χαρές, ενώ είχαν στρατολογήσει μέχρι και 13χρονο.

Το... εφηβικό δίκτυο, μάλιστα, χρησιμοποιούσε για τη διανομή κάνναβης και κοκαΐνης super car αξίας άνω των 150.000 ευρώ, το οποίο ανήκει σε γιο επιχειρηματία. Έκρυβαν τα ναρκωτικά μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητο που το χρησιμοποιούσαν ως κεντρική «καβάτζα» και ήταν δηλωμένο στο όνομα ανθρώπου που είχε πεθάνει.

Τραυμάτισε αστυνομικό ο 21χρονος «αρχηγός»

Όπως αναφέρει το Star, αρχηγός της σπείρας ήταν ένας 21χρονος που κατάφερε να διαφύγει, αφού πρώτα εμβόλισε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε αστυνομικό. Υπαρχηγοί, ένας 19χρονος και ένας 17χρονος, οι οποίοι στρατολογούσαν παιδιά γυμνασίου.

Έκαναν τις επικοινωνίες τους αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών. Το «σταφ» ήταν η κάνναβη, το «ρουφηχτό» η κοκαΐνη, ενώ οι ζυγαριές ακριβείας ονομάζονταν «ζήτα».

Όταν οι ανήλικοι αγόραζαν «αέρα», δηλαδή με πίστωση, και καθυστερούσαν να παραδώσουν τα «λέκ», τότε ακολουθούσε βία και ξυλοκοπούσαν όποιον δεν έδινε τα χρήματα στην ώρα του.

Παράλληλα, εξιχνιάστηκε και δεύτερη εγκληματική οργάνωση στους Θρακομακεδόνες. Ο 19χρονος αρχηγός ήταν ο «Boss» και χρησιμοποιούσε παιδιά 14 και 15 ετών, τα οποία αποκαλούσε «πιτσιρίκια» για το σπρώξιμο των ναρκωτικών. Ως ορμητήριο χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένο σπίτι, το οποίο είχαν ονομάσει «τραπ».

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, τα μέλη των κυκλωμάτων είχαν αναπτύξει οργανωμένο δίκτυο διακίνησης κάνναβης και κοκαΐνης, με πελάτες κυρίως νεαρής ηλικίας άτομα. Οι συναλλαγές φέρονται να πραγματοποιούνταν σε πλατείες, παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων αλλά και κοντά σε σχολεία.

Συνολικά συνελήφθησαν εννέα άτομα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών, χρημάτων και αντικειμένων που σχετίζονται με τη δράση των κυκλωμάτων. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητάς τους και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

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