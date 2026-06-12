Μουντιάλ 2026: Από το λίκνισμα της Σακίρα στις «άδειες» κερκίδες και τις μολότοφ

Ο δεύτερος αγώνας του Μουντιάλ μεταξύ Νότιας Κορέας και Τσεχίας διεξήχθη μπροστά σε πλήθος άδειων καθισμάτων, παρά το γεγονός ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA καυχήθηκε νωρίτερα για μια «άνευ προηγουμένου» ζήτηση 

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Μουντιάλ 2026: Από το λίκνισμα της Σακίρα στις «άδειες» κερκίδες και τις μολότοφ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αγώνας Νότιας Κορέας
  • Τσεχίας διεξήχθη μπροστά σε πολλά άδεια καθίσματα παρά τις δηλώσεις της FIFA για 500 εκατομμύρια αιτήματα εισιτηρίων.
  • Η FIFA αναγκάστηκε να μειώσει τις τιμές των εισιτηρίων, καθώς οι υψηλές τιμές αποθαρρύνουν τους οπαδούς, με εισιτήρια να κοστίζουν πάνω από 300 δολάρια για λιγότερο δημοφιλείς αγώνες.
  • Στην πρεμιέρα στο Στάδιο Azteca της Πόλης του Μεξικού υπήρχαν επεισόδια με βόμβες μολότοφ και διαδηλώσεις που σχετίζονταν με κοινωνικά ζητήματα και αγνοούμενους.
  • Η FIFA αντιμετωπίζει το πρόβλημα των άδειων γηπέδων και την ανάγκη να αποδείξει την πραγματικότητα της μεγάλης ζήτησης εισιτηρίων για το Μουντιάλ 2026.
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Μόλις 24 ώρες μετά τις θριαμβευτικές δηλώσεις του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο για μια «άνευ προηγουμένου» ζήτηση που άγγιξε το μυθικό νούμερο των 500 εκατομμυρίων αιτημάτων, η σκληρή πραγματικότητα των άδειων καθισμάτων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου έδωσε μία τελείως διαφορετική εικόνα.

Η διαμάχη για την τιμολόγηση αποδείχθηκε καταστροφή για τις δημόσιες σχέσεις της FIFA κατά την εναρκτήρια ημέρα του τουρνουά, η οποία αμαυρώθηκε επίσης από ταραχές στην Πόλη του Μεξικού. Παρά το γεγονός ότι η FIFA ισχυρίστηκε ότι η ιστοσελίδα έκδοσης εισιτηρίων είχε λάβει έναν πρωτοφανή αριθμό 500 εκατομμυρίων αιτημάτων κράτησης - μακράν τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία - το στάδιο στη Γκουανταλαχάρα, στα δυτικά του Μεξικού, δεν ήταν γεμάτο.

Ο εκφωνητής ισχυρίστηκε ότι το γήπεδο, χωρητικότητας 45.664 θεατών, είχε 44.985 θεατές στoν αγώνα που έστεψε νικήτρια τη Νότια Κορέα επί της Τσεχίας χθες το βράδυ. Ωστόσο, η τηλεοπτική κάλυψη έδειξε πολλές άδειες θέσεις, ιδιαίτερα στις VIP περιοχές - πολύ περισσότερες από τις περίπου 700 που ισχυρίστηκε η FIFA ότι δεν είχαν καταληφθεί μόνο σε μια πόλη με 5,6 εκατομμύρια κατοίκους.

Η FIFA αναγκάστηκε να μειώσει δραστικά τις τιμές των εισιτηρίων και για τους 104 αγώνες σε μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερους οπαδούς στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, παρά το γεγονός ότι καυχιέται για την τεράστια ζήτηση. Ωστόσο, οι οπαδοί έχουν παραπονεθεί για τις τιμές, καθώς τα εισιτήρια για τους λιγότερο δημοφιλείς αγώνες της ομάδας εξακολουθούν να πωλούνται για πάνω από 300 δολάρια.

Χιλιάδες εισιτήρια εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στις επίσημες πύλες μεταπώλησης, ακόμη και για τον εναρκτήριο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Παραγουάης σήμερα στο Λος Άντζελες . Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη αγάπης για το άθλημα σε μια μητρόπολη 5,6 εκατομμυρίων κατοίκων, αλλά η υπερτιμολόγηση, γράφει η Daily Mail. Όταν τα εισιτήρια για τα λιγότερο εμπορικά παιχνίδια των ομίλων ξεκινούν από τα 300 δολάρια, ο μέσος φίλαθλος καλείται να επιλέξει ανάμεσα στο να δει από κοντά έναν αγώνα ή να πληρώσει το ενοίκιο του μήνα.

Από τη Λάμψη της Σακίρα στις Μολότοφ

Η πρεμιέρα στο ιστορικό Στάδιο Azteca της Πόλης του Μεξικού αμαυρώθηκε επίσης απόι επεισόδια. Μέσα στο γήπεδο οι προνομιούχοι παρακολούθησαν ένα υπερθέαμα. Η Σακίρα, φορώντας ένα κίτρινο κορμάκι, λικνίστηκε δίπλα στον Burna Boy, τον Αντρέα Μποτσέλι, τη Σάλμα Χάγιεκ και μια στρατιά από αστέρες της λάτιν και K-pop σκηνής, ενώ ένα γιγάντιο χρυσό τρόπαιο ξεπηδούσε από το χορτάρι για να επισφραγίσει τη νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0.

Έξω από το στάδιο, ωστόσο, η μουσική έδινε τη θέση της σε βόμβες μολότοφ και επεισόδια. Η έναρξη του τουρνουά μετατράπηκε σε πολιτικό πονοκέφαλο, καθώς ένας μεγάλος συνασπισμός από συνδικάτα εκπαιδευτικών, δικαστικούς υπαλλήλους και μητέρες κατέκλυσε τους δρόμους. Με αφορμή το Μουντιάλ και την παγκόσμια προσοχή που προκάλεσε, οι διαδηλωτές θέλησαν να υπενθυμίσουν στον πλανήτη τους 134.460 επίσημα καταγεγραμμένους αγνοούμενους της χώρας και τις άθλιες συνθήκες εργασίας.

Mexico WCup Soccer

Ενώ η μεξικανική αστυνομία έδινε μάχη σώμα με σώμα για να εμποδίσει το πλήθος (και κάποιους οπαδούς χωρίς εισιτήριο) να εισβάλει στην Azteca, ο Ινφαντίνο απολάμβανε το ματς από τις κερκίδες των επισήμων. Με το Μουντιάλ να έχει μόλις ξεκινήσει, η FIFA καλείται τώρα να λύσει δύο δυσεπίλυτα προβλήματα: πώς θα γεμίσει τα άδεια γήπεδα των 300 δολαρίων και πώς θα πείσει τον κόσμο ότι τα 500 εκατομμύρια αιτήματα εισιτηρίων δεν ήταν απλώς ένας ακόμη αριθμός που βγήκε από την κληρωτίδα της φαντασίας της.

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