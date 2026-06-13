Τάιο ο μυρμηγκοφάγος: Μετά τον Πολ το χταπόδι ο νέος επίσημος «μάντης» για το Μουντιάλ 2026

Ποια άλλα ζώα έκαναν προβλέψεις για τα αποτελέσματα αγώνων σε προηγούμενα Μουντιάλ 

Μάνος Χατζηγιάννης

Τάιο ο μυρμηγκοφάγος: Μετά τον Πολ το χταπόδι ο νέος επίσημος «μάντης» για το Μουντιάλ 2026
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Τάιο ο μυρμηγκοφάγος είναι ο νέος επίσημος μάντης για το Μουντιάλ 2026.

Δεκαέξι χρόνια μετά τα ιστορικά κατορθώματα του Πολ του χταποδιού το Allwetterzoo στο Μύνστερ αποφάσισε να εμπιστευτεί τις προβλέψεις για τους αγώνες της Γερμανίας σε ένα άλλο ζώο. Ο Τάιο, ενάμιση έτους μυρμηγκοφάγος, θα κάνει το ντεμπούτο του στον εναρκτήριο αγώνα μεταξύ Γερμανίας και Κουρασάο.

Ποιος είναι ο Τάιο

Ο Τάιο γεννήθηκε το 2024 στον Ζωολογικό Κήπο του Μύνστερ και είναι ο πρώτος μεγάλος μυρμηγκοφάγος που γεννήθηκε εκεί. Για κάθε αγώνα, θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε τρία μπουκάλια: ένα που θα συνδέεται με μια νίκη της Γερμανίας, ένα με μια νίκη των αντιπάλων και ένα με μια ισοπαλία. Κρυμμένα μέσα στα μπουκάλια θα υπάρχουν μερικά αλευροσκούληκα ανάμεσα στα αγαπημένα του φαγητά.

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Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του ζωολογικού κήπου, ο νεαρός μυρμηγκοφάγος επιλέχθηκε για την ιδιαίτερα ήρεμη φύση του και την οξεία όσφρησή του. Με ρύγχος μήκους περίπου 30 εκατοστών, εξηγούν οι φύλακες, θα μπορούσε να έχει όλα τα προσόντα να είναι ένας άξιος διάδοχος των ζώων που κάνουν προβλέψεις σε μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια.

Το μήνυμα για την προστασία των ζώων

Υπάρχει όμως και ένας πιο σοβαρός στόχος πίσω από την επιλογή του Τάιο. Όπως αναφέρει το EuroNews, η διευθύντρια του ζωολογικού κήπου, Σιμόνε Σεκά, εξήγησε ότι ο μυρμηγκοφάγος επιλέχθηκε για να επιστήσει την προσοχή στη διατήρηση των απειλούμενων ειδών.

«Στον ζωολογικό κήπο μας, φιλοξενούμε και εκτρέφουμε πολλά απειλούμενα είδη, συμπεριλαμβανομένου του μυρμηγκοφάγου. Ο Τάιο είναι ένα καλό παράδειγμα των ζώων που χρειάζονται προστασία», εξήγησε. Η ιδέα είναι να αξιοποιηθεί η παγκόσμια προβολή του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με το έργο που επιτελούν οι ζωολογικοί κήποι για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Τα ζώα που έκαναν προβλέψεις

Σημείο αναφοράς παραμένει το χταπόδι Πολ, από Sea Life Oberhausen, που έγινε μια πραγματική παγκόσμια διασημότητα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2010.

Το χταπόδι κατάφερε να προβλέψει όλους τους αγώνες της Γερμανίας, ακόμη και τον τελικό του τουρνουά, πετυχαίνοντας οκτώ στις οκτώ προβλέψεις του.

Η φήμη του ήταν τέτοια που αποκαλύφθηκε ακόμη και ένα μνημείο προς τιμήν του το 2011. Ο Πολ πέθανε λίγους μήνες μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, από φυσικά αίτια, αλλά το όνομά του συνεχίζει να συνδέεται με κάθε προσπάθεια εύρεσης ενός νέου ποδοσφαιρικού μαντείου.

Μετά το 2010, πολλοί ζωολογικοί κήποι προσπάθησαν να αναπαράγουν το φαινόμενο. Με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 καταγράφηκε... έκρηξη των ζώων που έκαναν προβλέψεις: από τον αρμαντίλο Τάκα στον ζωολογικό κήπο του Έρφουρτ μέχρι το χταπόδι Βασίλισσα του Βερολίνου, τη βραζιλιάνικη θαλάσσια χελώνα Καμπεκάο και τον μικρό ταϊλανδέζικο σκαντζόχοιρο στον ζωολογικό κήπο Τσιάνγκ Μάι στη βόρεια Ταϊλάνδη.

Το 2018, το Allwetterzoo στο Μύνστερ είχε τον Φέντορ, την τίγρη της Σιβηρίας. Στους τρεις αγώνες του ομίλου της Γερμανίας, πέτυχε μόνο ένα σωστό αποτέλεσμα. Η Ντίνα, η σκαντζόχοιρος, και ο Χάρι, το γουρούνι από τον Ζωολογικό Κήπο της Κολωνίας, δοκίμασαν επίσης τις δυνάμεις τους στο ίδιο τουρνουά, χωρίς μεγάλη επιτυχία.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, μια ιαπωνική βίδρα ονόματι Τάιγιο ήταν αυτή που απέκτησε φήμη αφού προέβλεψε την εκπληκτική νίκη της Ιαπωνίας επί της Γερμανίας.

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