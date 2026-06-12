Μουντιάλ 2026: Φαντασμαγορική τελετή έναρξης - Ξεσήκωσε τους θεατές η Σακίρα

Περισσότεροι από 80.000 θεατές παρακολούθησαν μια βραδιά γεμάτη μουσική στο Αζτέκα, με τη Σακίρα να πρωταγωνιστεί στην πιο πολυσυζητημένη στιγμή της τελετής έναρξης

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μουντιάλ 2026: Φαντασμαγορική τελετή έναρξης - Ξεσήκωσε τους θεατές η Σακίρα

Στιγμιότυπο από την εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2025

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 στο Στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού συνδύασε μουσική, πολιτισμό και ποδοσφαιρική γιορτή μπροστά σε πάνω από 80.000 θεατές.
  • Η Σακίρα πρωταγωνίστησε με την πρώτη ζωντανή παρουσίαση του επίσημου ύμνου «Dai Dai» μαζί με τον Burna Boy, κερδίζοντας την προσοχή του κοινού.
  • Παραδοσιακά και σύγχρονα λατινοαμερικανικά μουσικά στοιχεία αναδείχθηκαν μέσω των εμφανίσεων της Λίλα Ντάουνς, των Maná, του J Balvin και άλλων καλλιτεχνών.
  • Οι ερμηνείες των εθνικών ύμνων από την Tyla και τον Alejandro Fernández δημιούργησαν μια συγκινητική ατμόσφαιρα πριν από την πρώτη αναμέτρηση του τουρνουά.
  • Η Σάλμα Χάγιεκ, ως επίσημη πρέσβειρα του Μουντιάλ 2026, καλωσόρισε το παγκόσμιο κοινό και έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της διοργάνωσης που φιλοξενείται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά.
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Η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 πρόσφερε ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα στο ιστορικό Στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού, συνδυάζοντας μουσική, πολιτισμό και ποδοσφαιρική γιορτή.

Με τη συμμετοχή παγκόσμιων αστέρων της μουσικής, παραδοσιακών καλλιτεχνών και συμβολικών στιγμών που ανέδειξαν την ταυτότητα της διοργανώτριας χώρας, η βραδιά έδωσε την ιδανική έναρξη για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Από τη συγκλονιστική εμφάνιση της Σακίρα μέχρι τις συγκινητικές ερμηνείες των εθνικών ύμνων, υπήρξαν στιγμές που ξεχώρισαν.

Η Σακίρα επέστρεψε στον «θρόνο» του Μουντιάλ

Η μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς δεν ήταν άλλη από τη Σακίρα. Η Κολομβιανή σταρ ανέβηκε στη σκηνή του κατάμεστου Αζτέκα μαζί με τον Burna Boy και παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά το «Dai Dai», τον επίσημο ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Με τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία και τους αφρικανικούς ρυθμούς του τραγουδιού, ξεσήκωσε περισσότερους από 80.000 θεατές, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική σύνδεσή της με τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Ένα από τα πιο χαριτωμένα και αυθόρμητα στιγμιότυπα της βραδιάς καταγράφηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισης της Σακίρα.

Η Κολομβιανή σταρ έδειχνε να απολαμβάνει τόσο πολύ τη στιγμή, που δεν ήθελε να σταματήσει να χορεύει ούτε όταν οι προβολείς έσβησαν. Οι κάμερες την κατέγραψαν να χορεύει και να γελάει μαζί με τον αδελφό της, Αντόνιο Μεμπάρακ. Το αυθόρμητο στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τη χαρά και τη θετική ενέργεια της Σακίρα λίγα λεπτά πριν βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Παράδοση και συμβολισμός από τη Λίλα Ντάουνς

Η τελετή άνοιξε με ένα εντυπωσιακό πολιτιστικό δρώμενο από τηΜεξικανή τραγουδίστρια και ηθοποιό Λίλα Ντάουνς, η οποία τίμησε τις ρίζες και την πολιτιστική κληρονομιά του Μεξικού. Συνοδευόμενη από χορευτές με παραδοσιακές ενδυμασίες, έστειλε μήνυμα ενότητας και φιλοξενίας προς όλους τους λαούς του κόσμου, μετατρέποντας την έναρξη του τουρνουά σε μια γιορτή πολιτισμών.

Οι Maná ξεσήκωσαν με το «Oye Mi Amor»

Ένα από τα πιο δυνατά χειροκροτήματα της βραδιάς απέσπασαν οι Maná. Το θρυλικό μεξικανικό συγκρότημα ερμήνευσε το ιστορικό «Oye Mi Amor», με το κοινό να συμμετέχει μαζικά τραγουδώντας τους στίχους.

Η εμφάνιση των Maná αποτέλεσε έναν φόρο τιμής στη μεξικανική μουσική σκηνή και μια υπενθύμιση της τεράστιας επιρροής τους στη λατινοαμερικανική μουσική.

Ο J Balvin μετέτρεψε το στάδιο σε ένα τεράστιο πάρτι

Με ενέργεια, χορό και λατινικούς ρυθμούς, ο J Balvin ήταν από τους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν. Ο Κολομβιανός σούπερ σταρ παρουσίασε επιτυχίες όπως τα «Que Calor», «I Like It» και «Una a la Vez», παρασύροντας το κοινό σε ένα ξέφρενο μουσικό πάρτι. Μαζί με τον Ryan Castro χάρισε μία από τις πιο εκρηκτικές εμφανίσεις της βραδιάς.

Η λατινοαμερικανική μουσική στο επίκεντρο

Οι Los Ángeles Azules, η Belinda και ο Danny Ocean εκπροσώπησαν διαφορετικές πλευρές της σύγχρονης λατινοαμερικανικής μουσικής σκηνής.

Οι εμφανίσεις τους συνδύασαν παραδοσιακούς ήχους με σύγχρονα ποπ και urban στοιχεία, προσφέροντας ένα πολύχρωμο μουσικό θέαμα που ανέδειξε την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Ανατριχίλα με τους εθνικούς ύμνους πριν από τη σέντρα

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, το κλίμα έγινε ιδιαίτερα συγκινητικό.

Η 22χρονη Tyla, η νεότερη Αφρικανή καλλιτέχνιδα που έχει κερδίσει βραβείο Emmy, ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο της Νότιας Αφρικής, ενώ ο Alejandro Fernández ανέλαβε τον εθνικό ύμνο του Μεξικού. Οι δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι στις εξέδρες συμμετείχαν ενεργά, δημιουργώντας μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της βραδιάς.

Η Σάλμα Χάγιεκ έδωσε το σύνθημα για την έναρξη

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Σάλμα Χάγιεκ, η οποία ως επίσημη πρέσβειρα του Μουντιάλ 2026 ανέλαβε τον ρόλο της οικοδέσποινας.

Η διάσημη Μεξικανή ηθοποιός καλωσόρισε τους φιλάθλους από όλο τον κόσμο και έδωσε το σύνθημα για την έναρξη μιας διοργάνωσης που αναμένεται να γράψει ιστορία, καθώς φιλοξενείται για πρώτη φορά από τρεις χώρες, το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

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